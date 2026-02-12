ABD basınından flaş iddia! Pentagon'dan Ortadoğu'ya ikinci uçak gemisi talimatı

WSJ'nin görüştüğü üç ABD'li yetkiliye göre Pentagon, olası bir İran operasyonu için "saatler içinde" emir verilebilecek seviyede hazırlık yapıyor. Bu gelişme, Trump yönetiminin İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik değil, askeri güç üzerinden de sertleştirdiğinin en net göstergesi olarak değerlendiriliyor.

"EMİR SAATLER İÇİNDE ÇIKABİLİR"

WSJ'nin aktardığına göre Başkan Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekâta hazırlık için ikinci bir uçak gemisinin bölgeye gönderilmesini değerlendirdiğini söyledi.

Haberde yer alan bilgilere göre Pentagon'un hazırlık planı öyle bir noktaya geldi ki, konuşlandırma emrinin saatler içinde çıkabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer ise Trump'ın henüz resmi bir sevk emri vermediğini, planların değişebileceğini belirtiyor. Ancak Washington'un askeri hazırlık seviyesinin "yüksek alarm" noktasına yaklaştığı vurgulanıyor.