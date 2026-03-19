ABD’nin en gizli noktası ifşa mı oldu? Bakanların üstünde uçan dronlar panikletti

Washington Post'un özel haberine göre, ABD'nin en kritik isimlerinin yaşadığı askeri üs üzerinde tespit edilen kimliği belirsiz dronlar, Washington'da güvenlik alarmını en üst seviyeye taşıdı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ikamet ettiği üs çevresinde yaşanan bu gelişme, İran kaynaklı olası tehdit ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Washington'daki Fort Lesley J. McNair askeri üssü üzerinde son 10 gün içinde bir gece boyunca birden fazla dron tespit edildi. Washington Post'un aktardığına göre, ABD'li yetkililer bu dronların kaynağını henüz belirleyebilmiş değil.

Söz konusu üs, yalnızca askeri bir merkez değil; aynı zamanda ABD'nin en üst düzey güvenlik yetkililerinin de yaşadığı kritik bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu nedenle hava sahasında izinsiz görülen her unsur, doğrudan ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

BEYAZ SARAY'DA ACİL TOPLANTI: "TEHDİT GERÇEK OLABİLİR"

İsmi açıklanmayan üst düzey bir yönetim yetkilisi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası güvenlik alarm seviyesinin yükseltildiğini ve bu nedenle olası tehditlerin daha yakından izlendiğini belirtti.

Dron vakalarının ardından Beyaz Saray'da acil bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, söz konusu hava araçlarına nasıl karşılık verileceği ve üst düzey yetkililerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alındı.

RUBIO VE HEGSETH İÇİN TAŞINMA SEÇENEĞİ MASADA

Habere göre, Fort McNair üzerindeki dronlar nedeniyle Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Hegseth'in başka bir noktaya taşınması ihtimali de değerlendirildi. Ancak şu ana kadar iki bakanın yer değiştirmediği belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise konuya ilişkin detay vermekten kaçınarak, "Güvenlik gerekçesiyle bakanın hareketlerine ilişkin yorum yapamayız" açıklamasında bulundu.

ABD ÜSLERİNDE ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Dron krizinin gölgesinde ABD genelinde askeri tesislerde güvenlik önlemleri artırıldı.

New Jersey'deki Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst ile Florida'daki MacDill Hava Üssü'nde güvenlik seviyesi "Charlie" düzeyine çıkarıldı. Bu seviye, saldırı ihtimaline dair somut istihbarat bulunduğu anlamına geliyor. Bir üst seviye olan "Delta" ise doğrudan saldırı durumlarında devreye giriyor.

MacDill Üssü'nde hafta içinde iki ayrı güvenlik olayı yaşandı. FBI, ziyaretçi merkezinin saatlerce kapatılmasına neden olan şüpheli bir paketi incelemeye alırken, başka bir olayda üs personeline "bulunduğunuz yerde kalın" talimatı verildi.

KÜRESEL ALARM: DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERE ACİL TALİMAT

Washington Post'un ulaştığı belgelere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı dünya genelindeki tüm diplomatik temsilciliklere "derhal" güvenlik değerlendirmesi yapmaları talimatını verdi. Gerekçe olarak ise Orta Doğu'daki savaşın küresel yansımaları ve olası saldırı riskleri gösterildi.

BAŞKENTTEKİ ÜS TARTIŞMA KONUSU: GÜVENLİK AÇIĞI MI VAR?

Fort McNair, Beyaz Saray ve Kongre'ye yakınlığı nedeniyle stratejik bir konumda bulunuyor. Ancak uzmanlara göre üs, başkent çevresindeki diğer askeri tesislere kıyasla aynı düzeyde bir güvenlik tamponuna sahip değil.

Bu durum, özellikle üst düzey siyasi isimlerin burada kalmaya başlamasıyla birlikte yeni bir güvenlik tartışmasını da beraberinde getirdi.

İRAN BAĞLANTISI MI? GEÇMİŞ TEHDİTLER YENİDEN GÜNDEMDE

ABD'li yetkililere göre, benzer dron tehditleri son yıllarda da gündeme gelmişti. Özellikle 2020'de İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Tahran yönetiminin ABD'li üst düzey isimlere yönelik tehditleri dikkat çekmişti.

2024 seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın çevresinde de birçok kez kimliği belirsiz dronlar tespit edilmişti. Yetkililer, İran'ın ABD içinde suikast timleri oluşturduğuna dair istihbarat aldıklarını açıklamıştı.

WASHINGTON'DA KRİTİK SORU: HEDEF KİM?

Başkent semalarında görülen bu gizemli dronlar, yalnızca bir güvenlik ihlali değil, aynı zamanda potansiyel bir saldırının habercisi olarak değerlendiriliyor.

ABD yönetimi henüz dronların kaynağını açıklayamazken, yaşanan gelişmeler Washington'da tek bir soruyu gündeme taşıdı:

Bu dronlar bir mesaj mı, yoksa yaklaşan daha büyük bir tehdidin işareti mi?

