Epstein belgelerinde Türk Lirasına operasyonun şifreleri! Steve Bannon yazışmaları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de pedofili skandalıyla gündeme gelen Jeffrey Epstein'in ardından yayımlanan milyonlarca belge, bu kez Türkiye'ye yönelik karanlık bir ekonomik operasyonuyla patladı. A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programında konuşan gazeteci Gaffar Yakınca, Epstein belgelerinde yer alan yazışmalar üzerinden Türk Lirası'na yönelik bir "finansal saldırı planı"nı açığa çıkardı. İşte o çarpıcı iddialar...

Epstein belgelerinde Türkiye izi… Türk lirasına operasyon planı neydi? 2018'de ekonomi nasıl hedef alındı? Türk lirası üzerinden kurgulanan operasyonel girişimin perde arkasını Epstein belgelerindeki detayları inceleyen gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında bir bir anlattı.

"DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA EKONOMİYE MÜDAHALE Mİ VARDI?"

Gazeteci Gaffar Yakınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de yıllarca tartışılan bir soruyu yeniden hatırlattı:

"Türk ekonomisine dışarıdan bir müdahale yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Türk lirasının değeri düşüyordu… Delilim yok ama eminim."

Yakınca, o dönemde iki farklı kesimin Türkiye'de büyük bir tartışma yürüttüğünü belirtti. Bir kesim, Türkiye'ye dışarıdan ekonomik operasyon yapıldığını savunurken; diğer kesim ise Erdoğan'ı ve hükümeti suçlayan bir söylem geliştirmişti.

Murat Özer de bu noktada, dönemin söylemini hatırlatarak dikkat çeken bir ifade kullandı:

"Merkez Bankası bağımsız canım olur, sen ne anlarsın falan diyenler…"

KARANLIK İPUCU: "TÜRKİYE ÇÖKTÜ, BU MÜKEMMEL!"

Gaffar Yakınca'nın açıklamalarına göre Epstein belgeleri incelendiğinde, Türkiye'ye yönelik operasyon şüphesi doğuran kritik bir yazışma dikkat çekti.

Yakınca, 23 Mayıs 2018 tarihli bir mesajlaşmayı işaret etti. Mesajlaşmada kimliği belirsiz bir kişi, Steve Bannon'a şu ifadelerle adeta "müjde" veriyordu:

"Türkiye'nin para birimi çok ağır darbe aldı, çöktü… Bu mükemmel!"

Yakınca, bu mesajın ardından Bannon'ın verdiği cevabın ise operasyon iddialarını güçlendirdiğini belirtti:

"Bannon hırpalar, Bannon çekici vurur, Tanrı da kısa pozisyonda olur."

"KISA POZİSYON" DETAYI: TÜRK LİRASI'NA SALDIRININ FİNANSAL DİLİ Mİ?

Yakınca'ya göre bu yazışmada geçen "kısa pozisyon" ifadesi tesadüf değil.

Çünkü "short pozisyon" denilen yöntem, finans piyasalarında bir ülkenin para birimini çökertmeye yönelik spekülatif hamlelerin temel araçlarından biri olarak biliniyor.

Murat Özer bu noktada "kaldıraçlı işlem" vurgusu yaparak iddiaların finans boyutunu netleştirdi.

Yakınca, konuşmanın tonuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ben vurdum, sen de öldürdün, süper diyor. Bu bir operasyon dili."

TARİH DETAYI ŞOKE ETTİ: 23 MAYIS 2018!

Programda altı çizilen en kritik noktalardan biri ise mesajlaşmanın tarihi oldu.

Yakınca, yazışmanın gerçekleştiği dönemin Türkiye'de dolar kurunun hızla yükseldiği ve ekonominin hedef alındığı süreçle birebir örtüştüğünü söyledi:

"Bu tam Türkiye'de kurun dalgalandığı, Rolex'li ekonomistlerin 'Erdoğan ülkeyi batırdı' dediği dönem."

Yakınca ayrıca çok kritik bir zamanlama bağlantısına daha işaret etti:

"Bu yazışmadan bir buçuk ay sonra Berat Albayrak Hazine Bakanı yapıldı."

