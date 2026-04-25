Mavi Vatan’ın enerji üssü büyüyor! Hedef günlük 20 milyon metreküp

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'ndan bugüne kadar 6 milyar metreküp doğal gaz üretildi.

Türkiye, tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin 5'inci yılı geride bırakıldı. Keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 'Sakarya Gaz Sahası' adı verilen bölgede üretim için çalışmalara başlandı. Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın, karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı.

BUGÜNE KADAR 6 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ÜRETİLDİ



Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9,5 milyon metreküp olduğu sahadan bugüne kadar toplam 6 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi.



Faz-2 30 Ağustosta Osman Gazi Üretim Platformu'nun Sakarya Gaz Sahası'na uğurlanmasıyla başlayacak



Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmaları ise devam ediyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz ise Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunda işlenecek. Edinilen bilgilere; göre 30 Ağustos tarihinde Osman Gazi Üretim Platformu Sakarya Gaz Sahası'na uğurlanacak. Böylece karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi, ikiye katlanarak günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak.



Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.





YERLİ GAZIN 16 MİLYONU AŞKIN HANEDE KULLANILMASI HEDEFLENİYOR



Türkiye'de doğal gaz kullanım sayısı yaklaşık 22 milyon haneye yükselirken, bunun 4 milyonu Karadeniz'de keşfedilen yerli doğal gazı kullanıyor. Sakarya Gaz Sahası'ndaki FAZ-2 çalışmalarının devreye girmesiyle yerli gaz kullanım oranının 8 milyona çıkması bekleniyor. Ayrıca 2028 yılında devreye girecek FAZ-3 çalışmalarıyla da yerli gazın 16 milyonu aşkın hanede kullanılması hedefleniyor.



Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen çalışmalar, Fatih, Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han ve Yıldırım Sondaj Gemileri ile kesintisiz olarak devam ediyor.