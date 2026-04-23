Petrol fiyatlarında yeniden 100 dolar eşiği: Hürmüz gerilimi piyasayı hareketlendirdi

Petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler ve Orta Doğu’daki gerilim, küresel enerji piyasalarında fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 102,7 dolardan işlem görüyor. Dün 102,31 dolara kadar yükselen petrol, günü 101,91 dolardan tamamlamıştı. Bugün ise yüzde 0,7'lik artışla yeniden yükseliş eğilimini sürdürdü.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 93,9 dolardan alıcı buldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişte Orta Doğu'daki gelişmeler belirleyici oldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haberler, fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine çıkmasında etkili oldu.

Petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda daha önce yaşanan gerilim nedeniyle gemi trafiği büyük ölçüde aksarken, bölgedeki gelişmeler piyasada dalgalanmayı artırıyor.

ATEŞKES BEKLENTİSİ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararı sonrası fiyatlarda kısa süreli bir gerileme yaşansa da bölgeden gelen çelişkili açıklamalar ve güvenlik endişeleri petrol piyasasında oynaklığı artırdı.

Uzmanlara göre ateşkesin korunmasına yönelik beklentiler, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan başlıca unsur olmaya devam ediyor.

ABD STOK VERİSİ BEKLENTİYİ TERSİNE ÇEVİRDİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artarak 465 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler ve Orta Doğu’daki gerilim, küresel enerji piyasalarında fiyatları yukarı yönlü etkiliyor

Piyasalarda ise stokların aynı miktarda azalması bekleniyordu. Beklentinin tersine gelen bu veri, fiyat hareketlerinde etkili oldu.

TEKNİK SEVİYELER

Analistlere göre Brent petrolde:

103 dolar direnç

direnç 99,1 dolar destek

seviyesi olarak izleniyor.