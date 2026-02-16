CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Berlin Film Festivali (Berlinale), bu yıl yalnızca sinema filmleriyle değil, Gazze'deki savaş ve Filistin protestoları üzerinden yaşanan sert tartışmalarla gündeme oturdu. Festivalin çeşitli oturumlarında yöneltilen "Gazze" ve "Almanya'nın İsrail'e desteği" soruları adeta salonları ikiye bölerken, Türk sinemasının önemli isimlerinden Özgü Namal'ın verdiği dikkat çekici yanıt ise festivale damga vuran anlardan biri oldu.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 1

İlker Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği "Sarı Zarflar" filminde başrol oynayan ünlü oyuncu Özgü Namal, Berlin Film Festivali kapsamındaki söyleşide kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla büyük takdir topladı.

Namal'a, "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz performansınız değişir miydi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, sorunun çerçevesini düzelterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz."

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 2

Namal, filmin Almanya'da çekilmesinin "zorunluluktan değil, bilinçli bir tercihten" kaynaklandığını vurgulayarak, Hamburg ve Berlin'in filmde adeta birer karakter olarak işlendiğini söyledi.

"Filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye'de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş."

Bu sözler, salonda dikkatle takip edilirken Namal, performans açısından Türkiye'de çekilmiş olsaydı da büyük bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 3

"Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama İlker'in Almanya'ya, buradaki enerjiye, sinerjiye çok hâkim olması kameraya yansımıştır."

Namal ayrıca, ekibin Türk enerjisini de projeye taşıdığını ve bu birleşimin ortaya olağanüstü bir sinerji çıkardığını dile getirdi.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 4

"SARI ZARFLAR" FİLMİNİN KONUSU: BASKI, SANAT VE ÇÖKÜŞ

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in paylaştığı "Sarı Zarflar" filmi, oynadıkları oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden ve evlilikleri sınanan sanatçı bir çiftin hikâyesini anlatıyor.

Film, yalnızca bir aşk ve ilişki hikâyesi değil, aynı zamanda sanatçının toplumsal baskılar karşısındaki kırılganlığını ve mücadelesini de işliyor.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 5

ÖZGÜ NAMAL GÜMÜŞ AYI ADAYI OLDU

Berlin ve Hamburg'da gerçekleştirilen çekimlerin ardından festivalde büyük ilgi gören filmle Özgü Namal, Berlinale'de "en iyi oyuncu performansı" dalında Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 6

BERLİNALE'DE FİLİSTİN SORULARI GERİLİM YARATTI: SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Festivalde asıl tartışma ise Filistin ve Gazze üzerinden patlak verdi. Alman gazeteci Tilo Jung, Berlinale kapsamında düzenlenen söyleşilerde ve basın toplantılarında sanatçılara Filistin hakkında sorular yöneltti.

Jung, özellikle şu başlıkları gündeme taşıdı:

Uluslararası etkinliklerin Filistin konusundaki tutumu

Sanat çevrelerinin siyasi krizler karşısındaki sorumluluğu

Almanya hükümetinin İsrail'e verdiği destek

İsrail'in Gazze saldırıları.

Ancak Jung'un sorularının büyük bölümünün ya doğrudan yanıtlanmadığı ya da konunun farklı noktalara çekildiği görüldü.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 7

WİM WENDERS TEPKİ ÇEKTİ: "SİYASETİN DIŞINDA KALMALIYIZ"

Festivalde gerilimi tırmandıran açıklama ise Berlinale'nin jüri başkanı olan dünyaca ünlü Alman yönetmen Wim Wenders'tan geldi.

Bir gazetecinin Almanya'nın İsrail'e desteğini ve Gazze'deki saldırıları sorması üzerine Wenders şu ifadeyi kullandı:

"Siyasetin dışında kalmalıyız."

Bu çıkış, festival çevrelerinde "Filistin meselesini bastırma" olarak yorumlanırken, sanat dünyasında da büyük tepki topladı.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 8

EMİN ALPER UYARIYA ALDIRMADI: "GAZZE'DE SOYKIRIM YAŞANIYOR"

Berlinale'de Altın Ayı için yarışan "Kurtuluş" filminin galasında konuşan yönetmen Emin Alper, Wim Wenders'ın "siyasetten uzak durma" mesajına rağmen sert açıklamalarda bulundu.

