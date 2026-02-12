CANLI YAYIN
ABD basınından flaş iddia! Pentagon'dan Ortadoğu'ya ikinci uçak gemisi talimatı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD, İran'a karşı baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıyor. The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, Pentagon, ikinci bir uçak gemisi taarruz grubuna Ortadoğu'ya konuşlanmak üzere hazırlık emri verdi. Washington'un bu hamlesi, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin masada tutulduğunu açık biçimde ortaya koydu.

WSJ'nin görüştüğü üç ABD'li yetkiliye göre Pentagon, olası bir İran operasyonu için "saatler içinde" emir verilebilecek seviyede hazırlık yapıyor. Bu gelişme, Trump yönetiminin İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik değil, askeri güç üzerinden de sertleştirdiğinin en net göstergesi olarak değerlendiriliyor.

"EMİR SAATLER İÇİNDE ÇIKABİLİR"

WSJ'nin aktardığına göre Başkan Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekâta hazırlık için ikinci bir uçak gemisinin bölgeye gönderilmesini değerlendirdiğini söyledi.

Haberde yer alan bilgilere göre Pentagon'un hazırlık planı öyle bir noktaya geldi ki, konuşlandırma emrinin saatler içinde çıkabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer ise Trump'ın henüz resmi bir sevk emri vermediğini, planların değişebileceğini belirtiyor. Ancak Washington'un askeri hazırlık seviyesinin "yüksek alarm" noktasına yaklaştığı vurgulanıyor.

ORTADOĞU'DA ZATEN BİR DEV UÇAK GEMİSİ VAR: USS ABRAHAM LINCOLN

WSJ'ye göre sevk edilmesi planlanan ikinci uçak gemisi, halihazırda bölgede bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine katılacak.

ABD, son haftalarda Ortadoğu'daki askeri gücünü hızla artırdı. Washington yönetimi:

Güney Çin Denizi'nden USS Abraham Lincoln'ü bölgeye kaydırdı

Ek savaş gemileri gönderdi

Hava savunma sistemleri konuşlandırdı

Savaş uçağı filolarını güçlendirdi

Bu tablo, ABD'nin İran'a "diplomasi masası" ile birlikte "askeri baskı sopasını" da aynı anda gösterdiğini ortaya koyuyor.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ: USS GEORGE H.W. BUSH HAZIRLANIYOR

WSJ'nin haberine göre Pentagon, ikinci uçak gemisini büyük ihtimalle ABD'nin doğu kıyısından göndermeyi planlıyor.

Bu kapsamda öne çıkan gemi ise USS George H.W. Bush.

Geminin, Virginia kıyılarında bir dizi eğitim tatbikatını tamamlamak üzere olduğu ve gerekirse bu tatbikatların hızlandırılabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, bu uçak gemisinin iki hafta içinde konuşlandırmaya hazır hale getirilebileceğini ifade ediyor.

"İRAN'A SALDIRI OLURSA STEALTH UÇAKLAR DEVREDE"

WSJ'nin dikkat çektiği kritik ayrıntılardan biri de olası saldırı senaryosu.

Bir donanma yetkilisine göre USS George H.W. Bush, saldırı, elektronik harp ve keşif uçaklarını taşıyıp kaldırabilecek kapasitede.

Bu uçaklar arasında uçak gemisi versiyonu olan F-35 Lightning (hayalet uçak), elektronik saldırı uçakları, keşif uçakları bulunuyor.

WSJ ayrıca, İran içine olası bir askeri saldırıda ABD'nin özellikle "görünmez" yani stealth uçakları kullanacağını daha önce bildirdiğini hatırlatıyor. Haberde muhtemel saldırı araçları olarak F-35, F-22 Raptor, B-2 Spirit bombardıman uçakları öne çıkarılıyor.

Bu detay, ABD'nin İran'a yönelik planlarının yalnızca "tehdit dili" olmadığını, askeri hazırlığın somut şekilde yapıldığını gösteriyor.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ: İRAN DOSYASI MASADA

WSJ'ye göre Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi İran'la yürütülen müzakerelerdi.

Yetkililer, İran'la yapılacak ikinci tur görüşmelerin ayrıntılarının henüz netleşmediğini belirtiyor.

Trump ise görüşme sonrası sosyal medya paylaşımında açık bir mesaj verdi:

"İran'la müzakerelerin devam etmesi gerektiğinde ısrar ettim. Eğer anlaşma mümkün olursa, bunun tercih edileceğini Başbakan'a söyledim. Eğer olmazsa, o zaman sonucun ne olacağını göreceğiz."

Bu açıklama, Trump yönetiminin İran'a karşı bir yandan müzakere kapısını açık tutarken diğer yandan askeri baskıyı en üst seviyeye çıkardığını ortaya koyuyor.

