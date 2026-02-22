Belçika'nın kalbinde ay yıldızlı köy: Faymonville | Hiç Türk yaşamıyor ama herkes ona Türk diyor
Belçika'da öyle bir köy var ki ne nüfusunun içinde Türkiye kökenli bir aile var ne de resmi bir Türk yerleşimi… Ama adı herkesin dilinde: "Türk köyü." A Haber Muhabiri Fatih Özyar sizin için ekranlara taşıdı.
Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde, Liege iline bağlı Waimes ilçesindeki Faymonville, yüzyıllardır "Türk" kimliğiyle anılıyor.
A Haber ekibi bu ilginç köydeydi. Muhabir Fatih Özyar, hem karnaval coşkusunu yerinde takip etti hem de ay yıldızlı kimliğin izini sürdü.
KIRMIZI BEYAZA BOYANAN KÖY
Şubat ayında düzenlenen geleneksel karnaval, Belçika genelinde kutlanıyor. Ancak Faymonville'de tablo bambaşka.
A Haber'in ekranlara taşıdığı görüntülerde, köy adeta kırmızı beyaza büründü. Türk bayrakları dalgalandı, ay yıldızlı semboller kortejin önünde taşındı, Osmanlı'dan esinlenen kıyafetler giyen bando takımı yürüyüşe liderlik etti.
Muhabir Fatih Özyar, köydeki atmosferi şu sözlerle aktardı:
"Bugün burada gerçekleşen bu karnaval yürüyüşünde özellikle ay yıldızların ön planda olması çok dikkat çekti."
Belçika'nın farklı şehirlerinden ve komşu ülkelerden gelen Türkler de her yıl bu karnavala katılıyor. Rengarenk kostümler, konfetiler, dans eden gençler ve ay yıldızlı kortej… Görüntüler adeta Anadolu şenliklerini andırıyor.
925 NÜFUS, 0 TÜRK… AMA HER YERDE "TÜRK" YAZIYOR
Dağların ve sık ormanların ortasında, büyüleyici bir doğaya sahip Faymonville'de son nüfus sayımına göre 925 kişi yaşıyor.
Belçika'da yaklaşık 300 bin Türk kökenli insan bulunmasına rağmen, bu köyde yaşayan tek bir Türk yok.
Ama köyün her köşesinde ay yıldız var.
- Eski belediye binasının girişinde beton zemine işlenmiş Türk bayrağı
- Aynı binanın çatısındaki rüzgar gülünde ay yıldız
- Kültür merkezinin tabelasında Türk sembolü
- Köyün tek futbol kulübünün adı: RFC Turkania
Fatih Özyar'ın haberine yansıyan detaylar, bu kimliğin sadece bir lakap değil, adeta sahiplenilmiş bir sembol olduğunu gösteriyor.