Avrupa'da Müslüman göçmenlere ayrımcılık alarm veriyor! Dünyada oran yüzde 47'ye ulaştı
Avrupa'da özellikle Müslüman ve Türklere yönelik ırkçılık her geçen gün artış gösterirken oran endişe verici boyuta ulaştı. Batı genelinde göçmen ayrımcılığı son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 47 seviyelerine yükseldi. Avusturya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık yüzde 71, Almanya'da ise yüzde 67 seviyelerine çıktı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türk gurbetçilere mikrofon uzatarak yaşadıkları zorlukları sordu.
Avrupa çapında büyüyen Müslüman göçmenlere yönelik ırkçılık, endişe verici bir boyuta ulaşarak günden güne yükseliyor. Yapılan son kamuoyu araştırmalara göre Batı'da yaşayan Müslümanların ayrımcılığa maruz kalma oranında ciddi düzeyde artışın yaşandığı görüldü.
LİSTENİN BAŞINDA AVUSTURYA VE ALMANYA VAR
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sahanın nabzını tutan muhabir Fatih Özyar, Müslüman göçmenlere yönelik ayrımcılığın ciddi boyutlara ulaştığını belirterek dünyadaki son oranları paylaştı.
Avrupa'da ayrımcılığa uğrayan Müslüman göçmenlerin oranı
Avusturya yüzde 71
Almanya yüzde 68
Finlandiya yüzde 63
İtalya yüzde 34
İspanya yüzde 30
İsveç yüzde 22
Özyar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türk gurbetçilere mikrofon uzatarak yaşadıkları zorlukları sordu.
51 YILLIK GURBETÇİNİN ACI İTİRAFI: "UKRAYNALI OLSAM SORUN YOKTU"
Hollanda'da yarım asrı deviren, yıllar geçtikçe Hollandalılar tarafından asla kabul etmediklerini dile getiriyor. 51 senedir Amsterdam'da yaşayan bir vatandaş, "Kesinlikle ayrımcılığa uğruyorum. Nedenini tam bilmiyorum; ya rengimizden ya da bizden yayınlıyoruz. Aslında biz onlara uyum sağladık ama onlar bizi anlamıyorlar. Bizi iş arkadaşı veya meslektaş olarak görseler de asla kendilerinden biri olarak görüyorlar" sözleriyle yaşadığını anlattı.