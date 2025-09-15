15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

ABD, Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen muhafazakâr siyasetçi Charlie Kirk'ün suikastla öldürülmesinin ardından sarsıntıya girdi. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen cinayete dair kritik sorular hâlâ yanıtlanmadı. Washington Post ve CNN International'ın haberlerine göre, şüphelinin profili ve soruşturmanın seyri giderek daha fazla muamma yaratıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:39
ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Utah Valisi Spencer Cox, yetkililerin Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında şüpheli Tyler Robinson'ın ailesi ve sevgilisiyle görüştüklerini, ancak cinayetin nedeninin hâlâ bilinmediğini söyledi.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Cox, yakın çevresiyle yapılan görüşmelerde Robinson'ın "sol görüşlü bir ideolojiye" sahip olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

33 saat süren insan avının ardından yakalanan Robinson, Perşembe günü gözaltına alındığından bu yana yetkililerle işbirliği yapmadı ve suçunu itiraf etmedi. NBC'nin Meet the Press programına katılan Cox, Robinson'ın ailesiyle siyasi görüşlerinin "çok farklı" olduğunu, ailesinin muhafazakâr değerlere sahip olmasına karşın Robinson'ın bunlara zıt bir çizgiye yöneldiğini aktardı.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

"Çok başarılı bir öğrenciydi"

Cox, Robinson'ın bir dönem "çok başarılı bir öğrenci" olduğunu, ancak Utah Eyalet Üniversitesi'ni bıraktıktan sonra "radikalleşmiş göründüğünü" söyledi. Olay yerinde bulunan mermi kovanlarının üzerinde "Hey faşist! YAKALA!" gibi ifadelerin ve oyun kültüründen sembollerin kazılı olduğu belirtildi.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Cox, "Arkadaşlarının doğruladığına göre, bu kişi internetin karanlık köşelerine, Reddit kültürüne ve benzeri platformlara fazlasıyla dalmış" dedi.

Sapık trans sevgilisinin konuyla bir ilişiği var mı?

Robinson'ın birlikte yaşadığı sevgilisinin, Utah Valley Üniversitesi'nde kalabalık bir etkinlikte gerçekleşen saldırıyı duyunca "şoke olduğu" ve yetkililerle işbirliği yaptığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten ekip, partnerin önceden saldırıdan haberi olmadığını değerlendiriyor.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Cox, partnerin "erkekten kadına geçiş sürecinde" olduğunu da açıkladı, ancak bu bilginin soruşturmayla bağlantılı olup olmadığının belirsiz olduğunu vurguladı.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Şüphelinin alaycı tavırları: İkizim yapmış herhalde

Gözaltına alınan zanlının sorgulamalarda hiçbir itirafta bulunmaması da dikkat çekti. Yetkililer, olayla ilgili kanıtların güçlü olduğunu söylese de zanlı, ifadesinde sürekli alaycı tavırlar sergiledi.

New York Times'ın haberine göre, Robinson saldırıdan sonra grup sohbetinde "ikizinin" suçu işlediğini iddia ederek alay etti.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Komşular şaşkınlık içinde

Robinson'ı tanıyanlar onu sessiz, esprili ve video oyunlarına düşkün biri olarak anlattı. Komşuları, St. George'daki apartmanında yaşadığını, ancak kendisini pek tanımadıklarını söyledi. 41 yaşındaki Jessie Riley, "Burası oldukça muhafazakâr, aile değerlerine bağlı bir yer. Böyle bir şeyin burada yaşanması insanı sarsıyor" dedi.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Mahkeme kayıtlarına göre, Robinson'ın saldırı öncesi ailesine suçu ima eden sözler söylediği ve arkadaşlarına Discord üzerinden mesajlar attığı belirtiliyor. Yetkililer, saldırıdan önce bıraktığı iddia edilen bir notun da incelendiğini açıkladı.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Şüpheli hangi suçlamalarla karşı karşıya?

Robinson Salı günü mahkemeye çıkarılacak. Utah İlçe Cezaevi'nde tutuklu bulunan 22 yaşındaki Robinson, ağırlaştırılmış cinayet, ateşli silah kullanımı ve adaleti engelleme suçlamalarıyla yargılanıyor.

Utah Başsavcısı Derek Brown, ölüm cezasının gündemde olup olmadığı sorusuna "her şey masada" yanıtını verdi.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Robinson, ciddi suçlamalar nedeniyle cezaevinde özel bir birimde tutuluyor. Cezaevi yetkilisi Ray Ormond, şüphelinin ruh sağlığının birkaç gün içinde değerlendirileceğini ve buna göre uygun koğuşa yerleştirileceğini açıkladı. Yetkililer, Robinson'ın intihar eğilimine dair belirti göstermediğini belirtti.

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

ABD'nin yanıt veremediği sorular

Soruşturma sürecinde kamuoyunun karşısına çıkan tablo, daha fazla kafa karışıklığı yarattı.

  • Şüpheli neden hâlâ itiraf etmiyor?

  • Alaycı tavırlarının ardında ne var?

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

  • Çalışkan bir öğrenci profili ile vahşi bir suikast nasıl bağdaştırılacak?

  • Solcu aile geçmişiyle bu cinayet arasında bir bağ var mı?

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

  • Sapık trans sevgilisi bu olayın neresinde duruyor?

ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...

Washington Post ve CNN International'a göre, bu sorulara net yanıt bulunamaması ABD yönetimini köşeye sıkıştırmış durumda. Kamuoyu baskısı giderek artarken, yetkililerin her açıklaması yeni şüpheler doğuruyor.