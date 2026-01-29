Bir emirle kıyamet senaryosu: ABD’nin İran hamlesi ne getirir?
ABD'nin İran'a yönelik askeri bir saldırıya günler içinde karar verebileceği yönündeki işaretler güçlenirken, olası bir operasyonun sonuçları uluslararası kamuoyunda büyük endişe yaratıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Washington'un İran'ı vurması halinde ortaya çıkabilecek yedi farklı senaryoyu mercek altına aldı.
BBC'ye göre hedefler büyük ölçüde öngörülebilir olsa da, bu saldırının nasıl sonuçlanacağı son derece belirsiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın son anda diplomatik bir uzlaşma sağlamaması halinde, Orta Doğu'yu ve küresel dengeleri sarsabilecek bir sürecin kapısı aralanabilir.
1. "CERRAHİ DARBE" SENARYOSU: REJİM ÇÖKER, DEMOKRASİ GELİR Mİ?
İlk senaryoya göre ABD hava ve deniz kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ona bağlı Besic güçleri, balistik füze üsleri ve İran'ın nükleer altyapısını hedef alan sınırlı ve hassas saldırılar düzenler.
Bu saldırılar sonucunda zaten zayıflamış olan İran rejimi devrilir ve ülke, zamanla gerçek bir demokrasiye geçerek uluslararası sisteme yeniden entegre olur.
Ancak BBC, Irak ve Libya örneklerini hatırlatarak Batı müdahaleleri diktatörlükleri sona erdirmiş olsa da, bu ülkelerde demokrasi yerine uzun yıllar süren kaos ve kanlı çatışmalar yaşandığını vurguladı.
2. "VENEZUELA MODELİ": REJİM AYAKTA KALIR AMA GERİ ADIM ATAR
İkinci senaryoda, ABD'nin sert askeri müdahalesi rejimi devirmeden bırakır ancak politikalarını yumuşatmaya zorlar. BBC bu durumu "Venezuela modeli" olarak tanımlıyor.
Buna göre İran İslam Cumhuriyeti varlığını sürdürür ancak:
Orta Doğu'daki silahlı milislere verdiği desteği azaltır,
Nükleer ve balistik füze programlarını sınırlar,
İç protestolara yönelik baskıyı gevşetir.
3. EN OLASI SENARYO: REJİM ÇÖKER, ASKERİ YÖNETİM GELİR
BBC'ye ve birçok uzmana göre en muhtemel senaryo bu.
İran rejimi halk nezdinde ciddi bir meşruiyet kaybı yaşasa da, ülkede statükodan çıkar sağlayan güçlü ve yaygın bir güvenlik aygıtı bulunuyor. Protestoların bugüne kadar rejimi devirememesinin temel nedeni de bu.
ABD saldırılarının ardından oluşacak kaos ortamında, ülkenin Devrim Muhafızları ağırlıklı bir askeri yönetim tarafından kontrol altına alınması ihtimali güçlü görülüyor.
4. İRAN MİSİLLEMESİ: ABD ÜSLERİ VE KOMŞU ÜLKELER HEDEFTE
BBC analizine göre İran, bir ABD saldırısına karşılık vermeyi açıkça taahhüt etti. Tahran yönetimi "parmağımız tetikte" mesajı veriyor.
İran, ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri'yle doğrudan baş edemese de:
Balistik füzeler,
İnsansız hava araçları,
Yer altına gizlenmiş silah sistemleriyle saldırılar düzenleyebilir.
Bahreyn ve Katar'daki ABD üsleri başta olmak üzere, İran'ın saldırıya ortak olduğunu düşündüğü Ürdün gibi ülkelerin kritik altyapıları da hedef alınabilir.