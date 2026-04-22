TÜİK verileri açıkladı: Tüketici güveni artıyor

Tüketici güven endeksi nisan ayında yüzde 0,5 artarak 85,5’e yükseldi. TÜİK verilerine göre, gelecek beklentileri ve harcama eğilimi sınırlı toparlanma sinyali verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici güven endeksi nisan ayında aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5 seviyesine çıktı. Endeks mart ayında 85 olarak kaydedilmişti.

Veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına dayanıyor.

ALT KALEMLERDE AYRIŞMA

Alt kalemlerde dikkat çeken bir ayrışma görüldü. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,4 düşüşle 71,8'e geriledi. Bu durum, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin temkinli duruşunu sürdürdüğünü ortaya koydu.

GELECEK BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Buna karşılık gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde artış dikkat çekti.

Hanenin maddi durum beklentisi yüzde 2,1 artarak 87,5'e yükseldi

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,7 artışla 104,4 oldu

EKONOMİYE BAKIŞTA TEMKİN SÜRÜYOR

Öte yandan genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerde sınırlı bir gerileme görüldü. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,9 düşüşle 78,3 olarak hesaplandı.

GENEL TABLO NE SÖYLÜYOR?

Nisan verileri, tüketici güveninde güçlü bir sıçramadan ziyade kademeli ve temkinli bir toparlanmaya işaret ediyor. Mevcut durum zayıf kalmaya devam ederken, özellikle bireysel beklentilerdeki artış dikkat çekiyor.

Ekonomideki yönün netleşmesi için önümüzdeki aylarda açıklanacak veriler belirleyici olacak.

NİSAN 2026 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ DETAYLARI