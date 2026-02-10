CANLI YAYIN
Epstein’in çöl çiftliğinde kan donduran sapıklık! “Bebek çiftliği” planı, kurbanların ifadeleri ve FBI skandalı ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'in karanlık dünyasına ilişkin yeni belgeler, ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan devasa "Zorro Ranch" çiftliğinin yalnızca bir kaçış noktası değil, iddialara göre sapıkça planların merkezi olduğunu gözler önüne serdi.

Milyonlarca yeni belgenin yayınlanmasıyla sapık milyarder Jeffrey Epstein'in karanlık dünyası yeniden gündeme geldi. New Mexico'daki 10 bin dönümlük Zorro Ranch'te hem sistematik istismar iddiaları hem de tüyler ürperten "DNA yayma" planı ortaya çıktı. Belgeler FBI'ın çiftliği hiç aramadığını da gözler önüne serdi.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında kamuoyuna açılan yeni belgeler, yıllardır konuşulan skandalı daha da büyüttü. New York'tan Karayipler'e uzanan cinsel istismar ağının en karanlık merkezlerinden biri olarak gösterilen New Mexico'daki "Zorro Ranch", adeta Epstein'in gizli "cehennem üssü" olarak tarif ediliyor.

Yaklaşık 10 bin dönümlük (4 bin hektar) araziye kurulu çiftlikte 26 bin 700 metrekarelik dev bir malikâne, özel pist ve hangar bulunurken, tanık ifadeleri bu izole mülkün yıllarca istismar için kullanıldığını ortaya koyuyor.

SAPIĞIN "BEBEK ÇİFTLİĞİ" SAPLANTISI: "ÜSTÜN SOY" HAYALİ

Belgeler ve tanık ifadelerine göre Epstein, Zorro Ranch'i yalnızca bir kaçış noktası olarak değil, sözde "üstün bir nesil" yaratacağı bir üreme merkezine dönüştürmeyi hedefledi.

İddialara göre sapık milyarder, çok sayıda kadını kendi spermiyle hamile bırakmak istiyor ve bunu çevresindeki insanlara açıkça anlatıyordu.

Tanıkların aktardığına göre Epstein, "belirli genetik özelliklerin korunması gerektiğini" savunuyor ve planını şu şekilde özetliyordu:

"Zorro Ranch'te birden fazla kadını hamile bırakacağım."

Bu planın uygulandığına dair kesin kanıt bulunmasa da, Epstein'i dinleyenler bu sözleri yıllar sonra "takıntılı, rahatsız edici ve ürkütücü" olarak tanımlıyor.

BİLİM MASKESİYLE SAKLANAN SAPKINLIK

Epstein'in bu karanlık hayalini çoğu zaman "entelektüel merak" gibi göstermeye çalıştığı belirtiliyor. Belgeler, Epstein'in transhümanizm ve genetik konularına ilgi duyduğunu, fikirlerini "bilimsel gelecek" kılıfıyla pazarladığını ortaya koyuyor.

Ancak uzmanlar ve eleştirmenlere göre Epstein'in bu yaklaşımı, etik sınırların dışına taşarak ırkçı öjeni teorileriyle tehlikeli biçimde örtüşüyor.

"PARASI, ŞÜPHELERİN ÜZERİNİ ÖRTÜYORDU"

Epstein'in yıllarca elit çevrelerde rahatça dolaşabilmesinin arkasında, güçlü bağlantıları ve parası olduğu vurgulanıyor.

Guardian'ın incelediği belgelerde, Epstein'in akademik dünyada kendisine alan açmak için bağışlar, fonlar ve konferanslar üzerinden çevre oluşturduğu belirtiliyor.

Epstein'in Stephen Hawking, Steven Pinker ve genetikçi George M. Church gibi isimlerle aynı ortamlarda bulunması, ona uzun süre adeta "meşruiyet zırhı" sağladı.

Bazı akademisyenler, yıllar sonra yaptıkları değerlendirmelerde Epstein'in çevresinin, geçmişine dair şüpheleri bastırdığını kabul etti.

TANIK İFADELERİ DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Belgeler, Zorro Ranch'te yaşandığı iddia edilen istismarları da ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.

JANE: "KALBİM MİDEME ÇÖKERDİ"

Ghislaine Maxwell'in insan kaçakçılığı davasında ifade veren ilk mağdur "Jane", Epstein ile 1994'te Michigan'daki saygın gençlik sanat kampı Interlochen'da tanıştığını anlattı.

Jane ifadesinde Epstein'in kendisine 14 yaşındayken cinsel istismara başladığını söyledi.

