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Haberler Galeri 2 rehinenin görüntüsü paylaşıldı! Netanyahu'yu yerine dibine soktular: Güzel olan her şeyi yıktı! Kötü her şeyin sorumlusu...

2 rehinenin görüntüsü paylaşıldı! Netanyahu'yu yerine dibine soktular: Güzel olan her şeyi yıktı! Kötü her şeyin sorumlusu...

Katil İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı zulmü bitmek bilmezken, Filistin'deki İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza, İsrailli esirlerden yaşlı kadın Hanna Kastir ile 13 yaşındaki Yagil Yakup isimli çocuğu insani ve sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu. 2 rehinenin görüntülerini yayınlandı. Görüntülerde, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın ve bir çocuk yer alırken, her iki rehinede kendilerine iyi davranıldığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. İşte o video…

Giriş Tarihi: 10.11.2023 00:08 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 00:23
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2 rehinenin görüntüsü paylaşıldı! Netanyahu’yu yerine dibine soktular: Güzel olan her şeyi yıktı! Kötü her şeyin sorumlusu...

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 rehinenin görüntüsü paylaşıldı! Netanyahu’yu yerine dibine soktular: Güzel olan her şeyi yıktı! Kötü her şeyin sorumlusu...

Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

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2 rehinenin görüntüsü paylaşıldı! Netanyahu’yu yerine dibine soktular: Güzel olan her şeyi yıktı! Kötü her şeyin sorumlusu...

"2 REHİNEYİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ"

Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrailli 2 rehinenin görüntülerini yayınlayarak, saha koşulları izin verirse 2 rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.

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2 rehinenin görüntüsü paylaşıldı! Netanyahu’yu yerine dibine soktular: Güzel olan her şeyi yıktı! Kötü her şeyin sorumlusu...

Ebu Hamza, kayıttan yayınlanan videolu konuşmasında, "İnsani ve sağlık nedenleriyle Hanna Kastir ve Yagil Yakub'u serbest bırakmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

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2 rehinenin görüntüsü paylaşıldı! Netanyahu’yu yerine dibine soktular: Güzel olan her şeyi yıktı! Kötü her şeyin sorumlusu...

Gazze'nin her santimetrekaresinin barbarca bombalanması karşısında İsrailli esirlere ilişkin tüm sorumluluğu reddettiklerini belirten Ebu Hamza, Filistin direnişinin dimdik ayakta olduğunu ve "Gazze topraklarında ilerlemeye çalışan İsrail ordusunun, seyir halindeki tabut haline gelen tanklarında acı çektiğini" söyledi.