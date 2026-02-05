CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

SABAH'ın haberine göre Jeffrey Epstein dosyası, Batı'daki karanlık istismar ağlarının yalnızca "tek bir isimle" sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Skandalın perde arkasında tarikatlar, kapalı örgütler, kayıp çocuklar ve akılalmaz iddialar yer alıyor.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 1

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, 2019'da cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyası yeniden gündemi sarstı. Ancak ortaya saçılan belgeler ve detaylar, bu skandalın sadece "sapık bir milyarderin suçu" olarak geçiştirilemeyecek kadar büyük bir yapıya işaret ettiğini gösteriyor.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 2

Epstein olayı, Batı dünyasında yıllardır konuşulan ancak çoğu zaman üzeri örtülen organize istismar mekanizmalarının sadece görünen yüzü olabilir.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 3

"TEKİL BİR SUÇ" DEĞİL, SİSTEMİN KENDİSİ!

Epstein'in kurduğu düzen; sadece bireysel sapkınlıklarla açıklanabilecek bir suç örgütlenmesi değil, güçlü bağlantılarla beslenen ve siyasi dokunulmazlık zırhıyla korunan karanlık bir yapı olarak değerlendiriliyor.

Skandalın patlak vermesiyle birlikte, Batı'daki benzer oluşumların da yeniden mercek altına alınması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu tür ağlar, yalnızca istismar üzerinden değil, aynı zamanda şantaj ve "kompromat" üzerinden de etkili bir kontrol mekanizması oluşturuyor.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 4

TARİKAT, KİŞİSEL GELİŞİM, YARDIM ÖRGÜTÜ… MASKE DEĞİŞİYOR, YÖNTEM AYNI KALIYOR

Epstein dosyasıyla birlikte Batı'da faaliyet gösteren bazı yapıların, "din", "kişisel gelişim", "spiritüalizm" ya da "yardım kuruluşu" görüntüsü altında nasıl kapalı devre sistemler kurduğu da yeniden gündeme geldi.

Bu yapılanmaların ortak noktası ise şu:
Mutlak itaat, dış dünyadan kopuş ve liderin sorgulanamaz otoritesi.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 5

KARANLIK TARİKATLAR VE "KAPALI DEVRE" SİSTEMLER
NXIVM: Kişisel gelişim diye kurulan "seks tarikatı"

ABD merkezli NXIVM yapılanması yıllarca "liderlik eğitimi" ve "kişisel gelişim" adıyla faaliyet yürüttü. Ancak soruşturmalar, örgütün kadınları psikolojik baskı ve tehditlerle kontrol altına aldığını, damgalama yöntemiyle köleleştirdiğini ve cinsel istismara zorladığını ortaya koydu.

Kurucu Keith Raniere'nin kendisini "üstün zekâ" ve "ahlaki rehber" olarak tanıtması, bu tarz örgütlerin nasıl bir manipülasyon dili kullandığını gözler önüne serdi.

Raniere, kendisine yöneltilen suçlamalar kapsamında mahkûm edildi.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 6

ORDER OF THE SOLAR TEMPLE: SEÇİLMİŞ RUHLAR DİYEREK TOPLU ÖLÜME SÜRÜKLEDİLER

Kanada ve İsviçre merkezli bu yapı, üyelerine "seçilmiş ruhlar" olduklarını telkin ederek kapalı bir sistem oluşturdu. Üyelerin çoğunun varlıklı ve eğitimli kişilerden oluşması ise dikkat çekti.

1990'lı yıllarda yaşanan toplu ölümler, örgütün kıyametçi ideolojisini ve ölüm kültünü ortaya çıkardı. Son toplu intiharlarında 74 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 7

SCIENTOLOGY: "DİN" STATÜSÜYLE BÜYÜYEN TARTIŞMALI YAPI

Resmi olarak din statüsünde kabul edilen Scientology yapılanması, özellikle Batı'da yıllardır sert tartışmaların odağında. Yapının, bir tür "bağlılık zinciri" kurduğu, insanları maddi ve psikolojik baskı altına aldığına dair iddialar kamuoyunda sıkça dile getiriliyor.

Uzmanlar, Scientology benzeri yapılanmaların kapalı yapılarıyla bireyleri sistemin dışına çıkamaz hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 8

FLDS: ÇOK EŞLİLİK VE ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK SKANDALI

ABD'de faaliyet gösteren Fundamentalist Mormonlar (FLDS) yapılanması da yıllardır çok eşlilik ve çocuk yaşta evlilik suçlamalarıyla gündeme geliyor.

Liderin mutlak otorite olarak kabul edilmesi, örgüt içindeki itaat düzeninin boyutunu gözler önüne seriyor. 2008 yılında Yearning for Zion (YFZ) Çiftliği'ne yapılan baskında yakalanan 12 şüpheliden 11'inin çocuk istismarı, çok eşlilik ve yasa dışı evlilik suçlarından mahkûm edildiği kaydedildi.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 9

CHILDREN OF GOD: ÇOCUK İSTİSMARINI "MEŞRULAŞTIRMA" SUÇLAMASI

1960'larda ortaya çıkan Children of God yapılanmasının ise Hıristiyanlık söylemini kullanarak çocuk istismarını normalleştirdiği ve meşrulaştırdığı belirtildi.

Birçok ülkede yasaklanan yapının lider kadrosunun yargılandığı, mağdurların ise uzun yıllar ağır travmalarla yaşamak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 10

EPSTEIN DOSYASINDA AKILALMAZ DETAYLAR: CİNAYET İTİRAFLARI, GİZLİ E-POSTALAR…

SABAH'ın haberinde yer alan bilgilere göre Epstein dosyalarında yalnızca cinsel istismar ağı değil, aynı zamanda cinayet ve şüpheli ölümlere ilişkin çok ağır detaylar da bulunuyor.

Belgeler arasında yer aldığı belirtilen bazı e-postalarda, göndericisi belli olmayan bir kişinin, "Onu öldürmen için sana izin veriyorum" ifadesini kullandığı aktarılıyor.

"Gizli: Jeffrey Epstein" başlıklı bir başka e-postada ise boğularak öldürülen iki kadının, Epstein'ın emriyle gömüldüğüne dair ifadeler yer aldığı öne sürülüyor.

Bu detaylar, Epstein dosyasının yalnızca cinsel suçlarla sınırlı olmadığını, karanlık bir suç evrenine uzandığını ortaya koyuyor.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 11

SERVETİNİN PERDE ARKASI: 578 MİLYON DOLARLIK SIR

Epstein öldüğünde geride yaklaşık 578 milyon dolarlık bir servet bıraktı. Ancak bu servetin nasıl elde edildiği uzun yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Forbes'a göre Epstein'in mali ağında, Victoria's Secret'ın uzun yıllar patronluğunu yapan Les Wexner ile özel sermaye devi Apollo Global Management'ın kurucusu Leon Black gibi iki milyarder ismin öne çıktığı ifade ediliyor.

Bu bağlantılar, Epstein'in yalnızca bir suçlu değil, aynı zamanda elit çevrelerle iç içe geçmiş bir sistemin parçası olduğunu gösteren en kritik detaylardan biri olarak yorumlanıyor.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 12

"KLONLANMIŞ ÇOCUK PROJESİ" İDDİASI: UKRAYNA DETAYI ŞOKE ETTİ

Dosyadaki en ürpertici başlıklardan biri ise Epstein'in genetik çalışmalarla ilişkilendirilen karanlık projeleri…

Haberde yer alan bilgilere göre Epstein'in, genetiği değiştirilmiş çocuklar yaratmayı amaçlayan bir projeyle bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Deneylerin yürütüldüğü ülkeler arasında Ukrayna'nın adının geçtiği ifade ediliyor.

Bu iddialar, skandalın yalnızca istismar değil, insanlık dışı bir boyuta ulaştığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 13

AVRUPA'DA 50 BİN ÇOCUK KAYIP: SUÇ ŞEBEKELERİNİN ELİNDE Mİ?

Skandalın küresel boyuta işaret eden bir diğer başlık ise Avrupa'daki kayıp göçmen çocuklar.

Son üç yılda Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmenler arasında 50 binden fazla refakatsiz çocuğun kaybolduğu, bu çocukların önemli bir kısmının suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği kaydedildi.

Bu tablo, istismar ağlarının yalnızca ABD ile sınırlı olmadığını, kıta genelinde büyük bir karanlık düzenin varlığını ortaya koyuyor.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 14

KANADA'DA TOPLU MEZAR ŞOKU: YATILI OKULLARIN BAHÇESİNDEN BEBEKLER ÇIKTI

Batı'daki karanlık geçmişi yeniden hatırlatan en çarpıcı örneklerden biri ise Kanada'da ortaya çıkan toplu mezarlar oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Kanada'da farklı yatılı okulların bahçelerinde yapılan kazılarda yüzlerce çocuğa ait cansız bedenlere ulaşıldığı bildirildi. Bu olay, yıllar boyunca "eğitim kurumu" olarak faaliyet gösteren sistemlerin aslında nasıl bir travma ve ölüm düzeni oluşturduğunu ortaya koydu.

Epstein skandalı lağımı patlattı! Küresel elitlerin kirli ağı: Belgeler sadece buzdağının görünen kısmı mı? 15

EPSTEIN BİR KİŞİ DEĞİL, BİR MEKANİZMA

Jeffrey Epstein'in adı, artık yalnızca bir suç dosyasını değil, Batı'da yıllardır var olduğu konuşulan "dokunulmaz elit ağını" simgeliyor.

Ortaya çıkan belgeler ve bağlantılar, bu skandalın tek bir kişinin sapkınlığından ibaret olmadığını; aksine küresel ölçekte işleyen bir sistemin parçası olabileceğini gösteriyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin