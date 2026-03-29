ABD'de Trump imparatorluğu! Para, kurumlar, savaş gemileri: Her yerde imzası var
The New York Times'ın dikkat çeken analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump ikinci döneminde yalnızca politik değil, sembolik bir dönüşüme de imza atıyor. Trump'ın adı, imzası ve hatta yüzü; para birimlerinden devlet kurumlarına, savaş gemilerinden çocuk hesaplarına kadar pek çok alana yerleştiriliyor. Bu adımların bir kısmı kalıcı olabilirken, bazıları mahkemelik durumda, bazıları ise henüz tartışma aşamasında.
New York Times'ın yayınladığı kapsamlı dosya, Donald Trump'ın ikinci döneminde ABD devlet mekanizmasını nasıl dev bir kişisel markaya dönüştürdüğünü gözler önüne serdi.
İmzası ceplerdeki dolara girerken, ismi havalimanlarından savaş uçaklarına kadar her noktaya mühürleniyor.
DOLARIN ÜZERİNDE BİR İLK: BAŞKANIN İMZASI CEBİNİZDE
Hazine Bakanlığı'nın duyurusuyla ABD tarihinde bir ilk gerçekleşiyor: Bu yılın sonundan itibaren tedavüle girecek Amerikan dolarlarının üzerinde Donald Trump'ın imzası yer alacak.
Bu hamle, Trump'ın kişisel markasını Amerikan ekonomisinin en temel birimine, yani nakit paraya kalıcı olarak işleme stratejisinin en somut adımı olarak görülüyor.
HATIRA AMAÇLI "TRUMP" PARALARI
Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından yetkilendirildi. Yönetim, ülkenin 250. yıldönümünü kutlamak için Bay Trump'ın yüzünü çeşitli madeni paralara basmayı planlıyor. Bu hamle hukuken tartışmalı . Ayrıca nadir görülen bir durum. Hayattayken ABD para birimine basılan çok az insan var.
KENNEDY'NİN YERİNE TRUMP, RUSHMORE DAĞI'NA YENİ SİLUET!
NYT'nin haberine göre, Amerika'nın sembol mekanları büyük bir isim savaşı içinde:
Trump-Kennedy Center: Dünyaca ünlü sahne sanatları merkezi, davalık olmasına rağmen artık Trump'ın adını taşıyor.