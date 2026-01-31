Birleşik Arap Emirlikleri'nden dev adım: Dubai’ye dünyanın ilk "altın sokak"ı inşa ediliyor!
Birleşik Arap Emirlikleri'nden küresel altın ticaretine dev hamle… Dubai'de dünyanın ilk "Altın Sokağı" inşa ediliyor. Altın rengi mimarisiyle dikkat çeken projeyle alışveriş, turizm ve yatırım tek merkezde buluşacak; Dubai, küresel altın piyasasının kalbi olmayı hedefliyor.
Körfez'in ticaret devi Birleşik Arap Emirlikleri, küresel altın ve mücevher piyasasındaki hakimiyetini perçinlemek için kolları sıvadı. Abu Dabi yönetimi tarafından duyurulan ve Dubai'de hayata geçirilecek olan "Altın Sokak" projesi, mimarisi ve ticari hacmiyle dünyada bir ilk olmaya hazırlanıyor.
Alışveriş, turizm ve yatırımı tek bir merkezde buluşturacak olan bu devasa proje, bölgenin yeni cazibe merkezi olacak.
ALTIN RENGİ EVLER VE GÖRKEMLİ MİMARİ
Dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir konseptle yola çıkan projede, estetik ve lüks ön planda tutuluyor. Şehrin siluetine yeni bir soluk getirecek olan yapılar hakkında bilgi veren proje tasarımcıları, "Altın rengi evler ve geleneksel motiflerle süslenmiş işlemeli binaların tamamı, dünyada bir ilk olacak bu özel proje için tasarlandı" ifadelerini kullandı. Görsel bir şölen sunması beklenen sokak, sadece bir ticaret noktası değil, aynı zamanda bir mimari şaheser olarak planlanıyor.
TİCARET VE TURİZM TEK ÇATI ALTINDA
"Dubai Altın Bölgesi" olarak adlandırılan geniş bir ekosistemin parçası olan bu proje, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Projenin operasyonel gücüne dikkat çeken yetkililer, "Burada hem perakende satışı hem de stratejik yatırımları kapsayan tüm altın ve mücevher zinciri tek bir alanda buluşacak" sözleriyle projenin kapsamını aktardı. Bu sayede Dubai, küresel altın trafiğinin yönetildiği bir ana üs haline gelecek.
KÜRESEL ALTIN TİCARETİNDE REKOR SEVİYE
Birleşik Arap Emirlikleri, halihazırda dünya altın ticaretinde zirvedeki yerini koruyor. Ekonomik veriler, ülkenin bu alandaki devasa gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Ekonomi analistleri, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2024-2025 yılları arasındaki altın ihracatının 53,41 milyar dolar değerine ulaşması, ülkenin küresel pazardaki sarsılmaz konumunu kanıtlıyor" değerlendirmesinde bulundu. İnşa edilecek yeni "Altın Sokak" ile bu rakamların çok daha yukarılara taşınması hedefleniyor.