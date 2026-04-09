Avrupa’ya seyahat edecekleri yakından ilgilendiren Giriş/Çıkış Sistemi (EES) yarın devreye giriyor. Yeni sistemle pasaportlara basılan damgaların kaldırılacağı belirtilirken, yetkililer havalimanlarında kuyruk oluşabileceği konusunda uyarıyor. Peki, yeni sistemle birlikte yolcuları neler bekliyor?

Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan milyonlarca yolcuyu ilgilendiren EES sistemi 10 Nisan 2026 tarihinden itibaren Schengen ülkelerinde başlıyor.

Bu yenilikle birlikte pasaportlara basılan damgalar kaldırılarak, parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler toplanacak.

Böylece giriş ve çıkış kayıtları anlık olarak izlenecek, kalış süreleri otomatik olarak hesaplanacak.

TÜRKİYE DE KAPSAMA DAHİL

Türk vatandaşları da dahil olmak üzere AB dışından gelen bütün yolcular yeni sistem kapsamına alınıyor.

Yeni sistemle birlikte 90 gün içinde 180 gün kalma kuralına uyulup uyulmadığı çok daha kolay tespit edilecek.

HAVALİMANLARINDA KUYRUK YAŞANABİLİR

Yetkililer, özellikle sistemin ilk günlerinde havalimanlarında işlemlerin yavaşlayabileceğini ve kuyruk oluşabileceğini belirtiyor.

İlk geçişte yaşanacak olası yoğunluğun ardından sonraki ziyaretlerde işlemlerin hızlanması bekleniyor.

Öte yandan sistemde toplanan biyometrik veriler 3 yıl boyunca saklanacak.