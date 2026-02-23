Ulaştırma Bakanlığı 30 sürekli işçi alacak: İşte kadrolar ve başvuru şartları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere farklı branşlarda 30 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Kaptanlıktan makinistliğe, gemicilikten düz işçiliğe kadar pek çok kadronun yer aldığı ilana başvurular bugün itibarıyla başladı. Peki, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?