"O PLANI BERAT ALBAYRAK'IN HAMLELERİ DURDURDU"

Gaffar Yakınca'ya göre Berat Albayrak'ın bakan olduktan sonra yaptığı ilk hamlelerden biri, Türkiye'ye yönelik finansal saldırıları sınırlandırmaya dönüktü:

"İlk işi bir ay içinde yurt dışı çıkış operasyonları, swapları tahditlemesi oldu."

Yakınca'ya göre o dönemde "Türkiye dünyadan koparılıyor" şeklindeki eleştirilerin arkasında bambaşka bir gerçek yatıyordu:

"Aslında olayın arkasında böyle bir şey varmış ve bunu Epstein belgelerinde gördük."

"TÜRKİYE, İRAN'A YAPTIRIMLARIN HABERCİSİ"

Yakınca'nın aktardığına göre yazışmalarda Türkiye'nin sadece ekonomik olarak değil, jeopolitik olarak da hedefte olduğuna dair ifadeler yer alıyor.

Kimliği belirsiz kişi, mesajlarda Türkiye'nin İran yaptırımlarının "habercisi" olduğunu iddia ediyor:

"Türkiye, İran'a yapılacak yaptırımların habercisi. Hindistan, Katar herkes kaçıyor."

Yakınca, bunun bir "küresel yönlendirme ve finansal kaçış operasyonu" dili olduğunu söyledi.

MURAT ÖZER'DEN KRİTİK SORU: "O TANRI KİM?"

Programda en çok dikkat çeken bölümlerden biri ise Murat Özer'in Yakınca'ya yönelttiği soru oldu:

"Bannon'un Tanrı gibi gördüğü o belirsiz kişi kim olabilir? Türkiye'nin para birimiyle oynayabilecek güçte kim var?"

Yakınca bu soruya net bir isim veremedi ancak çok sert ifadeler kullandı:

"Amerika'da ve İngiltere'de Türkiye'ye operasyon çekebilecek denli kuvvetli Siyonistler var… Büyük finans şirketleri var… Türkiye'den işbirlikçileri olabilir."

EPSTEIN–SUMMERS YAZIŞMASI: "MERKEZ BANKASIYLA GÖRÜŞTÜREYİM" İDDİASI!

Gaffar Yakınca'nın gündeme getirdiği en çarpıcı detay ise Epstein'in 20 Temmuz 2017 tarihli yazışması oldu.

Yakınca'nın aktardığına göre Epstein, ünlü ekonomist Larry Summers'a Türkiye ile ilgili kritik bir teklif sundu:

"Türkiye'deki Merkez Bankası'yla doğrudan görüşmek ister misin?"

Yakınca, bu ifadeyi okuduğunda "şok olduğunu" söyledi.

250 BİN DOLAR DETAYI: DANIŞMANLIK MI, RÜŞVET Mİ?

Yakınca'ya göre Epstein bu görüşme için 250 bin dolar rakamını dile getirdi:

"Bunun için 250k dedim diyor."

Bu para neydi? Danışmanlık ücreti mi? Yoksa başka bir şey mi?

Yakınca, bu kısmın belirsiz olduğunu ancak şüphenin büyüdüğünü söyledi:

"250 bin dolar danışmanlık mı, rüşvet mi, onu anlayamıyoruz."

"ERDOĞAN'IN KUKLASIYSA GÖRÜŞMEYELİM"

Programda gündeme gelen bir başka çarpıcı detay ise Summers'ın ifadeleri oldu.

Yakınca'ya göre Summers, Merkez Bankası'ndaki isimler için şu ifadeyi kullanıyordu:

"Eğer Erdoğan'ın kuklası tiplerse hiç görüşmeyeyim."

Yakınca, bu söylemin Türkiye'de o dönem yürütülen propaganda diliyle birebir aynı olduğuna dikkat çekti.

"Erdoğan'ın kuklası lafını biz o dönemden hatırlıyoruz."

"MERKEZ BANKASI SERBEST OLSUN DEMEK, EPSTEIN'E BAĞLI OLSUN DEMEKTİR!"

