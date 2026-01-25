ABD’de sokaklar yangın yeri! Trump’ın göç baskınlarında ikinci ölüm: Minneapolis’te neler oluyor?

CANLI YAYIN
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal göçmenlik operasyonları yeni bir ölümle yeniden ülke gündemine oturdu. Cumartesi günü bir federal görevlinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 37 yaşındaki Alex Pretti, kentte bu ay içinde yaşanan ikinci ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Olay, sokakları karıştırırken, Trump yönetimi ile Demokrat yerel yönetimler arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

ABD'de federal göçmenlik ajanlarının cumartesi günü bir ABD vatandaşını öldürmesi, bu ay Minneapolis'te yaşanan ikinci ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Olay, yeni protestolara yol açarken, yerel yöneticiler Trump yönetimine kentte yürütülen operasyonun sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Federal ajanlar, 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti'yi, buzla kaplı bir yolda yaşanan arbede sırasında silahla vurarak öldürdü. Bu olay, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) bünyesindeki bir ajanın, yine 37 yaşındaki Renee Good'u aracının içinde vurarak öldürmesinden yalnızca üç haftadan kısa bir süre sonra yaşandı.

Trump yönetimi, Good'un ölümünden sonra olduğu gibi, Pretti'nin de federal ajanlara zarar verme niyetinde olduğunu öne sürdü. Ancak olay anına ait görüntülerin, bu anlatımla çeliştiği ifade edildi.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Pretti'nin üzerinde bir tabanca ve mühimmat bulunduğunu açıkladı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, düzenlenen basın toplantısında, "Orada şiddet uygulamak için bulunuyordu" dedi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller ise Pretti'den "suikastçı" olarak söz etti. Bu paylaşım, Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından da X platformunda alıntılandı.

Ancak Good'un ölümünde olduğu gibi, bu olayda da cep telefonu görüntüleri federal hükümetin olayla ilgili açıklamalarına ciddi soru işaretleri doğurdu.

ABD medyasında geniş yer bulan ve AFP tarafından doğrulanmayan görüntülerde, Pretti'nin karla kaplı caddede ajanları kayda aldığı ve trafiği yönlendirdiği görülüyor.

Kaldırımda bir kadın protestocunun bir ajan tarafından yere itilmesinin ardından, Pretti araya giriyor ve yüzüne kimyasal bir sprey sıkılıyor. Daha sonra bir ajan Pretti'yi yere yatırıyor ve birkaç görevli, buzlu yolda onu etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Saniyeler sonra, bir görevlinin Pretti'nin pantolonundan bir silah çıkardığı görülürken, ajanlar ateş açıyor ve hareketsiz haldeki Pretti'nin bedenine uzaktan birkaç el daha ateş ediliyor.

AİLESİNDEN TRUMP YÖNETİMİNE SERT TEPKİ

ABD medyasında yayımlanan bir açıklamada, Pretti'nin ailesi onu "iyi kalpli bir insan" olarak tanımladı ve Trump yönetimini oğulları hakkında "tiksindirici yalanlar" söylemekle suçladı.

Minnesota Valisi Tim Walz, olayı "dehşet verici" olarak nitelendirerek soruşturmanın eyalet yetkilileri tarafından yürütülmesini istedi.

Walz, düzenlediği basın toplantısında, "Federal hükümete bu soruşturmayı yürütmesi konusunda güvenilemez. Bu işi eyalet üstlenecek, nokta" dedi.

SOKAKLAR YENİDEN DOLDU: MUMLAR, ÖFKE VE YAS

Son ölümün ardından Minneapolis'te yeni protestolar patlak verdi. Onlarca kişi, Pretti'nin evinin önünde mumlarla anma düzenledi. Kentteki atmosfer; öfke, şaşkınlık ve derin bir yas duygusunun iç içe geçtiği sahnelere dönüştü.

TRUMP'TAN "İSYAN" SUÇLAMASI

Olayın ardından Başkan Donald Trump, Demokratların yönettiği Minnesota eyaletini ve Minneapolis kentini hedef aldı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, eyalet ve şehir yönetimini "kibirli, tehlikeli ve isyana teşvik eden söylemler" kullanmakla suçladı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI: "FEDERAL GÜÇLERİ GERİ ÇEKİN"

Minnesota Valisi Tim Walz, düzenlediği basın toplantısında Trump'a açık çağrıda bulundu:
"Bu gücü Minnesota'dan çekin. Kaos ve şiddet ekiyorlar."

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de X üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha kaç kişi ölmek zorunda?" diye sorarak, ICE'nin kentten çıkarılmasını istedi.

DEMOKRATLARDAN WASHINGTON'A BÜTÇE TEHDİDİ

Gerginlik Washington'a da taşındı. ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, baskınların durdurulması için İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) ayrılan fonların engellenebileceği uyarısında bulundu. Bu adımın, federal hükümette yeni bir bütçe krizine yol açabileceği belirtiliyor.

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNDE SERTLEŞEN POLİTİKA

ICE operasyonlarının, Trump'ın Ocak 2025'te başlayan ikinci başkanlık döneminde sertleştirilen sınır dışı politikasının bir parçası olduğu vurgulanıyor.

Yönetim verilerine göre, yalnızca Minnesota'da yürütülen yoğun operasyonlar kapsamında yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı.

Yerel yönetimler tarafından federal kurumlara karşı açılmış çok sayıda dava ise halen mahkemelerde görülüyor.

İşte Minnepolis'teki sokaklardan görüntüler...

