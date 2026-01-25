ABD’de sokaklar yangın yeri! Trump’ın göç baskınlarında ikinci ölüm: Minneapolis’te neler oluyor?

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal göçmenlik operasyonları yeni bir ölümle yeniden ülke gündemine oturdu. Cumartesi günü bir federal görevlinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 37 yaşındaki Alex Pretti, kentte bu ay içinde yaşanan ikinci ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Olay, sokakları karıştırırken, Trump yönetimi ile Demokrat yerel yönetimler arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

ABD'de federal göçmenlik ajanlarının cumartesi günü bir ABD vatandaşını öldürmesi, bu ay Minneapolis'te yaşanan ikinci ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Olay, yeni protestolara yol açarken, yerel yöneticiler Trump yönetimine kentte yürütülen operasyonun sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Federal ajanlar, 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti'yi, buzla kaplı bir yolda yaşanan arbede sırasında silahla vurarak öldürdü. Bu olay, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) bünyesindeki bir ajanın, yine 37 yaşındaki Renee Good'u aracının içinde vurarak öldürmesinden yalnızca üç haftadan kısa bir süre sonra yaşandı.

Trump yönetimi, Good'un ölümünden sonra olduğu gibi, Pretti'nin de federal ajanlara zarar verme niyetinde olduğunu öne sürdü. Ancak olay anına ait görüntülerin, bu anlatımla çeliştiği ifade edildi. İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Pretti'nin üzerinde bir tabanca ve mühimmat bulunduğunu açıkladı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, düzenlenen basın toplantısında, "Orada şiddet uygulamak için bulunuyordu" dedi. Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller ise Pretti'den "suikastçı" olarak söz etti. Bu paylaşım, Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından da X platformunda alıntılandı.