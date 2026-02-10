CANLI YAYIN
Avrupa'da Müslüman göçmenlere ayrımcılık alarm veriyor! Dünyada oran yüzde 47'ye ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa'da özellikle Müslüman ve Türklere yönelik ırkçılık her geçen gün artış gösterirken oran endişe verici boyuta ulaştı. Batı genelinde göçmen ayrımcılığı son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 47 seviyelerine yükseldi. Avusturya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık yüzde 71, Almanya'da ise yüzde 67 seviyelerine çıktı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türk gurbetçilere mikrofon uzatarak yaşadıkları zorlukları sordu.

Avrupa çapında büyüyen Müslüman göçmenlere yönelik ırkçılık, endişe verici bir boyuta ulaşarak günden güne yükseliyor. Yapılan son kamuoyu araştırmalara göre Batı'da yaşayan Müslümanların ayrımcılığa maruz kalma oranında ciddi düzeyde artışın yaşandığı görüldü.

LİSTENİN BAŞINDA AVUSTURYA VE ALMANYA VAR

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sahanın nabzını tutan muhabir Fatih Özyar, Müslüman göçmenlere yönelik ayrımcılığın ciddi boyutlara ulaştığını belirterek dünyadaki son oranları paylaştı.

Avrupa'da ayrımcılığa uğrayan Müslüman göçmenlerin oranı

Avusturya yüzde 71

Almanya yüzde 68

Finlandiya yüzde 63

İtalya yüzde 34

İspanya yüzde 30

İsveç yüzde 22

Özyar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türk gurbetçilere mikrofon uzatarak yaşadıkları zorlukları sordu.

AVRUPA'DA MÜSLÜMAN GÖÇMENLERE IRKÇILIK ARTIYOR
51 YILLIK GURBETÇİNİN ACI İTİRAFI: "UKRAYNALI OLSAM SORUN YOKTU"

Hollanda'da yarım asrı deviren, yıllar geçtikçe Hollandalılar tarafından asla kabul etmediklerini dile getiriyor. 51 senedir Amsterdam'da yaşayan bir vatandaş, "Kesinlikle ayrımcılığa uğruyorum. Nedenini tam bilmiyorum; ya rengimizden ya da bizden yayınlıyoruz. Aslında biz onlara uyum sağladık ama onlar bizi anlamıyorlar. Bizi iş arkadaşı veya meslektaş olarak görseler de asla kendilerinden biri olarak görüyorlar" sözleriyle yaşadığını anlattı.

Bu durumun temel nedeninin inanç farkı olduğunu vurgulayan aynı vatandaş, "Olamayız, çünkü kültür farklılığımız var. Biz bu kültürü özellikle Müslüman olarak yaşıyoruz. Yoksa Ukraynalı falan başka yerden gelse sorun yok" şeklinde konuştu.

"NE YAPARSAM YAPAYIM BEN BURADA YABANCIYIM"

Müslümanların yüzde 80'inden fazlasının aynı hissiyata sahip olduğunu belirten gurbetçi, Avrupa'daki Müslümanların nasıl baskılandığını dile getirdi.

50 yıldır Hollanda'da yaşayan Türk vatandaş, maruz kaldığı bu muameleyi, "Alışmak zorundasın. Bu ülkelerde yaşıyorsan kuralına uyacaksın. Tamam zor da olsa 50 yıl olmuş, yapacak bir şey yok. Ben burada ne yaparsam yapayım yabancıyım." ifadeleriyle Avrupa'da yaşanan ırkçılık karşıtlığının kanayan durumuna dikkat çekti.

"HOLLANDA'DA DOĞMAMA RAĞMEN ONLARDAN DEĞİLİM"

Hollanda'da doğup büyümesine rağmen yaşadığı ayrımcılığa dikkat çeken bir kadın ise, "Aynen öyle oluyor. Türksün sonuçta, tam değilsin" diyerek yeni neslin de aynı duvarlara çarptığını ifade etti.

"VASIFSIZ İŞ OLURSA BİZE VERİYORLAR"

Ayrımcılığın sadece sokakta değil, iş dünyasının tam anlamıyla olduğunu belirten başka bir Türk vatandaşı ise; özellikle Müslümanların iş başvurusu yaptıklarında büyük bir engelle karşılaştıklarını belirtti. Hollanda'da yaşayan bir başka vatandaş, "Başörtülü bir kadının veya Müslüman bir erkek kolay kolay iş bulamıyor. Öncelikle Hollandalılara iş veriyorlar, eğer vasıfsız bir iş varsa bize (Müslümanlara) veriyorlar. Direkt işe de giremiyoruz, mutlaka bir aracı var. Her alanda ayrımcılık var" diyerek yaşadığı zorluğu aktardı.

Bir başka vatandaş ise Türkler'in yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek; İnsanları görüyorum bende olmadı ama yüzde 80 oranında Müslümanlara yönelik ayrımcılık var. " dedi.