Alper, sahnede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu film, bir toplumun nasıl korkunç suçlar işleyebileceğini anlatıyor. İnsanlık tarihi bu tür hikâyelerle doludur ve ne yazık ki günümüzde de öyle... Bugün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma şahit oluyoruz."

Alper'in bu sözleri festivalin en çok konuşulan açıklamalarından biri oldu.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 9

"SENEGAL'İ DE KONUŞALIM" SAVUNMASI: JÜRİ ÜYESİNDEN TARTIŞMALI YANIT

Tilo Jung'un Filistin sorularına yanıt veren ilk isimlerden biri jüri üyesi Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska oldu.

Puszczynska, sorunun "biraz adil olmadığını" savunarak, sanatçıların insanların hangi tarafı destekleyeceğine karar veremeyeceğini söyledi. Ayrıca farklı savaşlara da dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

"Senegal'i ve diğer savaşları da konuşabiliriz. Siz en büyüğünü işaret ettiniz ama başka pek çok savaşta da soykırım işleniyor ve bunları konuşmuyoruz."

Bu sözler salonda yankı uyandırırken, Filistin konusunda "kaçamak cevap" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 10

WENDERS: "BİZ SİYASETİN KARŞI AĞIRLIĞIYIZ"

Wim Wenders ise film yapımcılarının doğrudan siyasetin içinde yer almaması gerektiğini savunarak şu açıklamayı yaptı:

"Bilerek siyasi filmler yaptığımızda siyasetin alanına gireriz. Oysa biz siyasetin karşı ağırlığıyız. Politikacıların değil, insanların işini yapmalıyız."

Ancak bu yaklaşım, festivaldeki birçok sanatçı ve izleyici tarafından "sorumluluktan kaçış" olarak değerlendirildi.

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 11

FİLİSTİN SEMBOLLERİ BERLİNALE'DE: KARPUZ ROZETİ VE BAYRAK DETAYI

Festivalde Filistin'e destek veren sanatçılar da dikkat çekti. Finlandiya yapımı "Nightborn" filminin yönetmeni Hanna Bergholm ve senaristi Ilja Rautsi, Berlinale'de katıldıkları oturumda Filistin sembolleri taşıdı.

Bergholm, yakasında Filistin'i simgeleyen karpuz rozeti taşırken, Rautsi ise Filistin bayrağı rozeti taktı.

İzleyicilerden gelen "neden bu sembolleri taşıyorsunuz?" sorusuna Rautsi şu yanıtı verdi:

"Sanatla bir soykırımı önleyemeyiz ama yaşananlara ışık tutabiliriz."

Rautsi, Ukrayna ve Filistin gibi krizlerin gündemde tutulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bergholm ise daha sert konuşarak şu ifadeyi kullandı:

"İnsan olarak şiddete ve adaletsizliğe karşı konuşma sorumluluğumuz var. Çünkü konuşmak bir seçenek değil."

Bergholm ayrıca şu sözlerle dikkat çekti:

"On binlerce insan öldürüldüğünde kimse 'konuşmayın' diyemez. Bunun bir mazereti yok."

Berlinale’ye Filistin damgası! Özgü Namal’ın “Türkiye” yanıtı alkış topladı | Festival Gazze Sorularıyla Karıştı 12

FESTİVALDEN ŞOK ÇEKİLME KARARI: ARUNDHATİ ROY İSYAN ETTİ

Wim Wenders'ın "siyasetten uzak duralım" sözleri, yalnızca salonda değil, uluslararası kamuoyunda da yankı buldu.

Guardian'ın haberine göre, Booker ödüllü Hint asıllı yazar Arundhati Roy, bu açıklamalar üzerine festivalden çekildiğini duyurdu.

Roy, sanatın politik olmaması gerektiğini söylemenin "çok şaşırtıcı" olduğunu belirterek şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu, insanlığa karşı gözümüzün önünde işlenen bir suçla ilgili tartışmayı bastırmaktır."

Roy, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı görüşünü yineleyerek, bunun ABD, Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından desteklenip finanse edildiğini söyledi.

Roy açıklamasında çok sert ifadeler kullandı:

"Bu da onların suç ortağı olduğu anlamına geliyor. Günümüzün en büyük film yapımcıları ve sanatçıları bunu dile getiremiyorsa, tarihin onları yargılayacağını bilmelidirler. Şok içindeyim ve tiksindim."

Mobil uygulamalarımızı indirin