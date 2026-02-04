Aylarca savaştılar Beyaz Saray'da barıştılar! Trump ve Kolombiya lideri Petro ilk kez yüz yüze

CANLI YAYIN
ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, salı günü Washington'daki iki saatlik kapalı kapı görüşmesinde, aylardır süren sert çatışmayı geride bırakmanın ilk sinyallerini verdi. Bu, tarihsel olarak oldukça sert mesajlarla gündeme gelen iki liderin ilk yüz yüze buluşmasıydı — ve sonuç, pek çok uzmanın beklediğinin aksine, "sertlik" değil "yumuşama" oldu.

2025 boyunca Trump, Petro'nun hükümetini defalarca sert sözlerle hedef aldı. Trump, Kolombiya'yı "sıkı kontrol altına alınamayan kokain akışının kaynağı" olmakla suçladı ve Petro'yu kanıt sunmadan "uyuşturucu lideri" şeklinde nitelendirdi. ABD, Kolombiya'ya verilen bazı yardımları askıya aldı, yaptırımlar uyguladı ve hatta Petro'nun vizesini iptal etti.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu zorla devirmek için gerçekleştirilen operasyonun ardından, Kolombiya'yı da benzer bir müdahale listesine alma tehdidinde bulunmuştu. Bu tehditler, Washington ve Bogota arasında diplomatik bir krize yol açmıştı.

BUZLAR ERİTİLDİ: BEYAZ SARAY'DA SICAK GÖRÜŞME

Salı günü Beyaz Saray'da yapılan kapalı görüşmede, iki lider arasındaki gerginlik normalleşme sinyali verdi. Reuters'ın aktardığına göre Trump ve Petro, ayrıntılı bir anlaşma açıklamadan buluşmayı olumlu sözlerle değerlendirdi. Trump, gazetecilere "çok iyi geçtiğini" söylerken, Petro da benzer şekilde toplantıyı "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Trump, uyuşturucu trafiğiyle mücadelede ortak çalışma konusunu masaya yatırdıklarını belirtirken, Petro ise uluslararası uyuşturucu kaçakçılarının yakalanması için ABD'den destek talep etti.

"KOLOMBİYA'YI SEVİYORUM": TRUMP'TAN SICAK MESAJ

Petro görüşme sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar arasında, Trump'ın el yazısıyla yazdığı şu notu da içerdi:

"Gustavo – Büyük bir onur – Kolombiya'yı seviyorum."

Bu mesaj, yıllarca süren sert söylemin tam tersi bir ton taşıması nedeniyle dünya medyasında geniş yankı buldu.

UYUŞTURUCU BARONLARI VE DİPLOMATİK KRİZ MASADAYDI

Petro, Trump'tan Kolombiya dışında yaşayan büyük uyuşturucu kaçakçılarının yakalanması konusunda yardım istediğini açıkladı.

Bununla da kalmadı.

Kolombiya ile komşu ülke Ekvador arasında yaşanan diplomatik gerilimde de Trump'tan arabuluculuk talep etti. Petro'ya göre Trump bu talebi kabul ederek Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile görüşeceğini söyledi.

Noboa'nun Trump'ın bölgedeki en yakın müttefiklerinden biri olduğu biliniyor.

"ANLAŞMA VAR MI?" SORUSU HAVADA KALDI

Görüşmenin ardından Trump ve Petro ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Ancak iki lider de açık şekilde somut bir anlaşma yapıldığını duyurmadı.

Trump, gazetecilerin "Kolombiya'dan gelen uyuşturucu akışına karşı bir anlaşma sağlandı mı?" sorusuna ise kısa ama dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Evet, üzerinde çalışıyoruz. Çok iyi anlaştık."

Trump ayrıca, Petro ile geçmişte "iyi arkadaş olmadıklarını" ancak bunun kişisel bir durum olmadığını ifade etti:

"Ben ona hakaret edilmiş gibi hissetmedim çünkü onu hiç tanımamıştım."

AYLARCA SERT SÖZLER HAVADA UÇUŞMUŞTU!

Bu görüşme, iki lider arasındaki gerilimin ardından geldiği için daha da dikkat çekti.

Trump daha önce Petro için şu ifadeyi kullanmıştı:

"Yasa dışı uyuşturucu lideri."

Üstelik Trump, Kolombiya'nın uyuşturucu ticaretini kontrol altına alamadığı gerekçesiyle askeri müdahale ihtimalini bile gündeme getirmişti.

Petro ise Trump yönetimini "savaş suçu" işlemekle suçlamış, ABD'nin uyuşturucu teknelerine yönelik saldırılarını sert şekilde eleştirmişti.

Ayrıca Petro, Trump'ın geçtiğimiz ay Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonunu da "kaçırma" olarak tanımlamıştı.

KOLOMBİYA DÜNYANIN KOKAİN ÜSSÜ! WASHINGTON İÇİN HAYATİ ORTAK

Kolombiya, dünyada koka üretiminde bir numara konumunda bulunuyor. Koka bitkisi, kokain üretiminin temel hammaddesi olarak biliniyor.

Ülkede aynı zamanda ABD tarafından "terör örgütü" listesine alınan birçok silahlı yapı faaliyet gösteriyor.

Tüm bu tablo Kolombiya'yı, ABD açısından Latin Amerika'da vazgeçilmez bir güvenlik ortağı haline getiriyor.

Ancak Petro döneminde koka üretiminin arttığı yönündeki iddialar, Washington'un sabrını zorlayan başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