Gaffar Yakınca, tartışmayı daha da sertleştiren şu cümleyi kurdu:

"Merkez Bankası serbest olsun demek başka bir yere bağlı olsun demek. O bir yer Epstein'miş meğer."

Bu sözler stüdyoda adeta buz gibi bir hava estirdi.

"ASIL HİKÂYE SAPKINLIK DEĞİL, ASIL HİKÂYE BU!"

Yakınca, Epstein'in yalnızca cinsel suçlar ve skandallarla değil, çok daha büyük bir ağın parçası olarak ele alınması gerektiğini söyledi:

"Bu Epstein işi alelade sapıklık konusu değil… Asıl hikâye bu."

Yakınca'ya göre Türkiye, 2017-2019 döneminde bu yapıların hedef ülkelerinden biriydi.

EPSTEIN TÜRKİYE'YE 90 KEZ Mİ GELDİ? ŞOK İDDİA!

Programın en sansasyonel bölümlerinden biri ise Yakınca'nın şu iddiası oldu:

"Özellikle 2013 ile 2015 arasında 90 kez Atatürk Havalimanı'na gelmişti Epstein."

Murat Özer ise bunun Gezi olayları ve 15 Temmuz'a giden süreçle örtüştüğünü vurguladı:

"Tam Gezi olaylarıyla 15 Temmuzdan itibaren denk gelen dönemde…"

"TÜRKİYE ÖZEL OLARAK HEDEF KONULMUŞ!"

Yakınca, belgelerde Türkiye ile ilgili çok sayıda rapor, makale ve bilgi notu bulunduğunu söyledi:

"Belgeler arasında akıl almaz düzeyde Türkiye ile ilgili makale ve bilgi notu var."

Yakınca'ya göre Epstein'in Türkiye'de çok sayıda kaynağı ve temas noktası vardı.

"YERLİ YABANCI ALKIŞLANAN BAZI GAZETECİLER TAKİP EDİLMİŞ OLABİLİR!"

Yakınca'nın iddiası daha da ileri gitti. Epstein ağının Türkiye'de bazı medya ve konferans çevrelerini izlediğini öne sürdü:

"Kaynakları Türkiye'de çok iltifat edilen bazı gazeteciler, yerli yabancı sözde yazarlar… bazı konferansları takip etmişler."

FETÖ VE DIŞ ODAKLAR VURGUSU: "OPERASYONA AÇIK HALDEYDİK"

Yakınca, Türkiye'nin o dönemde birçok farklı merkez tarafından hedef alınmış olabileceğini belirtti:

"Birden çok odaklı Türkiye'yi hedefe koymuş."

Yakınca, operasyon ihtimalinde Londra bankacıları, ABD merkezli finans grupları, Körfez merkezli yapılar ve FETÖ bağlantılarına dikkat çekti:

"Devlet daha FETÖ'cülerden arındırılmamıştı… operasyona açık haldeydik."

SORU NET: "MERKEZ BANKASI'NDAN BİRİLERİ BU AĞLA GÖRÜŞTÜ MÜ?"

Programda Murat Özer'in altını çizdiği en kritik soru ise şu oldu:

"Merkez Bankası'ndan herhangi bir vatan haini bu adamla işbirliği yaptı mı?"

Yakınca ise belgelerin çok küçük bir bölümünün görüldüğünü belirterek, asıl resmin henüz ortaya çıkmadığını söyledi:

"Belki bunun gibi çalışan onlarca mekanizma var…"

EPSTEIN BELGELERİ TÜRKİYE'YE YÖNELİK KARANLIK BİR OPERASYON

Sebep Sonuç programında ortaya konan iddialar, Epstein dosyasının yalnızca bir "skandal dosyası" olmadığını, aynı zamanda küresel finans ve istihbarat ağlarına uzanan bir operasyon mekanizmasını barındırabileceğini gösterdi.

Gaffar Yakınca'nın ifadesiyle:

"Türkiye hedef ülkelerden biriydi… ve biz sadece buzdağının görünen kısmını görüyoruz."

