Kredi kartı komisyonundan kaçmak isteyen esnafın veya fatura kesmek istemeyen işletmelerin "IBAN'a atar mısın?" teklifi, tüketici için büyük bir adli ve mali krize dönüşebilir. Uzmanlar, IBAN yoluyla yapılan transferlerin "sebebe dayalı hukuki işlem" olduğunu belirterek vatandaşlara "kayıt dışılık" tuzağına düşmemeleri için kritik tavsiyelerde bulundu.

MASAK VE TERÖR SORUŞTURMASI KAPINIZI ÇALABİLİR

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci, para gönderilen hesabın geçmişinin göndereni de bağladığını vurguladı. Değirmenci, şu uyarıda bulundu:

"Para gönderdiğiniz IBAN, suç gelirleri veya terör örgütleri tarafından kullanılan bir hesap çıkarsa, tek bir transfer bile sizin o yapılanmaya dahil olduğunuz yönünde şüphe uyandırabilir. MASAK bünyesinde takibe alınabilir ve adli soruşturmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz."