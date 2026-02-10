Epstein belgelerinde Türk Lirasına operasyonun şifreleri! Steve Bannon yazışmaları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 13:27 Son Güncelleme: 10 Şubat 2026 13:57 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

ABD'de pedofili skandalıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein'in ardından yayımlanan milyonlarca belge, bu kez Türkiye'ye yönelik karanlık bir ekonomik operasyonuyla patladı. A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programında konuşan gazeteci Gaffar Yakınca, Epstein belgelerinde yer alan yazışmalar üzerinden Türk Lirası'na yönelik bir "finansal saldırı planı"nı açığa çıkardı. İşte o çarpıcı iddialar...

Epstein belgelerinde Türkiye izi… Türk lirasına operasyon planı neydi? 2018'de ekonomi nasıl hedef alındı? Türk lirası üzerinden kurgulanan operasyonel girişimin perde arkasını Epstein belgelerindeki detayları inceleyen gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında bir bir anlattı.

"DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA EKONOMİYE MÜDAHALE Mİ VARDI?" Gazeteci Gaffar Yakınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de yıllarca tartışılan bir soruyu yeniden hatırlattı: "Türk ekonomisine dışarıdan bir müdahale yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Türk lirasının değeri düşüyordu… Delilim yok ama eminim." Yakınca, o dönemde iki farklı kesimin Türkiye'de büyük bir tartışma yürüttüğünü belirtti. Bir kesim, Türkiye'ye dışarıdan ekonomik operasyon yapıldığını savunurken; diğer kesim ise Erdoğan'ı ve hükümeti suçlayan bir söylem geliştirmişti. Murat Özer de bu noktada, dönemin söylemini hatırlatarak dikkat çeken bir ifade kullandı: "Merkez Bankası bağımsız canım olur, sen ne anlarsın falan diyenler…"

KARANLIK İPUCU: "TÜRKİYE ÇÖKTÜ, BU MÜKEMMEL!" Gaffar Yakınca'nın açıklamalarına göre Epstein belgeleri incelendiğinde, Türkiye'ye yönelik operasyon şüphesi doğuran kritik bir yazışma dikkat çekti. Yakınca, 23 Mayıs 2018 tarihli bir mesajlaşmayı işaret etti. Mesajlaşmada kimliği belirsiz bir kişi, Steve Bannon'a şu ifadelerle adeta "müjde" veriyordu: "Türkiye'nin para birimi çok ağır darbe aldı, çöktü… Bu mükemmel!" Yakınca, bu mesajın ardından Bannon'ın verdiği cevabın ise operasyon iddialarını güçlendirdiğini belirtti: "Bannon hırpalar, Bannon çekici vurur, Tanrı da kısa pozisyonda olur." "KISA POZİSYON" DETAYI: TÜRK LİRASI'NA SALDIRININ FİNANSAL DİLİ Mİ? Yakınca'ya göre bu yazışmada geçen "kısa pozisyon" ifadesi tesadüf değil. Çünkü "short pozisyon" denilen yöntem, finans piyasalarında bir ülkenin para birimini çökertmeye yönelik spekülatif hamlelerin temel araçlarından biri olarak biliniyor. Murat Özer bu noktada "kaldıraçlı işlem" vurgusu yaparak iddiaların finans boyutunu netleştirdi. Yakınca, konuşmanın tonuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Ben vurdum, sen de öldürdün, süper diyor. Bu bir operasyon dili."

TARİH DETAYI ŞOKE ETTİ: 23 MAYIS 2018! Programda altı çizilen en kritik noktalardan biri ise mesajlaşmanın tarihi oldu. Yakınca, yazışmanın gerçekleştiği dönemin Türkiye'de dolar kurunun hızla yükseldiği ve ekonominin hedef alındığı süreçle birebir örtüştüğünü söyledi: "Bu tam Türkiye'de kurun dalgalandığı, Rolex'li ekonomistlerin 'Erdoğan ülkeyi batırdı' dediği dönem." Yakınca ayrıca çok kritik bir zamanlama bağlantısına daha işaret etti: "Bu yazışmadan bir buçuk ay sonra Berat Albayrak Hazine Bakanı yapıldı." "O PLANI BERAT ALBAYRAK'IN HAMLELERİ DURDURDU" Gaffar Yakınca'ya göre Berat Albayrak'ın bakan olduktan sonra yaptığı ilk hamlelerden biri, Türkiye'ye yönelik finansal saldırıları sınırlandırmaya dönüktü: "İlk işi bir ay içinde yurt dışı çıkış operasyonları, swapları tahditlemesi oldu." Yakınca'ya göre o dönemde "Türkiye dünyadan koparılıyor" şeklindeki eleştirilerin arkasında bambaşka bir gerçek yatıyordu: "Aslında olayın arkasında böyle bir şey varmış ve bunu Epstein belgelerinde gördük." "TÜRKİYE, İRAN'A YAPTIRIMLARIN HABERCİSİ" Yakınca'nın aktardığına göre yazışmalarda Türkiye'nin sadece ekonomik olarak değil, jeopolitik olarak da hedefte olduğuna dair ifadeler yer alıyor. Kimliği belirsiz kişi, mesajlarda Türkiye'nin İran yaptırımlarının "habercisi" olduğunu iddia ediyor: "Türkiye, İran'a yapılacak yaptırımların habercisi. Hindistan, Katar herkes kaçıyor." Yakınca, bunun bir "küresel yönlendirme ve finansal kaçış operasyonu" dili olduğunu söyledi.