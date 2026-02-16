Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı

"Bu Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz."

Namal'a, "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz performansınız değişir miydi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, sorunun çerçevesini düzelterek şu ifadeleri kullandı:

İlker Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Sarı Zarflar" filminde başrol oynayan ünlü oyuncu Özgü Namal, Berlin Film Festivali kapsamındaki söyleşide kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla büyük takdir topladı.

Namal, filmin Almanya'da çekilmesinin "zorunluluktan değil, bilinçli bir tercihten" kaynaklandığını vurgulayarak, Hamburg ve Berlin'in filmde adeta birer karakter olarak işlendiğini söyledi.

"Filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye'de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş."

Bu sözler, salonda dikkatle takip edilirken Namal, performans açısından Türkiye'de çekilmiş olsaydı da büyük bir değişiklik olmayacağını belirtti.