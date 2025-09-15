15 Eylül 2025, Pazartesi
ABD Kirk cinayetinde işin içinden çıkamadı! İşte cevaplanamayan o kritik sorular...
ABD, Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen muhafazakâr siyasetçi Charlie Kirk'ün suikastla öldürülmesinin ardından sarsıntıya girdi. Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen cinayete dair kritik sorular hâlâ yanıtlanmadı. Washington Post ve CNN International'ın haberlerine göre, şüphelinin profili ve soruşturmanın seyri giderek daha fazla muamma yaratıyor.
Giriş Tarihi: 15.09.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:39