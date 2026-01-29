Bir emirle kıyamet senaryosu: ABD’nin İran hamlesi ne getirir?

BBC 'ye göre hedefler büyük ölçüde öngörülebilir olsa da, bu saldırının nasıl sonuçlanacağı son derece belirsiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın son anda diplomatik bir uzlaşma sağlamaması halinde, Orta Doğu'yu ve küresel dengeleri sarsabilecek bir sürecin kapısı aralanabilir.

1. "CERRAHİ DARBE" SENARYOSU: REJİM ÇÖKER, DEMOKRASİ GELİR Mİ?

İlk senaryoya göre ABD hava ve deniz kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ona bağlı Besic güçleri, balistik füze üsleri ve İran'ın nükleer altyapısını hedef alan sınırlı ve hassas saldırılar düzenler.

Bu saldırılar sonucunda zaten zayıflamış olan İran rejimi devrilir ve ülke, zamanla gerçek bir demokrasiye geçerek uluslararası sisteme yeniden entegre olur.

Ancak BBC, Irak ve Libya örneklerini hatırlatarak Batı müdahaleleri diktatörlükleri sona erdirmiş olsa da, bu ülkelerde demokrasi yerine uzun yıllar süren kaos ve kanlı çatışmalar yaşandığını vurguladı.