New York ve New Mexico'ya götürüldüğünü belirten Jane, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Birisi odaya gelip 'Jeffrey seni görmek istiyor' dedi… Kalbimin mideme çöktüğünü hatırlıyorum. Gitmek istemiyordum."

Jane, 15-16 yaşlarındayken Epstein'in yatak odasına götürüldüğünü ve "aynı şeylerin tekrarlandığını" ifade etti.

ANNİE FARMER: "DONUP KALDIM"

Maxwell davasında ifade veren bir diğer mağdur Annie Farmer ise çiftlikte 16 yaşındayken çıplak masaj yapıldığını söyledi.

Farmer, ertesi sabah Epstein'in yatağa girerek kendisine "sarılmak istediğini" söylediğini ve korkuyla donup kaldığını ifade etti:

"Vücudunu bana bastırdı. Kaçmak için tuvalete gitmem gerektiğini söyledim."

JANE DOE: "BORNOZLA YATAĞINDA BEKLİYORDU"

Mahkeme belgelerinde adı "Jane Doe" olarak geçen başka bir mağdur ise Epstein ile bir okul gezisi sırasında New York'ta tanıştığını anlattı.

İddialara göre Epstein'in sekreteri, Jane Doe'nun fotoğraflarını çekti ve Epstein'in kendisiyle tanışmak istediğini söyledi.

Jane Doe, daha sonra Las Vegas'a davet edildiğini, ardından Epstein'in uçağıyla New Mexico'ya götürüldüğünü belirtti.

Çiftliğe vardığında ana eve çağrıldığını söyleyen Jane Doe, Epstein'in yatak odasında bornozla beklediğini ve masaj istediğini aktardı.

Jane Doe ayrıca Epstein'in kendisine bir cihazla saldırdığını iddia etti.

GIUFFRE İDDİASI: "EPSTEİN BENİ GÜÇLÜ ADAMLARA PAZARLADI"

Epstein'in en bilinen mağdurlarından Virginia Giuffre de çiftlikte istismara uğradığını söyleyen isimler arasında.

Giuffre, 2015 tarihli mahkeme belgesinde çiftlikte çekilmiş fotoğraflarını sunarak, Epstein'in kendisini burada bazı güçlü kişilere yönlendirdiğini iddia etti.

Giuffre'ye göre bu isimlerden biri, 2003-2011 yılları arasında New Mexico valiliği yapan ve 2023'te ölen Bill Richardson'dı.

Richardson'un sözcüsü ise daha önce yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

ZORRO RANCH'E GİDEN ÜNLÜLER FOTOĞRAFLARDA ÇIKTI

Guardian'ın aktardığına göre, yeni belgeler arasında çiftlikte çekilmiş daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar da yer aldı.

Bu fotoğraflarda:

Epstein'in dev malikânesi ahırlar, hayvanlar, genç kadınlar (yüzleri sansürlü), okçuluk ve at binme görüntüleri bulunuyor.

Fotoğraflarda ayrıca bazı tanınmış isimlerin de yer aldığı bildirildi:

Jean-Luc Brunel (Fransız manken ajansı patronu, ölü)

Noam Chomsky

Woody Allen

Chomsky'nin eşi ve sözcüsü Valeria Chomsky, Epstein'in çiftliğinde bir kez öğle yemeğine katıldıklarını kabul ederek şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir zaman çocuk ya da reşit olmayan birini görmedik. Epstein veya başkalarından uygunsuz bir davranışa tanık olmadık."

Woody Allen cephesinden ise iddialara ilişkin bir yanıt gelmedi.

FBI ŞOKU: ÇİFTLİK HİÇ ARANMADI

Belgelerdeki en çarpıcı detaylardan biri ise federal yetkililerin Zorro Ranch'i hiç aramamış olması.

New Mexico'nun dönemin başsavcısı Hector Balderas, 2019'da Epstein tutuklandığında eyalet düzeyinde soruşturma yürüttüklerini ancak New York'taki federal savcıların kendilerine şu mesajı verdiğini söyledi:

"Soruşturmayı durdurun, biz yürütüyoruz."

Guardian'ın ulaştığı e-postalara göre Manhattan savcıları, New Mexico başsavcılığıyla görüşerek eyalet soruşturmasının durdurulmasını talep etti.

Aralık 2019 tarihli bir e-postada bir savcı, Epstein'in mal varlığını yöneten avukata şu ifadeyi kullandı:

"New Mexico mülkünü aramadık."

Adalet Bakanlığı konuyla ilgili soruları FBI'a yönlendirirken, FBI'ın hem ana merkezi hem de Santa Fe ofisi "yorum yok" cevabını verdi.

