CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında Ankara'da gerçekleşen kritik zirve, Yunan basınında adeta deprem etkisi oluşturdu. Görüşme sonrası iki ülke arasında 7 anlaşma ve ortak bildiri imzalanırken, Atina medyası hem diplomatik mesajları hem de toplantı sırasında yaşanan "ilginç anları" dakika dakika manşetlere taşıdı.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması beklenen kritik görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog süreci, bölgesel gelişmeler ve iş birliği başlıkları ele alındı.

Görüşme sonrası taraflar ortak mesajlar verirken, imzalanan anlaşmalar ve zirvenin perde arkasına yansıyan detaylar Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 2

PRONEWS: SAFE ÇIKIŞI MİÇOTAKİS'İ SUSTURDU! "YELKENLERİ SUYA İNDİRDİ"

Yunan basınından ProNews, Başkan Erdoğan'ın Avrupa savunma girişimleriyle ilgili yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, Türkiye'nin AB'nin savunma programı SAFE konusunda kararlılık gösterdiğini yazdı.

Haberde, Miçotakis'in daha önce Türkiye'nin SAFE sürecine katılımını veto edeceğini söylediği hatırlatılırken, Ankara'daki görüşmede bu konuda sessiz kalmasının Atina'da "geri adım" olarak yorumlandığı belirtildi.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 3

MİÇOKTAKİS'TEN YUNAN BASININI UTANDIRAN HAREKET

Aynı gazete ProNews, zirve sırasında yaşanan başka bir görüntüyü de gündeme taşıdı. Habere göre Miçotakis, imza töreninde burnunu sildikten sonra kullandığı mendili önce ceketine koymaya çalıştı, ardından vazgeçip anlaşmaların bulunduğu zarfın içine yerleştirdi.

Yunan medyasında "diplomatik nezakete yakışmayan görüntü" yorumları yapılırken, bu detayın Atina'da bazı çevreleri "utandırdığı" ifade edildi.

Pronews o anları şöyle ifade etti:

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 4

"Uluslararası medyanın tamamı tarafından kaydedilen yanlış bir hamle. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaların imzalanması sırasında, K. Mitsotakis'in mendille burnunu sildiği, ardından mendili ceketine koyduğu ve hemen sonrasında da anlaşmaların bulunduğu zarfa attığı görülüyor!

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 5

Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunan-Türk ilişkilerinin geleceğine ilişkin açıklamaların ağırlıklı olarak yer alması bekleniyordu.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 6

Ancak Kyriakos Mitsotakis röportaj sırasında mendille burnunu silerken görüldü. Başbakan, görünüşe göre mendili saklama girişiminde bulunarak önce onu ceketinin içine koymaya çalıştı. Ama sonra pişman oldu ve önündeki anlaşmalar klasörünün altına sakladı."

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 7

PROTOTHEMA: "TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMANIN ZAMANI GELDİ"

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Protothema, görüşmenin olumlu atmosferde geçtiğini vurguladı. Haberde, iki liderin yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede diyalog mesajı verdiği belirtilirken, "tehditleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi" başlığıyla Ankara'daki yeni dönemin sinyallerine dikkat çekildi.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 8

ONE TV: "TARİHİ GÜN!" ANKARA-ATİNA YAKINLAŞIYOR YORUMU

Atina merkezli One TV, görüşmeyi canlı yayınlarla dakika dakika aktarırken, uzman yorumlarına geniş yer ayırdı. Uluslararası İlişkiler Profesörü Dimitris Triantafyllou'nun "Bugün tarihi bir gün" değerlendirmesi öne çıkarıldı. Kanal, Ankara ile Atina arasında "iyi niyet ve iş birliği iradesinin" güçlendiği yorumunu yaptı.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 9

DİAFORETİKO: "ERDOĞAN'IN KARŞISINDA NE DİYECEĞİNİ ŞAŞIRDI!"

Yunan basınından Diaforetiko ise zirveyi çok daha sert bir dille ele aldı. Özgürlük Yolu Partisi lideri Zoe Konstantopoulou'nun sözlerine yer veren yayın organı, Miçotakis'in Ankara'da Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini yeterince dile getirmediğini savundu.

Konstantopoulou'nun "Erdoğan'ın karşısında ne söyleyeceğini şaşırdı" ifadesi, Atina'da tartışmaların fitilini ateşledi.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 10

NEWSİT: PERDE ARKASINDA "TESBİH" SOHBETİ! "AYNI MAHALLENİN KOMŞULARI"

Yunan medyasında en çok konuşulan detaylardan biri ise görüşme sonrasında ortaya çıkan "tesbih" görüntüleri oldu. Newsit, Erdoğan, Miçotakis ve Ekümenik Patrik Bartholomeos'un tesbihler üzerine sohbet ettiğini yazdı.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 11

Haberde, Miçotakis onuruna düzenlenen akşam yemeğinde Türk ve Yunan mutfağından lezzetlerin sunulması da "iki ülkenin aynı mahallenin komşuları olduğu" vurgusuyla aktarıldı.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 12

ACTİON 24: "ATİNA ANKARA'DA ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

Yunan kanalı Action 24 ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, Atina'nın Ankara'daki süreci "zamana oynayarak" yönettiğini ileri sürdü. Kanal, Türkiye'nin bölgedeki gücünün artık görmezden gelinemeyeceğini yazarken, görüşmenin Yunanistan açısından bir "denge arayışı" anlamına geldiğini öne sürdü.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 13

KATHİMERİNİ: "EGE'DE SAKİN SULAR" MESAJI VERİLDİ

Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Kathimerini ise zirveyi daha diplomatik bir dille değerlendirdi. Haberde, iki liderin Ege'de yeni bir gerilim istemediği, iletişim kanallarını açık tutma iradesinin teyit edildiği ve tarafların "istikrar" mesajı verdiği belirtildi.

Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu 14

NE OLMUŞTU?

Başkan Erdoğan ile kritik bir görüşme yapmıştı. Erdoğan, "İki komşu ve müttefik olarak diyalog kanallarını açık tutmalıyız" mesajı verirken, görüşme sonunda iki ülke arasında 7 anlaşma ve ortak bildiri imzalanmıştı. Ancak zirvenin ardından Yunan basınında hem diplomatik mesajlar hem de Miçotakis'in "mendil krizi" ve "tesbih detayı" üzerinden yaşanan tartışmalar gündeme damga vurdu.

Mobil uygulamalarımızı indirin