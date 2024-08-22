22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri 23 ağustos BİM kataloğu 2024 kırtasiye, okul ürünleri 2024 | BİM cuma kataloğu geldi mi?

23 ağustos BİM kataloğu 2024 kırtasiye, okul ürünleri 2024 | BİM cuma kataloğu geldi mi?

Okul sezonu yaklaşıyor ve BİM, kırtasiye ürünleriyle bu döneme özel bir hazırlık yapıyor. Her yıl olduğu gibi, BİM marketleri, defterden kaleme, silgiden çantaya kadar geniş bir kırtasiye ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunacak. Peki, BİM'in 2024 kırtasiye ürünleri ne zaman raflarda olacak? İşte, merakla beklenen BİM kırtasiye ürünleri kataloğu hakkında detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:35
23 ağustos BİM kataloğu 2024 kırtasiye, okul ürünleri 2024 | BİM cuma kataloğu geldi mi?

BİM zincir marketler, her yıl olduğu gibi bu yıl da indirimli okul malzemeleri ile dikkat çekiyor. Okul öncesi hazırlıklara başlayan veliler ve öğrenciler, BİM'in kırtasiye ürünlerinin ne zaman satışa sunulacağını merak ediyor. Ağustos 2024'te raflarda yerini alacak BİM kırtasiye ürünleri hakkında tüm detaylar ve tarih bilgileri haberimizde.

23 ağustos BİM kataloğu 2024 kırtasiye, okul ürünleri 2024 | BİM cuma kataloğu geldi mi?

BİM Kırtasiye Ürünleri Ne Zaman Satışa Sunulacak?

BİM, okul dönemi öncesinde merakla beklenen kırtasiye ürünlerinin satış tarihini resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, "Önce BİM'e sonra okula! Çocukların çok sevdiği okul ürünleri anne-babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de!" ifadeleriyle duyurulan ürünler, 23 Ağustos Cuma günü raflarda yerini alacak.

23 ağustos BİM kataloğu 2024 kırtasiye, okul ürünleri 2024 | BİM cuma kataloğu geldi mi?

23 Ağustos 2024 Kataloğunda Neler Var?

BİM, 23 Ağustos 2024 tarihine ait kırtasiye ürünleri kataloğunu henüz paylaşmadı. Ancak önceki yıllardaki ürünler göz önüne alındığında, bu yılın koleksiyonunda bulunması beklenen temel ürünler şunlardır:

Defterler: Farklı boyut ve desenlerde, spiralli ve dikişli olmak üzere çizgili, kareli ve düz defterler.
Kalemler: Kurşun kalem, tükenmez kalem ve renkli kalemler.
Ofis Malzemeleri: Silgiler, kalemtıraşlar.
Çantalar ve Kutular: Okul ve beslenme çantaları ile kalem kutuları.

23 ağustos BİM kataloğu 2024 kırtasiye, okul ürünleri 2024 | BİM cuma kataloğu geldi mi?

Sanat Malzemeleri: Boya setleri, resim defterleri.
Diğer Kırtasiye Ürünleri: Kitap kaplama kağıtları, etiketler, not defterleri.
Ölçme Araçları: Suluklar, pergel, cetvel, gönye ve iletki setleri.