2007'DEKİ FBI GÖRÜŞMESİ "EMİRLE KESİLDİ"

Belgeler, FBI'ın aslında 2007 yılında çiftlik yöneticisiyle görüşme yaptığını ancak görüşmenin aniden bitirildiğini de ortaya koydu.

Raporlara göre çiftlik yöneticisi, Epstein'in yaz aylarında çiftlikte haftalar geçirdiğini ve yanında genellikle:

Kişisel asistan, koruma, arkadaşlar, kişisel antrenör, bazen masözler bulunduğunu söyledi.

Ancak görüşme sırasında bir telefon geldi ve personele şu talimat verildi:

"Artık FBI ile konuşmayacaksınız."

FBI raporunda şu ifade yer aldı:

"Görüşme derhal sona erdirildi."

SEX OFFENDER KAYDI YAPTI, SONRA İPTAL EDİLDİ

Belgelerde ayrıca Epstein'in 17 Ağustos 2010'da Santa Fe şerif ofisine giderek cinsel suçlu kaydı yaptırdığı, ancak daha sonra New Mexico yasaları gereği bu kaydın zorunlu olmadığına karar verilerek kayıt şartının kaldırıldığı da yer aldı.

ÇİFTLİKTE "YÜKSEK PROFİLLİ İSİMLER" SÖYLENTİSİ

2019 tarihli FBI ihbar raporunda, adı açıklanmayan emekli bir New Mexico polisinin çiftlikle ilgili "söylentiler" duyduğunu aktardığı belirtildi.

İhbarda, çiftliğin "kızların Epstein'i ziyaret etmek için getirildiği" bir yer olduğu konuşuluyordu. Ancak raporda emekli polisin bu iddialara dair "somut kanıtı olmadığı" vurgulandı.

Ayrıca çiftliğe sık sık "yüksek profilli kişilerin" geldiği ve yeni yapılan büyük bir ahırın dikkat çektiği de belirtildi.

EYALET HAREKETE GEÇTİ: "GERÇEK KOMİSYONU" ÖNERİSİ

Epstein'in New Mexico'daki faaliyetlerine dair net bir tablo olmaması nedeniyle, eyalet milletvekilleri geçen yıl iki partinin destek verdiği bir "gerçek komisyonu" kurulmasını önerdi.

Demokrat temsilci Andrea Romero, komisyonun hedefini şu sözlerle açıkladı:

"Yetkililer ne biliyordu, suçlar nasıl bildirilmedi ya da nasıl göz ardı edildi, bunun gerçeğini bulmak istiyoruz."

Romero, federal ajanların çiftliği hiçbir zaman aramadığı yönündeki kanaatinin güçlü olduğunu söyledi.

EPSTEİN'İN ÜRKÜTÜCÜ SİPARİŞİ: "BEBEK KATLİAMI" TABLOSU

Dosyalarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Epstein'in 2011 yılında Hollandalı ressam Cornelis Cornelisz van Haarlem'in "Masumların Katliamı" adlı eserinin 2 bin dolarlık bir reprodüksiyonunu sipariş etmesi oldu.

Bu tablo, İncil'de geçen ve iki yaş altındaki erkek bebeklerin öldürülmesini tasvir eden kanlı bir sahneyi içeriyor.

Epstein'in asistanlarından birinin yazışmasında şu ifadeler yer aldı:

"Girişte bebeklerin öldürüldüğü sahneyi gösteren 9x9'luk dev kanvası onun için açtık… Epstein bunu çiftlikte kullanmak istiyor."

ZORRO RANCH SATILDI, SORU İŞARETLERİ KALDI

Epstein'in 1993 yılında satın aldığı Zorro Ranch, yıllarca gizemini korudu. 2021'de Epstein'in mirası mülkü satışa çıkardı. Çiftlik, 2023 yılında San Rafael Ranch LLC isimli bir şirkete satıldı.

Bu süreçte Deutsche Bank'ın, Epstein ağıyla bağlantılı davalarda 75 milyon dolarlık uzlaşmaya varmasının ardından New Mexico'da insan kaçakçılığıyla mücadele için 4.95 milyon dolarlık bir fon sağladığı açıklandı.

SAPIK MİLYARDERİN KARANLIK MİRASI BÜYÜYOR

Epstein'in ölümü "intihar" olarak kayıtlara geçse de, yayımlanan belgeler sapık milyarderin yalnızca bir cinsel suçlu olmadığını; aynı zamanda parayı, gücü ve bilimi kendi saplantıları için kullanmaya çalışan karanlık bir figür olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

