Adana Çanakkale ve Gaziantep'te sosyal konut heyecanı! Kuralar çekiliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk dev projede kura süreci hız kesmeden devam ediyor.

Proje kapsamında Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te hayata geçirilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi bugün sona eriyor. Yapılan kura çekimiyle birlikte hak sahipleri tek tek belirlenecek.