Aylarca savaştılar Beyaz Saray'da barıştılar! Trump ve Kolombiya lideri Petro ilk kez yüz yüze

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 07:49 Son Güncelleme: 04 Şubat 2026 07:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, salı günü Washington'daki iki saatlik kapalı kapı görüşmesinde, aylardır süren sert çatışmayı geride bırakmanın ilk sinyallerini verdi. Bu, tarihsel olarak oldukça sert mesajlarla gündeme gelen iki liderin ilk yüz yüze buluşmasıydı — ve sonuç, pek çok uzmanın beklediğinin aksine, "sertlik" değil "yumuşama" oldu.

2025 boyunca Trump, Petro'nun hükümetini defalarca sert sözlerle hedef aldı. Trump, Kolombiya'yı "sıkı kontrol altına alınamayan kokain akışının kaynağı" olmakla suçladı ve Petro'yu kanıt sunmadan "uyuşturucu lideri" şeklinde nitelendirdi. ABD, Kolombiya'ya verilen bazı yardımları askıya aldı, yaptırımlar uyguladı ve hatta Petro'nun vizesini iptal etti. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu zorla devirmek için gerçekleştirilen operasyonun ardından, Kolombiya'yı da benzer bir müdahale listesine alma tehdidinde bulunmuştu. Bu tehditler, Washington ve Bogota arasında diplomatik bir krize yol açmıştı.

BUZLAR ERİTİLDİ: BEYAZ SARAY'DA SICAK GÖRÜŞME Salı günü Beyaz Saray'da yapılan kapalı görüşmede, iki lider arasındaki gerginlik normalleşme sinyali verdi. Reuters'ın aktardığına göre Trump ve Petro, ayrıntılı bir anlaşma açıklamadan buluşmayı olumlu sözlerle değerlendirdi. Trump, gazetecilere "çok iyi geçtiğini" söylerken, Petro da benzer şekilde toplantıyı "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirdi. Trump, uyuşturucu trafiğiyle mücadelede ortak çalışma konusunu masaya yatırdıklarını belirtirken, Petro ise uluslararası uyuşturucu kaçakçılarının yakalanması için ABD'den destek talep etti.

"KOLOMBİYA'YI SEVİYORUM": TRUMP'TAN SICAK MESAJ Petro görüşme sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar arasında, Trump'ın el yazısıyla yazdığı şu notu da içerdi: "Gustavo – Büyük bir onur – Kolombiya'yı seviyorum." Bu mesaj, yıllarca süren sert söylemin tam tersi bir ton taşıması nedeniyle dünya medyasında geniş yankı buldu.

UYUŞTURUCU BARONLARI VE DİPLOMATİK KRİZ MASADAYDI Petro, Trump'tan Kolombiya dışında yaşayan büyük uyuşturucu kaçakçılarının yakalanması konusunda yardım istediğini açıkladı. Bununla da kalmadı. Kolombiya ile komşu ülke Ekvador arasında yaşanan diplomatik gerilimde de Trump'tan arabuluculuk talep etti. Petro'ya göre Trump bu talebi kabul ederek Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile görüşeceğini söyledi. Noboa'nun Trump'ın bölgedeki en yakın müttefiklerinden biri olduğu biliniyor.