Ulaştırma Bakanlığı 30 sürekli işçi alacak: İşte kadrolar ve başvuru şartları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere farklı branşlarda 30 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Kaptanlıktan makinistliğe, gemicilikten düz işçiliğe kadar pek çok kadronun yer aldığı ilana başvurular bugün itibarıyla başladı. Peki, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla personel kadrosunu güçlendireceğini açıkladı. Taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilecek 30 sürekli işçi için İŞKUR üzerinden alım süreci resmen başladı.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Bakanlık bünyesinde farklı denizcilik ve teknik pozisyonlarda görevlendirme yapılacak. İşte o kadrolar:
- Tarama Uzmanı (Kaptan): 2 kişi
- Sınırlı Kaptan: 5 kişi
- Deniz Buhar ve Motor Makinisti: 3 kişi
- Yağcı: 6 kişi
- Usta Gemici: 3 kişi
- Gemici: 2 kişi
- Başmakinist: 3 kişi
- Makine Operatörü: 3 kişi
- Düz İşçi: 3 kişi
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar, açık iş ilanları için başvurularını bugün itibarıyla yapmaya başlayabilir.
- Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2026
- Başvuru Kanalı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
SINAV SÜRECİ VE SONUÇLAR
Adaylar için sözlü sınav süreci işletilecek. Sınav tarihi, yeri ve sonuçlarına ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet adresi olan www.uab.gov.tr üzerinden duyurulacak. Bakanlık, adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacağı konusunda uyarıda bulundu.