İRAN'A "ÇİFTE BASKI": DİPLOMASİ MASASI + SAVAŞ HAZIRLIĞI

WSJ'nin haberinde ortaya çıkan tabloya göre Washington yönetimi İran'a iki yönlü bir strateji uyguluyor:

1) Masada anlaşma baskısı

Trump yönetimi, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmayı zorlamak istiyor.

2) Sahada askeri kuşatma

Ortadoğu'ya art arda gönderilen savaş gemileri, hava savunma sistemleri ve uçak gemileriyle İran'a açık mesaj veriliyor:
"Anlaşma olmazsa saldırı seçeneği masada."

Bu strateji, ABD'nin İran'ı masada köşeye sıkıştırmayı hedeflediğini gösteriyor.

BİR YIL SONRA İLK KEZ: ORTADOĞU'DA İKİ UÇAK GEMİSİ

WSJ'nin aktardığına göre eğer ikinci uçak gemisi konuşlandırılırsa, Ortadoğu'da yaklaşık bir yıl sonra ilk kez iki uçak gemisi aynı anda görev yapmış olacak.

Bölgede en son iki uçak gemisinin birlikte bulunduğu dönem, Mart 2025 olmuştu.

O dönemde USS Harry S. Truman ve USS Carl Vinson, Ortadoğu'da Yemen'deki Husilere karşı operasyonlarda görev almıştı.

Bu ayrıntı, Pentagon'un hamlesinin sıradan bir konuşlandırma değil, "olağanüstü güvenlik hazırlığı" olduğunu gözler önüne seriyor.

PENTAGON SESSİZ: "OPERASYONEL GÜVENLİK" GEREKÇESİ

WSJ'ye göre ABD Donanması, uçak gemisi hareketliliği hakkında yorum yapmayı reddetti.

Gerekçe ise açık: Operasyonel güvenlik endişeleri.

Beyaz Saray ve Pentagon sözcülerinin de WSJ'nin yorum taleplerine hemen yanıt vermediği aktarıldı.

Bu sessizlik, askeri hazırlığın ciddiyetini daha da artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

WSJ: TRUMP "DAHA KARARLI" ASKERİ SEÇENEKLER İSTEDİ

WSJ'nin haberinde yer alan dikkat çekici bir başka ayrıntı ise Trump'ın İran'a yönelik askeri tutumu.

Habere göre Trump, Ocak ayı ortasında İran'daki hükümet karşıtı protestolara yönelik sert müdahale sonrası İran'a karşı misilleme saldırısı seçeneğini değerlendirmiş ancak son anda geri adım atmıştı.

Fakat WSJ'nin aktardığına göre Trump, bu geri çekilmenin ardından ABD ordusundan daha "kararlı" ve daha "kesin sonuç doğuracak" seçenekler istedi.

Bu ifade, Trump yönetiminin İran'a karşı "yarım adım değil tam baskı" stratejisi izlediğini gösteriyor.

TRUMP'TAN KRİTİK MESAJ: "KONUM ALMAK ZORUNDASINIZ"

Trump, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a karşı hazırlık mantığını şu sözlerle özetledi:

"Pozisyon almak zorundasınız. Bolca zamanımız var. Venezuela'yı hatırlarsanız, bir süre bekledik. Acelemiz yok. İran'la çok iyi görüşmelerimiz sürüyor."

Bu sözler, Trump'ın İran'a karşı doğrudan savaş ilan etmek yerine, askeri gücü "tehdit unsuru" olarak kullanarak anlaşmayı zorlamak istediğine işaret ediyor.

ORTADOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR: BÖLGE YENİDEN SAVAŞA MI SÜRÜKLENİYOR?

ABD'nin ikinci uçak gemisini hazırlaması, sadece İran için değil, tüm bölge için alarm anlamına geliyor.

Ortadoğu'da hâlihazırda Gazze soykırımı, Yemen'de Husi saldırıları, Irak ve Suriye'de ABD üslerine yönelik tehditler, İran'ın bölgesel nüfuzu, katil İsrail'in saldırgan stratejisi gibi birçok kriz başlığı aynı anda devam ederken, ABD'nin askeri yığınağı yeni bir büyük çatışma ihtimalini gündeme taşıyor.

Uzmanlara göre bu hamle, İran'ı "anlaşmaya zorlamak" amacı taşısa da, küçük bir kıvılcımın bölgesel savaşı tetikleyebileceği uyarıları yapılıyor.

TRUMP "ANLAŞMA" DİYOR AMA PENTAGON "SAVAŞA HAZIR OL" MESAJI VERİYOR

WSJ'nin özel haberinin ortaya koyduğu tablo şu:

ABD yönetimi İran'la anlaşmayı tercih ediyor gibi görünse de, Pentagon'un hazırlıkları Washington'un askeri seçeneği ciddi biçimde masada tuttuğunu gösteriyor.

İkinci uçak gemisi hamlesi, İran'a verilen en sert mesajlardan biri olarak kayda geçti:

"Ya masada anlaşma, ya sahada büyük hesaplaşma…"

