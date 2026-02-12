Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu

Haberde, Miçotakis onuruna düzenlenen akşam yemeğinde Türk ve Yunan mutfağından lezzetlerin sunulması da "iki ülkenin aynı mahallenin komşuları olduğu" vurgusuyla aktarıldı.

ACTİON 24: "ATİNA ANKARA'DA ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR" Yunan kanalı Action 24 ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, Atina'nın Ankara'daki süreci "zamana oynayarak" yönettiğini ileri sürdü. Kanal, Türkiye'nin bölgedeki gücünün artık görmezden gelinemeyeceğini yazarken, görüşmenin Yunanistan açısından bir "denge arayışı" anlamına geldiğini öne sürdü.

KATHİMERİNİ: "EGE'DE SAKİN SULAR" MESAJI VERİLDİ Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Kathimerini ise zirveyi daha diplomatik bir dille değerlendirdi. Haberde, iki liderin Ege'de yeni bir gerilim istemediği, iletişim kanallarını açık tutma iradesinin teyit edildiği ve tarafların "istikrar" mesajı verdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU? Başkan Erdoğan ile kritik bir görüşme yapmıştı. Erdoğan, "İki komşu ve müttefik olarak diyalog kanallarını açık tutmalıyız" mesajı verirken, görüşme sonunda iki ülke arasında 7 anlaşma ve ortak bildiri imzalanmıştı. Ancak zirvenin ardından Yunan basınında hem diplomatik mesajlar hem de Miçotakis'in "mendil krizi" ve "tesbih detayı" üzerinden yaşanan tartışmalar gündeme damga vurdu.