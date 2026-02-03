Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan Paşinyan'ın ipliğini pazara çıkardı! "Macron'dan bir öpücük için Türkiye'yi karşısına aldı"

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan Paşinyan'ın ipliğini pazara çıkardı! "Macron'dan bir öpücük için Türkiye'yi karşısına aldı"

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, mevcut Başbakan Nikol Paşinyan'a sert sözlerle yüklendi. Paşinyan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilişkilerini sıcak tutabilmek için bilinçli şekilde Türkiye karşıtı bir politika izlediğini söyleyen Koçaryan, bu adımların Ermenistan'ı tehlikeye attığını vurguladı.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Paşinyan'ın Türkiye karşıtı açıklamalarının arkasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u memnun etme isteğinin olduğunu belirtti.

Koçaryan, Paşinyan'ın bu söylemleri tamamen siyasi çıkar uğruna kullandığını savunarak, Paşinyan'ın Macron'dan bir öpücük ve omuz sıvazlaması alabilmek için Türkiye karşıtı adımlar attığını, bunun da kasıtlı bir tercih olduğunu sözleriyle aktardı. PAŞİNYAN MACRON'U MEMNUN ETMEK İÇİN TÜRKİYE KARŞITI SİYASETE SARILDI

"HİÇBİR ERMENİ LİDER BÖYLE BİR YOLA GİRMEDİ" Paşinyan'ı doğrudan hedef alan Koçaryan, kendi cumhurbaşkanlığı döneminde ve kendisinden önceki hiçbir Ermeni liderin Türkiye karşıtı bir politika izlemediğinin altını çizdi. Koçaryan, cumhurbaşkanlığı yaptığı 10 yıl boyunca Türkiye aleyhine tek bir açıklama yapmadığını, komşu bir ülkeyi hedef alan söylemlerin Ermenistan'ı ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakacağını, böyle bir yaklaşımın açıkça bir aptallık olacağını ifadelerini kullandı.

2018-2020 DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ Koçaryan, Paşinyan'ın özellikle 2018-2020 yılları arasında daha önce hiçbir Ermeni liderin kullanmadığı sertlikte Türkiye karşıtı açıklamalar yaptığını hatırlattı. O dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilerin oldukça gergin olduğuna işaret eden Koçaryan, Macron'un Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail'le birlikte gayri resmi bir Türkiye karşıtı blok oluşturmaya çalıştığını, Ermenistan'ın da Paşinyan yönetiminde bu söyleme dahil edildiğini sözleriyle anlattı.