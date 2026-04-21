Cevdet Yılmaz’dan yatırımcılara ‘yeni açılım’ mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye'nin "güvenli liman" vasfını koruduğunu vurgulayan Yılmaz, yakın zamanda yatırımcılar için “yeni açılımlar" yapılabileceğinin sinyalini verdi.

TOBB ve ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere karşı dayanıklılığını koruduğunu ifade etti. Özellikle Körfez ve İran merkezli bölgesel gerilimlerin dünya ekonomisine baskı yaptığı bir dönemde Türkiye'nin stratejik konumunun yeni fırsatlar doğurduğunu belirtti.

TİCARET HACMİNDE 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

2025 yılında 39 milyar dolara yaklaşan Türkiye-ABD ticaret hacmi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 10,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yılmaz, bu performansın yıl sonunda 100 milyar dolarlık stratejik hedefe yaklaşıldığının güçlü bir işareti olduğunu vurguladı. Ancak ticari dengenin daha sürdürülebilir hale gelmesi için savunma ve enerji alanındaki iş birliklerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (Foto: AA)

YATIRIMCILARA "YENİ AÇILIM" MÜJDESİ

Cevdet Yılmaz, özellikle İstanbul Finans Merkezi odağında yeni hazırlıklar içerisinde olduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde sizleri de şaşırtacak, yatırımcı dostu bazı yeni açılımlar yapabiliriz" dedi. Bu adımların Türkiye'yi bölgedeki jeopolitik değişimler sonrası "güvenli liman" olarak daha da ön plana çıkaracağı öngörülüyor.

SAVUNMA VE ENERJİDE İLERLEME BEKLENTİSİ

İki müttefik ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde CAATSA yaptırımları ve Halkbank süreci gibi konulara da değinen Yılmaz, savunma sanayisinde daha yapıcı bir iş birliği zemini beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Türk ve Amerikan firmalarının Afrika ve Asya gibi üçüncü pazarlarda ortak projeler geliştirme potansiyelinin altını çizdi.

TÜRKİYE-ABD EKONOMİK İLİŞKİLER KARNESİ (2003-2026)

Gösterge Veri / Miktar Not 2026 Q1 Ticaret Hacmi 10,4 Milyar Dolar Güçlü Performans Stratejik Hedef 100 Milyar Dolar Orta Vadeli Vizyon ABD'den Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 16 Milyar Dolar 2.300+ ABD Sermayeli Firma Türk Firmalarının ABD Yatırımı 14 Milyar Dolar Dengeli İlişki Vurgusu

ÜÇ SORUDA TÜRKİYE-ABD TİCARET GÜNDEMİ

1. Savaş sonrası için neden "imkanlar artacak" deniliyor? Bölgesel çatışmaların ardından lojistik ve yatırım rotalarının yeniden şekillenmesi bekleniyor. Cevdet Yılmaz, bu yeni dinamikler devreye girdiğinde Türkiye'nin istikrarlı yapısıyla yatırımları üzerine çekeceğine inanıyor.

2. Ticaret dengesinde hangi alanlar kritik? Özellikle enerji (LNG ithalatı) ve savunma sanayisindeki iş birlikleri ticaret hacmini yukarı taşırken, dış ticaret açığının dengelenmesi için katma değeri yüksek dijital ve teknolojik alanlara yönelim hedefleniyor.

3. Yatırımcıları şaşırtacak "yeni açılımlar" ne olabilir? Detaylar henüz paylaşılmasa da hükümetin özellikle finansal teknolojiler, dijital ekonomi ve İstanbul Finans Merkezi özelinde yabancı yatırımcıyı teşvik edecek yeni modeller üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.