Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: Miçotakis’in ‘mendil’ hareketi ve tesbih detayı gündem oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında Ankara'da gerçekleşen kritik zirve, Yunan basınında adeta deprem etkisi oluşturdu. Görüşme sonrası iki ülke arasında 7 anlaşma ve ortak bildiri imzalanırken, Atina medyası hem diplomatik mesajları hem de toplantı sırasında yaşanan "ilginç anları" dakika dakika manşetlere taşıdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması beklenen kritik görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog süreci, bölgesel gelişmeler ve iş birliği başlıkları ele alındı.
Görüşme sonrası taraflar ortak mesajlar verirken, imzalanan anlaşmalar ve zirvenin perde arkasına yansıyan detaylar Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.
PRONEWS: SAFE ÇIKIŞI MİÇOTAKİS'İ SUSTURDU! "YELKENLERİ SUYA İNDİRDİ"
Yunan basınından ProNews, Başkan Erdoğan'ın Avrupa savunma girişimleriyle ilgili yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, Türkiye'nin AB'nin savunma programı SAFE konusunda kararlılık gösterdiğini yazdı.
Haberde, Miçotakis'in daha önce Türkiye'nin SAFE sürecine katılımını veto edeceğini söylediği hatırlatılırken, Ankara'daki görüşmede bu konuda sessiz kalmasının Atina'da "geri adım" olarak yorumlandığı belirtildi.
MİÇOKTAKİS'TEN YUNAN BASININI UTANDIRAN HAREKET
Aynı gazete ProNews, zirve sırasında yaşanan başka bir görüntüyü de gündeme taşıdı. Habere göre Miçotakis, imza töreninde burnunu sildikten sonra kullandığı mendili önce ceketine koymaya çalıştı, ardından vazgeçip anlaşmaların bulunduğu zarfın içine yerleştirdi.
Yunan medyasında "diplomatik nezakete yakışmayan görüntü" yorumları yapılırken, bu detayın Atina'da bazı çevreleri "utandırdığı" ifade edildi.
Pronews o anları şöyle ifade etti:
"Uluslararası medyanın tamamı tarafından kaydedilen yanlış bir hamle. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaların imzalanması sırasında, K. Mitsotakis'in mendille burnunu sildiği, ardından mendili ceketine koyduğu ve hemen sonrasında da anlaşmaların bulunduğu zarfa attığı görülüyor!
Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunan-Türk ilişkilerinin geleceğine ilişkin açıklamaların ağırlıklı olarak yer alması bekleniyordu.