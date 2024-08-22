23 ağustos BİM kataloğu 2024 kırtasiye, okul ürünleri 2024 | BİM cuma kataloğu geldi mi?

23 Ağustos 2024 Kataloğunda Neler Var?

BİM, 23 Ağustos 2024 tarihine ait kırtasiye ürünleri kataloğunu henüz paylaşmadı. Ancak önceki yıllardaki ürünler göz önüne alındığında, bu yılın koleksiyonunda bulunması beklenen temel ürünler şunlardır:

Defterler: Farklı boyut ve desenlerde, spiralli ve dikişli olmak üzere çizgili, kareli ve düz defterler.

Kalemler: Kurşun kalem, tükenmez kalem ve renkli kalemler.

Ofis Malzemeleri: Silgiler, kalemtıraşlar.

Çantalar ve Kutular: Okul ve beslenme çantaları ile kalem kutuları.