22 Ağustos 2024, Perşembe
23 ağustos BİM kataloğu 2024 kırtasiye, okul ürünleri 2024 | BİM cuma kataloğu geldi mi?
Okul sezonu yaklaşıyor ve BİM, kırtasiye ürünleriyle bu döneme özel bir hazırlık yapıyor. Her yıl olduğu gibi, BİM marketleri, defterden kaleme, silgiden çantaya kadar geniş bir kırtasiye ürün yelpazesini uygun fiyatlarla sunacak. Peki, BİM'in 2024 kırtasiye ürünleri ne zaman raflarda olacak? İşte, merakla beklenen BİM kırtasiye ürünleri kataloğu hakkında detaylar.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:35