Belçika'nın kalbinde ay yıldızlı köy: Faymonville | Hiç Türk yaşamıyor ama herkes ona Türk diyor

"GENÇ TÜRKLER" KORTEJİN BAŞINDA Karnavalı organize eden grup da dikkat çekici:

"Les Turkania Möhnen"… Kendilerini "Jeunes Turcs" yani "Genç Türkler" olarak tanımlıyorlar. Ay yıldızlı bando takımı yürüyüşü başlatıyor. Ardından dans eden gençler, konfetiler atan araçlar ve kırmızı beyaza bürünen bir köy…

A Haber'e konuşan katılımcılar, duygularını açıkça dile getirdi: "Türk olduğumuz için güzel."

"Gururumuz çok büyük."

"Belçika'da hep yabancıların içinde değiliz. Faymonville, Türk köyü."

VALON HALKI İLE TÜRKLER ARASINDA SICAK KÖPRÜ Karnaval sadece bir eğlence değil. Aynı zamanda Valon halkı ile Avrupa'daki Türkler arasında sıcak bir iletişim alanı oluşturuyor. Anvers'ten gelen Gülseren Özhan köyü "çok şirin" bulduğunu ve böyle bir yerin varlığından gurur duyduğunu söyledi.

Gent'ten gelen Fırat Çal ise hem şaşkın hem gururlu olduğunu belirterek, köyün İkinci Dünya Savaşı sırasında "Türk kimliği" sayesinde Alman saldırısından kurtulduğu yönündeki rivayeti aktardı.