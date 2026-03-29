ABD'de Trump imparatorluğu! Para, kurumlar, savaş gemileri: Her yerde imzası var

The New York Times'ın dikkat çeken analizine göre, ABD Başkanı Donald Trump ikinci döneminde yalnızca politik değil, sembolik bir dönüşüme de imza atıyor. Trump'ın adı, imzası ve hatta yüzü; para birimlerinden devlet kurumlarına, savaş gemilerinden çocuk hesaplarına kadar pek çok alana yerleştiriliyor. Bu adımların bir kısmı kalıcı olabilirken, bazıları mahkemelik durumda, bazıları ise henüz tartışma aşamasında.

New York Times'ın yayınladığı kapsamlı dosya, Donald Trump'ın ikinci döneminde ABD devlet mekanizmasını nasıl dev bir kişisel markaya dönüştürdüğünü gözler önüne serdi.

İmzası ceplerdeki dolara girerken, ismi havalimanlarından savaş uçaklarına kadar her noktaya mühürleniyor.

DOLARIN ÜZERİNDE BİR İLK: BAŞKANIN İMZASI CEBİNİZDE

Hazine Bakanlığı'nın duyurusuyla ABD tarihinde bir ilk gerçekleşiyor: Bu yılın sonundan itibaren tedavüle girecek Amerikan dolarlarının üzerinde Donald Trump'ın imzası yer alacak.

Bu hamle, Trump'ın kişisel markasını Amerikan ekonomisinin en temel birimine, yani nakit paraya kalıcı olarak işleme stratejisinin en somut adımı olarak görülüyor.

HATIRA AMAÇLI "TRUMP" PARALARI

Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından yetkilendirildi. Yönetim, ülkenin 250. yıldönümünü kutlamak için Bay Trump'ın yüzünü çeşitli madeni paralara basmayı planlıyor. Bu hamle hukuken tartışmalı . Ayrıca nadir görülen bir durum. Hayattayken ABD para birimine basılan çok az insan var.

KENNEDY'NİN YERİNE TRUMP, RUSHMORE DAĞI'NA YENİ SİLUET!

NYT'nin haberine göre, Amerika'nın sembol mekanları büyük bir isim savaşı içinde:

Trump-Kennedy Center: Dünyaca ünlü sahne sanatları merkezi, davalık olmasına rağmen artık Trump'ın adını taşıyor.

Beşinci Yüz Mü Geliyor? Cumhuriyetçiler, Rushmore Dağı'ndaki efsanevi başkanların yanına Trump'ın heykelinin eklenmesi için yasa tasarısı sundu.

Havalimanları ve Trenler: Palm Beach ve Dulles Havalimanları'nın yanı sıra, Washington metrosunun adının bile "Trump Train" (Trump Treni) olması için müthiş bir baskı var.

"TRUMP SINIFI" SAVAŞ GEMİLERİ VE F-47 SAVAŞ UÇAKLARI

Trump'ın markalaşma tutkusu sadece kağıt paralarla sınırlı değil; Amerikan ordusu da bu değişimden nasibini alıyor.

Altın Filo ve Trump Sınıfı Gemiler: Donanmanın yeni gururu olması beklenen dev savaş gemileri artık "Trump Sınıfı" olarak anılacak.

F-47 Gökyüzünde: ABD Hava Kuvvetleri'nin en yeni jetine, Trump'ın 47. başkan olmasına atıfla F-47 adı verildi. Savunma sanayii artık Trump'ın adıyla uçuyor.

SAĞLIKTAN EĞİTİME HER YER "TRUMP" DOLDU

Yönetim, günlük hayatın her alanına "Trump" damgasını vurmak için düğmeye bastı:

TrumpRx: Dr. Mehmet Öz'ün yönetimindeki ilaç tedarik sitesinin adı "akılda kalıcı" olduğu gerekçesiyle TrumpRx yapıldı.

Trump Hesapları: Amerikan çocukları için açılan tasarruf hesapları, son anda "MAGA" isminden vazgeçilerek bizzat başkanın adıyla taçlandırıldı.

Milyon Dolarlık "Altın Kart": Vize başvurularında "Trump Gold Card" dönemi resmen başladı.

"YA İSMİMİ VERİRSİNİZ YA DA PARAYI KESERİM!"

Haberin en çarpıcı kısımlarından biri de Trump'ın uyguladığı "şantaj" taktikleri. New York'taki tarihi Pennsylvania İstasyonu'nun adının değiştirilmesi için milyarlarca dolarlık altyapı fonunun dondurulduğu ve Washington metrosuna isim değişikliği için 150 milyon dolarlık kesinti tehdidi yapıldığı iddia ediliyor.

DOĞA BİLE ONUN MARKASI ALTINDA!

Ulusal park geçiş kartlarına bile Trump'ın silueti işlendi. Çevreci örgütler "Yasalara göre park kartında doğa resmi olmalı, başkan resmi değil!" diyerek ayağa kalksa da, yönetim geri adım atmıyor.

