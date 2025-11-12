12 Kasım 2025, Çarşamba

20 kahramanımız şehit düştü! Tüm dünyadan Türkiye'ye taziye mesajı yağdı

Azerbaycan'dan yurda dönmek için kalkan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesinin ardından 20 kahraman şehit düştü. Elem dolu olayın ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye mesajı yağdı. Hangi ülke ne dedi? İşte o başsağlığı mesajları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:13
C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu açıklandı. Olayın ardından Türkiye ve Gürcistan ortak soruşturma başlattı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan hava sahasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçakta bulunan 20 kahraman askerin tamamının şehit olduğunu açıkladı.

Kaza, yerel saatle sabah 05.40 sıralarında meydana geldi. Uçağın, Gürcistan'ın kuzeyinde dağlık bir bölgede radar bağlantısının kesilmesinin ardından düştüğü bildirildi. Enkaz bölgesine ilk olarak Gürcü kurtarma ekipleri ulaştı.

Olay yerine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği, Gürcü yetkililer ve Türk askeri ataşeliği koordinasyonunda arama–kurtarma timleri sevk edildi.

Türkiye'den koordinasyon ve soruşturma

Milli Savunma Bakanlığı, AFAD ve Dışişleri Bakanlığı tarafından olayın ardından Ankara'da kriz masası oluşturuldu. Gürcistan makamlarıyla ortak soruşturma başlatıldığı açıklandı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan'da görevini tamamlayarak yurda dönüş yapan C-130 tipi uçağımız Gürcistan hava sahasında kaza kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan 20 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

Türkiye'ye taziye mesajı yağdı

Elim kazanın ardından birçok ülke Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Estonya ve Litvanya, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Estonya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağının ardından Türkiye'ye en içten taziyelerini iletiyor." sözlerine yer verdi.

Hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Estonya, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Litvanya ve Estonya: Derin üzüntü duyuyoruz

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da aynı platformdaki paylaşımında, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz." sözlerine yer verdi.

Kosova: Türkiye'nin yanındayız

Kosova, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini belirtti.

Türk halkına ve hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Osmani, "Kosova, bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye'nin yanında." ifadesini kullandı.

Romanya: Türk dostlarımızın yanındayız

Romanya, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Romanya'nın Türkiye ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en içten taziye mesajını sunduğu belirtilen açıklamada, "Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız." denildi.

Katar Emiri Al Sani'den başsağlığı mesajı

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı mesajı gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı bildirilmişti.

Rusya: Dost Türk milletine baş sağlığı diliyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince paylaşılan mesajda, Türk askerlerinin şehit olduğu haberinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Hollanda: Üzüntü duyuyoruz

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince kaza haberinden dolayı derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye'ye ait uçağın düşmesi ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili trajik olay dolayısıyla samimi taziyelerini sunduğunu bildirdi.

Pakistan ve Afganistan: Dualarımız sizinle

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı gönderdi.

Sudan: Şokla öğrendik

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Başkan Erdoğan'a, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Sudan hükümeti ve halkı adına Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Burhan, Başkan Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "TSK'ya ait askeri kargo uçağının düştüğü ve çok sayıda Türk askerinin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ve şokla öğrendik." ifadesini kullandı.

Burhan, şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerini iletti.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı, X'ten yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin başsağlığı ve taziyelerini iletti.

Açıklamada, kaza nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kardeş Türkiye hükümetine ve halkına, ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Almanya: Derin taziyelerimizi sunuyoruz

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da "Gürcistan'da bir Türk askeri uçağının trajik şekilde düştüğünü az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç askerler Azerbaycan'dan dönüyorlardı. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Acınız acımızdır

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal de "Başın sağ olsun Türkiye! Elim kazada şehit olanlara Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Türk halkına içten taziyelerimi sunuyor, sabır ve metanet diliyorum. Acınız, acımızdır." ifadelerine yer verdi.

Ürdün: Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz

Ürdün, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ürdün'ün bu acı olay karşısında kardeş Türkiye hükümeti ve halkıyla tam bir duruş ve dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

NATO Genel Sekreteri Rutte: Yaptıkları her şey için minnettarız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "(Hayatını kaybeden askerlerin) hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

AB'den taziye

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da TSK'ya ait kargo uçağının trajik şekilde düştüğü haberini derin üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, elim kazada hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine ve tüm Türk halkına en içten taziyelerini sunduklarını ifade etti.

Kazakistan: En içten taziyelerimizi iletiyoruz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Başkan Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti.

KKTC: Başsağlığı ve sabırlar dilerim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

İtalya: Dayanışma içindeyiz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aliyev: Sarsıldık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mesaj göndererek taziyelerini iletti.

Polonya: Zor zamanında Türkiye ile dayanışma içindeyiz

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, hayatını kaybedenlerin ailelerine, TSK'ya, Türkiye'deki yetkili makamlara ve Türk milletine taziyelerini ilettiklerini kaydetti. Elçilik, bu zor zamanlarda dayanışma içinde olduklarını ve desteklerini ifade etti.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic de uçak kazası nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

İran: Dost ve kardeş ülke Türkiye'ye taziyelerimizi sunarız

İran'ın Ankara Büyükelçiliği elim hadiseyi derin üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Söz konusu hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına içtenlikle taziyelerimizi sunar, Yüce Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlarına sabır ve metanet dileriz" ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı: Kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) da uçak kazasını derin üzüntüyle öğrendiklerini ve arama kurtarma çalışmalarının şu anda devam ettiğini belirterek, "Şehitlerin ruhlarına en içten dualarımızı sunuyor, ailelerine, sevdiklerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın kazasından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

Japonya: Derin üzüntü ile öğrendik

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düştüğü haberinin derin üzüntü ile öğrenildiği aktarılarak, "Japonya, yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadesine yer verildi.

Fransa'dan şehit ailelerine başsağlığı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Gürcistan ile Azerbaycan arasında bir Türk askeri uçağının düştüğüne dair yapılan açıklamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu elim olay karşısında Türkiye ile dayanışma içindeyim" ifadelerini kullandı.