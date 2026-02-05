Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı?

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, 2019'da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyası yeniden gündemi sarstı. Ancak ortaya saçılan belgeler ve detaylar, bu skandalın sadece "sapık bir milyarderin suçu" olarak geçiştirilemeyecek kadar büyük bir yapıya işaret ettiğini gösteriyor.

Epstein olayı, Batı dünyasında yıllardır konuşulan ancak çoğu zaman üzeri örtülen organize istismar mekanizmalarının sadece görünen yüzü olabilir.

"TEKİL BİR SUÇ" DEĞİL, SİSTEMİN KENDİSİ!

Epstein'in kurduğu düzen; sadece bireysel sapkınlıklarla açıklanabilecek bir suç örgütlenmesi değil, güçlü bağlantılarla beslenen ve siyasi dokunulmazlık zırhıyla korunan karanlık bir yapı olarak değerlendiriliyor.

Skandalın patlak vermesiyle birlikte, Batı'daki benzer oluşumların da yeniden mercek altına alınması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu tür ağlar, yalnızca istismar üzerinden değil, aynı zamanda şantaj ve "kompromat" üzerinden de etkili bir kontrol mekanizması oluşturuyor.