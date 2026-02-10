Epstein’in çöl çiftliğinde kan donduran sapıklık! “Bebek çiftliği” planı, kurbanların ifadeleri ve FBI skandalı ortaya çıktı
Pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'in karanlık dünyasına ilişkin yeni belgeler, ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan devasa "Zorro Ranch" çiftliğinin yalnızca bir kaçış noktası değil, iddialara göre sapıkça planların merkezi olduğunu gözler önüne serdi.
Milyonlarca yeni belgenin yayınlanmasıyla sapık milyarder Jeffrey Epstein'in karanlık dünyası yeniden gündeme geldi. New Mexico'daki 10 bin dönümlük Zorro Ranch'te hem sistematik istismar iddiaları hem de tüyler ürperten "DNA yayma" planı ortaya çıktı. Belgeler FBI'ın çiftliği hiç aramadığını da gözler önüne serdi.
ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında kamuoyuna açılan yeni belgeler, yıllardır konuşulan skandalı daha da büyüttü. New York'tan Karayipler'e uzanan cinsel istismar ağının en karanlık merkezlerinden biri olarak gösterilen New Mexico'daki "Zorro Ranch", adeta Epstein'in gizli "cehennem üssü" olarak tarif ediliyor.
Yaklaşık 10 bin dönümlük (4 bin hektar) araziye kurulu çiftlikte 26 bin 700 metrekarelik dev bir malikâne, özel pist ve hangar bulunurken, tanık ifadeleri bu izole mülkün yıllarca istismar için kullanıldığını ortaya koyuyor.
SAPIĞIN "BEBEK ÇİFTLİĞİ" SAPLANTISI: "ÜSTÜN SOY" HAYALİ
Belgeler ve tanık ifadelerine göre Epstein, Zorro Ranch'i yalnızca bir kaçış noktası olarak değil, sözde "üstün bir nesil" yaratacağı bir üreme merkezine dönüştürmeyi hedefledi.
İddialara göre sapık milyarder, çok sayıda kadını kendi spermiyle hamile bırakmak istiyor ve bunu çevresindeki insanlara açıkça anlatıyordu.
Tanıkların aktardığına göre Epstein, "belirli genetik özelliklerin korunması gerektiğini" savunuyor ve planını şu şekilde özetliyordu:
"Zorro Ranch'te birden fazla kadını hamile bırakacağım."
Bu planın uygulandığına dair kesin kanıt bulunmasa da, Epstein'i dinleyenler bu sözleri yıllar sonra "takıntılı, rahatsız edici ve ürkütücü" olarak tanımlıyor.
BİLİM MASKESİYLE SAKLANAN SAPKINLIK
Epstein'in bu karanlık hayalini çoğu zaman "entelektüel merak" gibi göstermeye çalıştığı belirtiliyor. Belgeler, Epstein'in transhümanizm ve genetik konularına ilgi duyduğunu, fikirlerini "bilimsel gelecek" kılıfıyla pazarladığını ortaya koyuyor.
Ancak uzmanlar ve eleştirmenlere göre Epstein'in bu yaklaşımı, etik sınırların dışına taşarak ırkçı öjeni teorileriyle tehlikeli biçimde örtüşüyor.
"PARASI, ŞÜPHELERİN ÜZERİNİ ÖRTÜYORDU"
Epstein'in yıllarca elit çevrelerde rahatça dolaşabilmesinin arkasında, güçlü bağlantıları ve parası olduğu vurgulanıyor.
Guardian'ın incelediği belgelerde, Epstein'in akademik dünyada kendisine alan açmak için bağışlar, fonlar ve konferanslar üzerinden çevre oluşturduğu belirtiliyor.
Epstein'in Stephen Hawking, Steven Pinker ve genetikçi George M. Church gibi isimlerle aynı ortamlarda bulunması, ona uzun süre adeta "meşruiyet zırhı" sağladı.
Bazı akademisyenler, yıllar sonra yaptıkları değerlendirmelerde Epstein'in çevresinin, geçmişine dair şüpheleri bastırdığını kabul etti.
TANIK İFADELERİ DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Belgeler, Zorro Ranch'te yaşandığı iddia edilen istismarları da ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.
JANE: "KALBİM MİDEME ÇÖKERDİ"
Ghislaine Maxwell'in insan kaçakçılığı davasında ifade veren ilk mağdur "Jane", Epstein ile 1994'te Michigan'daki saygın gençlik sanat kampı Interlochen'da tanıştığını anlattı.
Jane ifadesinde Epstein'in kendisine 14 yaşındayken cinsel istismara başladığını söyledi.
New York ve New Mexico'ya götürüldüğünü belirten Jane, o günleri şu sözlerle anlattı:
"Birisi odaya gelip 'Jeffrey seni görmek istiyor' dedi… Kalbimin mideme çöktüğünü hatırlıyorum. Gitmek istemiyordum."
Jane, 15-16 yaşlarındayken Epstein'in yatak odasına götürüldüğünü ve "aynı şeylerin tekrarlandığını" ifade etti.
ANNİE FARMER: "DONUP KALDIM"
Maxwell davasında ifade veren bir diğer mağdur Annie Farmer ise çiftlikte 16 yaşındayken çıplak masaj yapıldığını söyledi.
Farmer, ertesi sabah Epstein'in yatağa girerek kendisine "sarılmak istediğini" söylediğini ve korkuyla donup kaldığını ifade etti:
"Vücudunu bana bastırdı. Kaçmak için tuvalete gitmem gerektiğini söyledim."
JANE DOE: "BORNOZLA YATAĞINDA BEKLİYORDU"
Mahkeme belgelerinde adı "Jane Doe" olarak geçen başka bir mağdur ise Epstein ile bir okul gezisi sırasında New York'ta tanıştığını anlattı.
İddialara göre Epstein'in sekreteri, Jane Doe'nun fotoğraflarını çekti ve Epstein'in kendisiyle tanışmak istediğini söyledi.
Jane Doe, daha sonra Las Vegas'a davet edildiğini, ardından Epstein'in uçağıyla New Mexico'ya götürüldüğünü belirtti.
Çiftliğe vardığında ana eve çağrıldığını söyleyen Jane Doe, Epstein'in yatak odasında bornozla beklediğini ve masaj istediğini aktardı.
Jane Doe ayrıca Epstein'in kendisine bir cihazla saldırdığını iddia etti.