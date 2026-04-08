Dolar geriledi, borsa yükseldi! Yatırım araçlarında yeni rota neresi?

Orta Doğu'da haftalardır süren gerilimin ardından gelen ateşkes kararı, sadece enerji piyasalarını değil; dövizden borsaya kadar geniş bir alanı etkileyen çok katmanlı bir fiyatlama sürecini beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda risk algısı hızla değişirken, yatırımcıların odağı artık geçici rahatlamadan çok kalıcı normalleşme ihtimaline çevrilmiş durumda.

Bu tablo, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltırken daha riskli varlıklara yöneldiğini ortaya koyuyor.

Dolar/TL ise sınırlı bir geri çekilmeyle 44,5 seviyelerinde dengelendi. Aynı süreçte avro ve sterlin tarafında daha güçlü bir görünüm öne çıktı.

Jeopolitik tansiyonun düşmesi, döviz piyasalarında da etkisini gösterdi. Dolar endeksi 99 seviyesinin altına gerileyerek son haftaların en düşük düzeyine indi.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklenti, piyasadaki arz endişelerini geçici olarak hafifletirken, yatırımcıların fiyatlamasını da aşağı yönlü değiştirdi.

Ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte petrol fiyatlarında hızlı bir çözülme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11'i aşan kayıpla 91 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, savaş sürecinde fiyatlara eklenen risk priminin önemli ölçüde geri alındığını gösteriyor.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ: GÜVENLİ LİMAN TALEBİ SÜRÜYOR

İlginç şekilde, risk iştahındaki artışa rağmen altın fiyatları da yükseldi. Ons altın yüzde 2,5'in üzerinde değer kazanarak 4.800 doların üzerine çıktı.

Bu durum, piyasalarda tam anlamıyla bir güven ortamı oluşmadığını gösteriyor. Yatırımcılar bir yandan riskli varlıklara yönelirken, diğer yandan portföylerinde altını tutmaya devam ediyor.

BORSA İSTANBUL'DA GÜÇLÜ AÇILIŞ

Borsa İstanbul, ateşkes sonrası küresel iyimserliğe paralel olarak güne yükselişle başladı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

ASYA'DA "ATEŞKES RALLİSİ"

Ateşkesin en güçlü etkilerinden biri hisse senedi piyasalarında görüldü. Özellikle Asya borsalarında geniş tabanlı yükselişler dikkat çekti.

Savaş süresince baskı altında kalan endeksler, gerilimin azalmasıyla birlikte hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Analistler bu hareketi "ateşkes rallisi" olarak tanımlarken, yatırımcıların kısa vadeli iyimserliği fiyatladığına dikkat çekiyor.

TCMB'DEN LİKİDİTE HAMLESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) savaş süresince attığı adımlar, piyasa istikrarı açısından kritik rol oynadı. Döviz ve TL likiditesine yönelik hızlı müdahaleler, kurda sert dalgalanmaların önüne geçti.

Bankalarla yapılan swap işlemleri ve likidite araçlarının etkin kullanımı, finansal sistemde herhangi bir sıkışıklık yaşanmadığını gösterdi.

Bu süreç, para politikasında esneklik ve hızlı aksiyon kabiliyetinin önemini bir kez daha ortaya koydu.