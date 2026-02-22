CANLI YAYIN
Belçika'nın kalbinde ay yıldızlı köy: Faymonville | Hiç Türk yaşamıyor ama herkes ona Türk diyor

Belçika'da öyle bir köy var ki ne nüfusunun içinde Türkiye kökenli bir aile var ne de resmi bir Türk yerleşimi… Ama adı herkesin dilinde: "Türk köyü." A Haber Muhabiri Fatih Özyar sizin için ekranlara taşıdı.

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde, Liege iline bağlı Waimes ilçesindeki Faymonville, yüzyıllardır "Türk" kimliğiyle anılıyor.

A Haber ekibi bu ilginç köydeydi. Muhabir Fatih Özyar, hem karnaval coşkusunu yerinde takip etti hem de ay yıldızlı kimliğin izini sürdü.

BELÇİKA'NIN KALBİNDE AY YILDIZLI KÖY: FAYMONVİLLE
KIRMIZI BEYAZA BOYANAN KÖY

Şubat ayında düzenlenen geleneksel karnaval, Belçika genelinde kutlanıyor. Ancak Faymonville'de tablo bambaşka.

A Haber'in ekranlara taşıdığı görüntülerde, köy adeta kırmızı beyaza büründü. Türk bayrakları dalgalandı, ay yıldızlı semboller kortejin önünde taşındı, Osmanlı'dan esinlenen kıyafetler giyen bando takımı yürüyüşe liderlik etti.

Muhabir Fatih Özyar, köydeki atmosferi şu sözlerle aktardı:

"Bugün burada gerçekleşen bu karnaval yürüyüşünde özellikle ay yıldızların ön planda olması çok dikkat çekti."

Belçika'nın farklı şehirlerinden ve komşu ülkelerden gelen Türkler de her yıl bu karnavala katılıyor. Rengarenk kostümler, konfetiler, dans eden gençler ve ay yıldızlı kortej… Görüntüler adeta Anadolu şenliklerini andırıyor.

925 NÜFUS, 0 TÜRK… AMA HER YERDE "TÜRK" YAZIYOR

Dağların ve sık ormanların ortasında, büyüleyici bir doğaya sahip Faymonville'de son nüfus sayımına göre 925 kişi yaşıyor.

Belçika'da yaklaşık 300 bin Türk kökenli insan bulunmasına rağmen, bu köyde yaşayan tek bir Türk yok.

Ama köyün her köşesinde ay yıldız var.

  • Eski belediye binasının girişinde beton zemine işlenmiş Türk bayrağı
  • Aynı binanın çatısındaki rüzgar gülünde ay yıldız
  • Kültür merkezinin tabelasında Türk sembolü
  • Köyün tek futbol kulübünün adı: RFC Turkania
Fatih Özyar'ın haberine yansıyan detaylar, bu kimliğin sadece bir lakap değil, adeta sahiplenilmiş bir sembol olduğunu gösteriyor.

"GENÇ TÜRKLER" KORTEJİN BAŞINDA

Karnavalı organize eden grup da dikkat çekici:
"Les Turkania Möhnen"… Kendilerini "Jeunes Turcs" yani "Genç Türkler" olarak tanımlıyorlar.

Ay yıldızlı bando takımı yürüyüşü başlatıyor. Ardından dans eden gençler, konfetiler atan araçlar ve kırmızı beyaza bürünen bir köy…

A Haber'e konuşan katılımcılar, duygularını açıkça dile getirdi:

"Türk olduğumuz için güzel."
"Gururumuz çok büyük."
"Belçika'da hep yabancıların içinde değiliz. Faymonville, Türk köyü."

VALON HALKI İLE TÜRKLER ARASINDA SICAK KÖPRÜ

Karnaval sadece bir eğlence değil. Aynı zamanda Valon halkı ile Avrupa'daki Türkler arasında sıcak bir iletişim alanı oluşturuyor.

Anvers'ten gelen Gülseren Özhan köyü "çok şirin" bulduğunu ve böyle bir yerin varlığından gurur duyduğunu söyledi.

Gent'ten gelen Fırat Çal ise hem şaşkın hem gururlu olduğunu belirterek, köyün İkinci Dünya Savaşı sırasında "Türk kimliği" sayesinde Alman saldırısından kurtulduğu yönündeki rivayeti aktardı.

PEKİ BU KÖY NEDEN "TÜRK"?

İşin en merak edilen kısmı da bu.

Faymonville'in "Türk" olarak anılmasına dair üç farklı rivayet var:

  • 12. ve 13. yüzyılda Haçlı Seferleri'ne asker göndermeyi reddetmeleri.
  • 16. yüzyılda Osmanlı'ya karşı savaş için kilisenin topladığı vergiyi ödemek istememeleri.
  • İkinci Dünya Savaşı sırasında "Türk" kimliği sayesinde Alman işgalinden kurtulmaları.

Karnaval organizatörlerinden 75 yaşındaki Carine Georges'un sözleri dikkat çekici:

"Bu bir efsane. Ama bizim kimliğimizi korumamıza olanak sağladı. Burada her şeyin adı Türk'le başlar. Bununla gurur duyuyoruz."

A HABER FARKIYLA EKRANLARA TAŞINDI

Belçika'nın kalbinde, hiç Türk'ün yaşamadığı ama yüzyıllardır "Türk" kimliğiyle anılan bir köy…

Ay yıldızın sadece bir sembol değil, ortak bir hafıza ve sahiplenilmiş bir kimlik haline geldiği Faymonville'i A Haber ekranlara taşıdı. Muhabir Fatih Özyar'ın yerinden izlenimleri, bu sıra dışı hikâyeyi daha da görünür kıldı.

Faymonville bugün sadece bir köy değil…
Bir efsane, bir sembol ve Avrupa'nın ortasında dalgalanan kırmızı beyaz bir hikâye.

İşte Türk nüfusunun olmadığı ancak "Türk köyü" olarak bilinen Faymonville'den bazı kareler...

