Van'da Sibirya soğukları: Dev barajlar buz tuttu

Van'da etkili olan dondurucu soğuklar, kentin önemli su kaynaklarından Sarı Mehmet ve Zernek Barajı'nı adeta buzla kapladı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte Sarı Mehmet Barajı ile Zernek Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu. Baraj göllerinde oluşan kalın buz tabakası, kışın sert yüzünü bir kez daha gözler önüne sererken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti. Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli soğuklar, Van'da hayatı durma noktasına getirirken görsel şölenler de oluşturuyor. Kentin en önemli su kaynaklarından olan Sarı Mehmet ve Zernek barajlarının yüzeyi, sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle tamamen dondu. Haftalardır süren kar yağışı ve ardından gelen dondurucu ayaz, Muradiye ile Özalp ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sarı Mehmet Barajı ile Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zernek Barajı'nın yüzeyi buzla kapladı. Baraj göllerinin yüzeyinde yer yer 10-15 santimetreyi bulan buz tabakaları oluşurken, masmavi sular yerini beyaz bir örtüye bıraktı.