Epstein’in çöl çiftliğinde kan donduran sapıklık! “Bebek çiftliği” planı, kurbanların ifadeleri ve FBI skandalı ortaya çıktı

Milyonlarca yeni belgenin yayınlanmasıyla sapık milyarder Jeffrey Epstein'in karanlık dünyası yeniden gündeme geldi. New Mexico'daki 10 bin dönümlük Zorro Ranch'te hem sistematik istismar iddiaları hem de tüyler ürperten "DNA yayma" planı ortaya çıktı. Belgeler FBI'ın çiftliği hiç aramadığını da gözler önüne serdi.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında kamuoyuna açılan yeni belgeler, yıllardır konuşulan skandalı daha da büyüttü. New York'tan Karayipler'e uzanan cinsel istismar ağının en karanlık merkezlerinden biri olarak gösterilen New Mexico'daki "Zorro Ranch", adeta Epstein'in gizli "cehennem üssü" olarak tarif ediliyor.

Yaklaşık 10 bin dönümlük (4 bin hektar) araziye kurulu çiftlikte 26 bin 700 metrekarelik dev bir malikâne, özel pist ve hangar bulunurken, tanık ifadeleri bu izole mülkün yıllarca istismar için kullanıldığını ortaya koyuyor.