Avrupa'da Müslüman göçmenlere ayrımcılık alarm veriyor! Dünyada oran yüzde 47'ye ulaştı

Bu durumun temel nedeninin inanç farkı olduğunu vurgulayan aynı vatandaş, "Olamayız, çünkü kültür farklılığımız var. Biz bu kültürü özellikle Müslüman olarak yaşıyoruz. Yoksa Ukraynalı falan başka yerden gelse sorun yok" şeklinde konuştu.

"NE YAPARSAM YAPAYIM BEN BURADA YABANCIYIM" Müslümanların yüzde 80'inden fazlasının aynı hissiyata sahip olduğunu belirten gurbetçi, Avrupa'daki Müslümanların nasıl baskılandığını dile getirdi. 50 yıldır Hollanda'da yaşayan Türk vatandaş, maruz kaldığı bu muameleyi, "Alışmak zorundasın. Bu ülkelerde yaşıyorsan kuralına uyacaksın. Tamam zor da olsa 50 yıl olmuş, yapacak bir şey yok. Ben burada ne yaparsam yapayım yabancıyım." ifadeleriyle Avrupa'da yaşanan ırkçılık karşıtlığının kanayan durumuna dikkat çekti.

"HOLLANDA'DA DOĞMAMA RAĞMEN ONLARDAN DEĞİLİM" Hollanda'da doğup büyümesine rağmen yaşadığı ayrımcılığa dikkat çeken bir kadın ise, "Aynen öyle oluyor. Türksün sonuçta, tam değilsin" diyerek yeni neslin de aynı duvarlara çarptığını ifade etti.

"VASIFSIZ İŞ OLURSA BİZE VERİYORLAR" Ayrımcılığın sadece sokakta değil, iş dünyasının tam anlamıyla olduğunu belirten başka bir Türk vatandaşı ise; özellikle Müslümanların iş başvurusu yaptıklarında büyük bir engelle karşılaştıklarını belirtti. Hollanda'da yaşayan bir başka vatandaş, "Başörtülü bir kadının veya Müslüman bir erkek kolay kolay iş bulamıyor. Öncelikle Hollandalılara iş veriyorlar, eğer vasıfsız bir iş varsa bize (Müslümanlara) veriyorlar. Direkt işe de giremiyoruz, mutlaka bir aracı var. Her alanda ayrımcılık var" diyerek yaşadığı zorluğu aktardı.

Bir başka vatandaş ise Türkler'in yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek; İnsanları görüyorum bende olmadı ama yüzde 80 oranında Müslümanlara yönelik ayrımcılık var. " dedi.