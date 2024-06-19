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CANLI ANLATIM | Almanya - Macaristan

Giriş: 19.06.2024 18:59
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CANLI ANLATIM | Almanya - Macaristan

EURO 2024'ün ev sahibi ülkesi Almanya, Macaristan ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

EURO 2024'te ikinci hafta maçları başladı. Turnuvanın ev sahibi Almanya, Stuttgart Arena'da Macaristan ile kozlarını paylaşıyor. Almanya ilk hafta maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup etmişti. Macaristan ise İsviçre'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Almanya-Macaristan mücadelesinde Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, İlkay, Musiala, Wirtz, Kai Havertz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

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