Dünya barut fıçısına döndü! Yeni bir 1914 eşiğinde miyiz? İşte küresel kırılma senaryoları…

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN

Günümüzde savaş sadece cephede değil; hipersonik füzeler, siber saldırılar ve nükleer güç gösterileriyle yürütülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, "Üçüncü Dünya Savaşı'na çok çok yaklaştık ve bizi oraya götürüyor. Kim Jong-Un ve Çin Devlet Başkanı Şi, Putin... ona saygı duymuyorlar." diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Ukrayna'dan Gazze'ye, Tayvan Boğazı'ndan Kızıldeniz'e kadar uzanan kriz olaylarına küresel bir patlamaya yol açabilirsiniz.

Rus lider Putin, "Hiçbir ironi veya şaka yapmadan konuşuyorum. Çok fazla çatışma potansiyeli var. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalinden dolayı endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.