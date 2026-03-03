Bakan Bolat duyurdu! Şubat ayında ihracat yüzde 1,6 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayında ihracatın yüzde 1,6 artışla 21,1 milyar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"Savaş nedeni ile küresel büyüme revize oluyor. Büyüme oranı OVP tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Satın alma gücüne göre 11.ülke olacağız. Ekonomik güven endeksi 100'ü aştı.

2026 şubat ayı ihracatımız yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla göre, 336 milyon dolar artış sağlandı. Ocak ve şubat döneminde ihracat 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık ihracat 272,8 milyar dolar oldu"

