A101 8 Şubat aktüel ürünler kataloğu belli oldu! A101’de bu hafta Singer dikiş makinesi, dikey süpürge, buharlı kırışık giderici uyguna satışta

A101 8 Şubat aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 15 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, HI-LEVEL 55" Ultra HD WEBOS Smart Led Tv, Homend 1261H Dustrider Şarjlı Dik Süpürge, Singer M1605 Dikiş Makinesi, Çift Kişilik Baza Başlık Set ve daha fazlası uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte A101 indirim afişi