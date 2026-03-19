ABD’nin en gizli noktası ifşa mı oldu? Bakanların üstünde uçan dronlar panikletti
Washington Post'un özel haberine göre, ABD'nin en kritik isimlerinin yaşadığı askeri üs üzerinde tespit edilen kimliği belirsiz dronlar, Washington'da güvenlik alarmını en üst seviyeye taşıdı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ikamet ettiği üs çevresinde yaşanan bu gelişme, İran kaynaklı olası tehdit ihtimalini yeniden gündeme getirdi.
Washington'daki Fort Lesley J. McNair askeri üssü üzerinde son 10 gün içinde bir gece boyunca birden fazla dron tespit edildi. Washington Post'un aktardığına göre, ABD'li yetkililer bu dronların kaynağını henüz belirleyebilmiş değil.
Söz konusu üs, yalnızca askeri bir merkez değil; aynı zamanda ABD'nin en üst düzey güvenlik yetkililerinin de yaşadığı kritik bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu nedenle hava sahasında izinsiz görülen her unsur, doğrudan ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.
BEYAZ SARAY'DA ACİL TOPLANTI: "TEHDİT GERÇEK OLABİLİR"
İsmi açıklanmayan üst düzey bir yönetim yetkilisi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası güvenlik alarm seviyesinin yükseltildiğini ve bu nedenle olası tehditlerin daha yakından izlendiğini belirtti.
Dron vakalarının ardından Beyaz Saray'da acil bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, söz konusu hava araçlarına nasıl karşılık verileceği ve üst düzey yetkililerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alındı.
RUBIO VE HEGSETH İÇİN TAŞINMA SEÇENEĞİ MASADA
Habere göre, Fort McNair üzerindeki dronlar nedeniyle Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Hegseth'in başka bir noktaya taşınması ihtimali de değerlendirildi. Ancak şu ana kadar iki bakanın yer değiştirmediği belirtildi.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise konuya ilişkin detay vermekten kaçınarak, "Güvenlik gerekçesiyle bakanın hareketlerine ilişkin yorum yapamayız" açıklamasında bulundu.
ABD ÜSLERİNDE ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ
Dron krizinin gölgesinde ABD genelinde askeri tesislerde güvenlik önlemleri artırıldı.
New Jersey'deki Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst ile Florida'daki MacDill Hava Üssü'nde güvenlik seviyesi "Charlie" düzeyine çıkarıldı. Bu seviye, saldırı ihtimaline dair somut istihbarat bulunduğu anlamına geliyor. Bir üst seviye olan "Delta" ise doğrudan saldırı durumlarında devreye giriyor.