Doha saldırısı sonrası İsrail’in ABD büyükelçisi tehdit etti: Bir dahaki sefere yakalarız

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamaslı üst düzey isimlere düzenlediği saldırının yankıları sürüyor. Hamas, liderlerinin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıklarken, İsrail basını da suikast girişiminin başarısız olabileceğini yazdı. ABD merkezli Fox News'a konuşan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ise "Bu kez yakalayamadıysak bile bir dahaki sefere yakalarız." diyerek açık tehdidi sürdürdü ve yeni saldırılar olabileceğinin sinyalini verdi.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 16:48
İsrail, dün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı ile Hamas'ın bölgede bulunan üst düzey yetkililerini hedef aldı.

HAMAS LİDERİ ÖLDÜ MÜ?
Saldırının ardından bazı İsrailli kaynaklar Hamas liderinin öldürüldüğünü iddia ederken, Filistinli grup ise liderlerinin suikasttan sağ kurtulduğunu bildirdi. Saldırı nedeniyle Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polis yaşamını yitirdi.

İSRAİL MEDYASI SUİKAST GİRİŞİMİNİN BAŞARISIZ OLDUĞUNU YAZDI

İsrail basını da saldırının ardından olaylarla ilgili gelişmeleri aktarırken, suikast girişiminin başarısız olduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının sonuçlarına ilişkin İsrail makamlarının dün "iyimser bir havada olduğu ancak bugün ise yerini karamsarlığa bıraktığı" belirtildi.

Adı verilmeyen bir İsrail güvenlik yetkilisi ise KAN'a yaptığı açıklamada, saldırının kesin sonuçları ile ilgili beklenmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli yetkili ayrıca saldırının "başarısızlıkla sonuçlanmış olabileceği" ihtimalinin de değerlendirmeler arasında olduğunu bildirdi.

İsimsiz bir başka kaynak da Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda teröristlerin öldürüldüğüne dair bir belirti yok. Suikasta uğramış olmalarını umuyoruz, ancak iyimserlik azalıyor." dedi.

Ynet'in savunma ve istihbarat camiasına dayandırdığı haberde ise, hedeflerin hemen hemen hepsine yönelik saldırının öldürücü olduğu konusunda "karamsar" olunduğu aktarıldı.

İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİDEN TEHDİT: BİR DAHAKİ SEFER...

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, bu sefer olmasa da gelecek seferde "hedeflerine ulaşacaklarını" savunarak Hamas liderlerine yeni saldırı tehdidinde bulundu.

Büyükelçi Leiter, Fox News'te katıldığı yayında, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Katar'a yönelik saldırı nedeniyle bazı ülkelerden gelen kınama ve eleştirilerin sorulması üzerine Leiter, Tel Aviv'in "bu eleştirileri aşacağını" savundu.

Fox News sunucusunun "Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıda hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını" sorması üzerine Leiter, "bu sefer olmadıysa gelecek seferde Hamas liderlerini öldüreceklerini" söyleyerek yeni saldırı tehdidinde bulundu.

