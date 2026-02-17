Efsane İtalyan Savcı Di Pietro A Haber'e konuştu! Türkiye'ye övgü dolu sözler: Bölgede barış Türkiye olmadan mümkün değil

İtalya'da 1990'lı yılların başında başlattığı "Temiz Eller" (Mani Pulite) operasyonuyla rüşvet ve yolsuzluk ağını çökerten, İtalyan siyasetinde adeta bir devrim gerçekleştiren efsane savcı Antonio Di Pietro, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtlayan Di Pietro, yolsuzlukla mücadeledeki tarihi süreci anlatırken, Türkiye'nin küresel barış ve istikrar yolundaki kilit rolüne ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE "TAVİZSİZ" DURUŞ

İtalya'da "Birinci Cumhuriyet" dönemini kapatan soruşturmaların mimarı olan Antonio Di Pietro, savcılık görevindeki temel prensibini, "Mani Pulite yani Temiz Eller soruşturmasının siyasi, ekonomik ya da sosyal etkilerini hiç düşünmedim. Bir savcı, bir suç tespit ettiğinde, suçlunun kim olduğuna bakmaksızın harekete geçer. İster bir tavuk hırsızı olsun, ister bir devlet hırsızı. Benim görevim siyasi sonuçları tartmak değil, hukuki sonuçları değerlendirmekti" sözleriyle aktardı.

Soruşturmanın derinleştikçe engellenmeye çalışıldığını belirten Di Pietro, "Soruşturma bitmedi, durdurulmaya çalışıldı. İki yıl sonra itibarsızlaştırıldım; yani her yolla durdurulmaya çalışıldım. Oysa benden önce de başka savcılar bu yolsuzluk sistemini ortaya çıkarmaya çalışmıştı" ifadelerini kullandı.