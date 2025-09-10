10 Eylül 2025, Çarşamba
Doha saldırısı sonrası İsrail'in ABD büyükelçisi tehdit etti: Bir dahaki sefere yakalarız
İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamaslı üst düzey isimlere düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. Hamas, liderlerinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıklarken, İsrail basını da suikast girişiminin başarısız olabileceğini yazdı. ABD merkezli Fox News'a konuşan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ise "Bu kez yakalayamadıysak bile bir dahaki sefere yakalarız." diyerek açık tehdidi sürdürdü ve yeni saldırılar olabileceğinin sinyalini verdi.
Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 16:48