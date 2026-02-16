Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı
Berlin Film Festivali (Berlinale), bu yıl yalnızca sinema filmleriyle değil, Gazze'deki savaş ve Filistin protestoları üzerinden yaşanan sert tartışmalarla gündeme oturdu. Festivalin çeşitli oturumlarında yöneltilen "Gazze" ve "Almanya'nın İsrail'e desteği" soruları adeta salonları ikiye bölerken, Türk sinemasının önemli isimlerinden Özgü Namal'ın verdiği dikkat çekici yanıt ise festivale damga vuran anlardan biri oldu.
İlker Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Sarı Zarflar" filminde başrol oynayan ünlü oyuncu Özgü Namal, Berlin Film Festivali kapsamındaki söyleşide kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla büyük takdir topladı.
Namal'a, "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz performansınız değişir miydi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, sorunun çerçevesini düzelterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz."
Namal, filmin Almanya'da çekilmesinin "zorunluluktan değil, bilinçli bir tercihten" kaynaklandığını vurgulayarak, Hamburg ve Berlin'in filmde adeta birer karakter olarak işlendiğini söyledi.
"Filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye'de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş."
Bu sözler, salonda dikkatle takip edilirken Namal, performans açısından Türkiye'de çekilmiş olsaydı da büyük bir değişiklik olmayacağını belirtti.
"Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama İlker'in Almanya'ya, buradaki enerjiye, sinerjiye çok hâkim olması kameraya yansımıştır."
Namal ayrıca, ekibin Türk enerjisini de projeye taşıdığını ve bu birleşimin ortaya olağanüstü bir sinerji çıkardığını dile getirdi.
"SARI ZARFLAR" FİLMİNİN KONUSU: BASKI, SANAT VE ÇÖKÜŞ
Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in paylaştığı "Sarı Zarflar" filmi, oynadıkları oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden ve evlilikleri sınanan sanatçı bir çiftin hikâyesini anlatıyor.
Film, yalnızca bir aşk ve ilişki hikâyesi değil, aynı zamanda sanatçının toplumsal baskılar karşısındaki kırılganlığını ve mücadelesini de işliyor.
ÖZGÜ NAMAL GÜMÜŞ AYI ADAYI OLDU
Berlin ve Hamburg'da gerçekleştirilen çekimlerin ardından festivalde büyük ilgi gören filmle Özgü Namal, Berlinale'de "en iyi oyuncu performansı" dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi.