Efsane İtalyan Savcı Di Pietro A Haber'e konuştu! Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bölgede barış Türkiye olmadan mümkün değil

İtalya'da 1990'lı yıllara damga vuran "Temiz Eller" (Mani Pulite) operasyonunun mimarı, efsane savcı Antonio Di Pietro, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yolsuzlukla mücadelede tavizsiz duruşun altını çizen Di Pietro, Türkiye'nin bölgesel ve küresel dengelerdeki rolüne dikkat çekerek "Bölgede barış Türkiye olmadan mümkün değil" mesajı verdi. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında kilit bir köprü olduğunu vurgulayan Di Pietro, barış ve istikrar için Ankara'nın vazgeçilmez bir aktör olduğunu ifade etti.

İtalya'da 1990'lı yılların başında başlattığı "Temiz Eller" (Mani Pulite) operasyonuyla rüşvet ve yolsuzluk ağını çökerten, İtalyan siyasetinde adeta bir devrim gerçekleştiren efsane savcı Antonio Di Pietro, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtlayan Di Pietro, yolsuzlukla mücadeledeki tarihi süreci anlatırken, Türkiye'nin küresel barış ve istikrar yolundaki kilit rolüne ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE "TAVİZSİZ" DURUŞ

İtalya'da "Birinci Cumhuriyet" dönemini kapatan soruşturmaların mimarı olan Antonio Di Pietro, savcılık görevindeki temel prensibini, "Mani Pulite yani Temiz Eller soruşturmasının siyasi, ekonomik ya da sosyal etkilerini hiç düşünmedim. Bir savcı, bir suç tespit ettiğinde, suçlunun kim olduğuna bakmaksızın harekete geçer. İster bir tavuk hırsızı olsun, ister bir devlet hırsızı. Benim görevim siyasi sonuçları tartmak değil, hukuki sonuçları değerlendirmekti" sözleriyle aktardı.

EFSANE İTALYAN SAVCI A HABER'E KONUŞTU!

Soruşturmanın derinleştikçe engellenmeye çalışıldığını belirten Di Pietro, "Soruşturma bitmedi, durdurulmaya çalışıldı. İki yıl sonra itibarsızlaştırıldım; yani her yolla durdurulmaya çalışıldım. Oysa benden önce de başka savcılar bu yolsuzluk sistemini ortaya çıkarmaya çalışmıştı" ifadelerini kullandı.

"SİYASET VE MAFYA ARASINDAKİ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKARDIK"

Soruşturma sürecinde büyük riskler aldığını ve kendisinden önceki birçok savcının suikasta kurban gittiğini hatırlatan Di Pietro, "Benden önce, iş dünyası, siyaset ve mafya arasındaki bağlantıları soruşturmaya çalışan bazı savcılar öldürüldü. Bu nedenle soruşturmayı tamamen tamamlayamamış olmaktan üzüntü duyuyorum. Buna rağmen Mani Pulite sayesinde, eski Cumhuriyet döneminde yolsuzluklar nedeniyle devletin ağır biçimde borçlandığı gerçeği ortaya çıktı" dedi. Bugün gelinen noktada yolsuzlukla mücadelenin daha güçlü olduğunu savunan efsane savcı, "Temiz Eller ile sistematik bir yolsuzluk düzeni ortaya çıkarıldı. Bugün hala yolsuzluklar var, ancak özellikle mafya bağlantılı, şiddet içeren yolsuzluklara karşı çok daha güçlü bir mücadele yürütülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

DOKUNULMAZLIK ZIRHINA "TEMİZ ELLER" DARBESİ

Yapılan reformların önemine dikkat çeken Di Pietro, parlamenterlerin yargılanma sürecindeki şeffaflığa vurgu yaparak, "En önemli kazanım; parlamenter dokunulmazlığının sınırlandırılmasıdır. Mani Pulite sonrası çıkarılan en önemli düzenlemelerden biri, parlamenterler hakkında soruşturma, dava açma ve mahkûmiyet süreçlerinin, artık parlamentonun iznine bağlı olmadan yürütülebilmesidir. Daha şeffaf yasalar ve suçla mücadelede gerçek ilerleme sağlandı" şeklinde konuştu.

GENÇ SAVCILARA MESAJ: "HUKUK HERKES İÇİN EŞİTTİR"

Genç meslektaşlarına tavizsiz olmaları yönünde çağrıda bulunan ünlü İtalyan savcı, "Suçu araştırma ve gerçeği tüm yönleriyle ortaya çıkarma kararlılığı gösteren meslektaşlarıma dayanışmamı ifade etmek isterim. Bu hem sıradan vatandaşları hem de yüksek mevkideki kişileri kapsar. Görevini yapmak, kendi yaşamının ötesine geçen bir sorumluluktur. Taviz yok, hukuk herkes için eşittir. Bir suçla karşılaşıldığında asla durulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLMADAN BÖLGESEL BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'nin stratejik önemine ve bölgesindeki lider rolüne özel bir parantez açan Antonio Di Pietro, Türkiye'nin hem askeri hem de siyasi gücüyle vazgeçilmez bir aktör olduğunu belirtti. Di Pietro, "Politika açısından, Türkiye şu anda Doğu ve Batı arasında kritik bir köprü konumunda. NATO üyesi olmasına rağmen çevresindeki ülkelerin veya NATO'nun etkisi altında değil. Türkiye, bölgede barışın sağlanmasında çok önemli bir rol oynayabilir. Bence o bölgede barış, Türkiye'nin varlığı olmadan mümkün değildir" sözleriyle Türkiye'nin barışın anahtarı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin küresel dengelerdeki yerini de öven Di Pietro, "Türkiye; ekonomik, politik, uluslararası ve askeri savunma anlamında Doğu ile Batı arasında kilit bir bağdır" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

