Mevduat faizlerinde yeni zirve: 500 bin TL’nin aylık getirisi 16 bin lirayı aştı

Bankalar, artan rekabet ve piyasa koşullarına bağlı olarak mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Bazı bankalarda oranlar yüzde 45 seviyesini aşarken, TLREF faiz oranı yüzde 39,99 olarak kaydedildi. Tahvil tarafında ise 2 yıllık gösterge faiz yüzde 42,43, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 37,89 ve 10 yıllık tahvil faizi yüzde 32,54 seviyesinde oluştu.

Merkez Bankası, son olarak 12 Mart tarihli toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Yeni kararın 22 Nisan'da açıklanması beklenirken, piyasada oluşan beklentiler mevduat faizlerine de yansıdı.

Orta Doğu'daki çatışmaların sürmesi, dünya genelinde enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının politika duruşunu doğrudan etkiliyor. Artan risk algısı, para politikalarında daha temkinli bir yaklaşımı öne çıkarırken, Türkiye'de de gözler TCMB'nin atacağı adımlara çevrildi.

500 BİN TL'NİN GETİRİSİ BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

Güncel oranlara göre 500 bin TL'lik birikimin aylık getirisi bankaya göre farklılık gösteriyor. Faiz oranlarının yüzde 42 ile yüzde 46 bandında değiştiği tabloda, yatırımcıların elde ettiği net kazanç da buna paralel olarak artıyor.

Banka Hesap Türü Faiz Oranı Net Kazanç (32 Gün Yaklaşık) Vade Sonu Toplam Tutar Fibabanka Kiraz Hesap %46 16.906,52 TL 516.906,52 TL Anadolubank Renkli Hesap %45 16.273,97 TL 516.273,97 TL DenizBank E-Mevduat %43,5 15.731,51 TL 515.731,51 TL Akbank Standart Vadeli %43 15.550,68 TL 515.550,68 TL Garanti BBVA E-Vadeli %42 15.189,04 TL 515.189,04 TL TEB / CEPTETEB Marifetli Hesap %45 14.879,85 TL 514.879,85 TL QNB Kazandıran Günlük %44,5 14.161,97 TL 514.161,97 TL Odea / ING Günlük Vadeli %45 ~14.053 - 14.089 TL 514.089,93 TL

EN YÜKSEK GETİRİYİ HANGİ BANKA VERİYOR?

Verilere göre en yüksek faiz oranı yüzde 46 ile Fibabanka'da görülürken, 500 bin TL için net kazanç 16.906 TL seviyesine ulaşıyor. Onu yüzde 45 bandında faiz sunan bankalar takip ediyor.

KARAR ÖNCESİ MEVDUAT YARIŞININ SÜRMESİ BEKLENİYOR

Piyasa aktörleri, TCMB'nin açıklayacağı yeni faiz kararına kadar bankalar arasındaki mevduat rekabetinin devam edeceğini öngörüyor. Özellikle kısa vadeli mevduat ürünlerinde faiz oranlarının yüksek seyrini koruması beklenirken, yatırımcılar da getirisi en yüksek seçeneklere yönelmeyi sürdürüyor.

ÖNEMLİ NOT VE YASAL UYARI: Bu haberde yer alan mevduat faiz oranları ve getiri hesaplamaları 7 Nisan 2026 Salı günü itibarıyla bankaların kamuya açık verileri üzerinden derlenmiştir. Faiz oranları; piyasa koşullarına, Merkez Bankası kararlarına, bankaların kampanya dönemlerine ve kişiye özel (yeni müşteri, ek ürün kullanımı vb.) kriterlere göre anlık olarak değişiklik gösterebilir.

Paylaşılan bilgiler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ve sadece genel bilgilendirme amacı gütmektedir. En güncel, net ve sağlıklı bilgiye ulaşmak için ilgili bankaların resmi internet sitelerini ziyaret etmeniz, müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz veya banka şubelerine bizzat müracaat etmeniz önemle tavsiye edilir.