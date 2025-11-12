20 kahramanımız şehit düştü! Tüm dünyadan Türkiye’ye taziye mesajı yağdı

Türkiye'ye taziye mesajı yağdı

Elim kazanın ardından birçok ülke Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Estonya ve Litvanya, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.



Estonya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Estonya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağının ardından Türkiye'ye en içten taziyelerini iletiyor." sözlerine yer verdi.



Hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Estonya, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Litvanya ve Estonya: Derin üzüntü duyuyoruz

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da aynı platformdaki paylaşımında, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.



Litvanya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz." sözlerine yer verdi.