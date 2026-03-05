EPDK’dan taşınmaz temini yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), taşınmaz temini işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe giderek, yenilenebilir enerji projeleri için acele kamulaştırma imkanı sağladı.

EPDK'nin Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim faaliyetleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla, önlisans veya lisans sahibi şirketlerin talebinin uygun görülmesi halinde Kurul tarafından acele kamulaştırma kararı alınabilmesine karar verildi.

Ayrıca, Taşınmaz Temini İşlemleri hakkındaki yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki "tesisler için gerekli olan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.