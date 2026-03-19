ABD’nin en gizli noktası ifşa mı oldu? Bakanların üstünde uçan dronlar panikletti

Washington'daki Fort Lesley J. McNair askeri üssü üzerinde son 10 gün içinde bir gece boyunca birden fazla dron tespit edildi. Washington Post'un aktardığına göre, ABD'li yetkililer bu dronların kaynağını henüz belirleyebilmiş değil.

Söz konusu üs, yalnızca askeri bir merkez değil; aynı zamanda ABD'nin en üst düzey güvenlik yetkililerinin de yaşadığı kritik bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu nedenle hava sahasında izinsiz görülen her unsur, doğrudan ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

BEYAZ SARAY'DA ACİL TOPLANTI: "TEHDİT GERÇEK OLABİLİR"

İsmi açıklanmayan üst düzey bir yönetim yetkilisi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası güvenlik alarm seviyesinin yükseltildiğini ve bu nedenle olası tehditlerin daha yakından izlendiğini belirtti.

Dron vakalarının ardından Beyaz Saray'da acil bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, söz konusu hava araçlarına nasıl karşılık verileceği ve üst düzey yetkililerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alındı.