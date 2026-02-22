TÜRMOB tarafından düzenlenen 2026 yılı 1. dönem yeminli mali müşavirlik sınav takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. 2-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar için başvuru süreci başlıyor. İşte sınav tarihleri ve adayların dikkat etmesi gereken kritik şartlar...

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) sınav duyurusu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavlarının merkezi ise Ankara olarak belirlendi.

BAŞVURU TARİHLERİNE DİKKAT!

Sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte adaylar için başvuru süreci de netleşti. Yeminli mali müşavirlik sınavlarına;

İlk kez katılacak adayların: Başvurularını 27 Şubat'a kadar,

Başvurularını kadar, Tekrar katılacak adayların: Başvurularını 23 Şubat - 13 Mart tarihleri arasında yapmaları gerekiyor.

İlk kez başvuruda bulunacak adaylar için kritik bir detay ise hizmet süresi oldu. Adayların 27 Şubat itibarıyla hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

SMMM SINAVLARI 25 NİSAN'DA

Duyuruda sadece YMM değil, serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarına dair bilgiler de yer aldı. SMMM sınavları 25 Nisan tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere üç büyük merkezde eş zamanlı olarak yapılacak.

ÖN BAŞVURULAR TEOS ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sınavlara katılacak adayların işlemlerini aksatmaması için ön başvurularını dijital ortamda tamamlamaları gerekiyor. Adaylar, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden "https://login.tesmer.org.tr" adresini kullanarak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

YMM sınavları nerede ve ne zaman yapılacak? 2026 yılı 1. dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavları, 2-11 Mayıs tarihlerinde sadece Ankara'da yapılacaktır.

SMMM sınav tarihleri ve merkezleri hangileridir? Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavı 25 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecektir.