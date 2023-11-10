2 rehinenin görüntüsü paylaşıldı! Netanyahu'yu yerine dibine soktular: Güzel olan her şeyi yıktı! Kötü her şeyin sorumlusu...

Katil İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı zulmü bitmek bilmezken, Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza, İsrailli esirlerden yaşlı kadın Hanna Kastir ile 13 yaşındaki Yagil Yakup isimli çocuğu insani ve sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu. 2 rehinenin görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın ve bir çocuk yer alırken, her iki rehinede kendilerine iyi davranıldığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. İşte o video…