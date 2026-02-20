CANLI YAYIN

Adana Çanakkale ve Gaziantep'te sosyal konut heyecanı! Kuralar çekiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi”nde yeni bir aşamaya geçildi. Adana, Çanakkale ve Gaziantep’te yapılacak konutlar için başvuru yapan vatandaşların hak sahipleri, bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle netleşiyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk dev projede kura süreci hız kesmeden devam ediyor.

Proje kapsamında Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te hayata geçirilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi bugün sona eriyor. Yapılan kura çekimiyle birlikte hak sahipleri tek tek belirlenecek.

29 BİN 566 AİLE EVLERİNE KAVUŞACAK

Toplam 29 bin 566 ailenin yeni yuvalarına kavuşacağı süreç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı olarak yayınlanıyor.

Tarih İl Belirlenecek Konut Sayısı
20 Şubat 2026 11.00 Adana 12.400
20 Şubat 2026 11.00 Çanakkale 3.276
20 Şubat 2026 14.00 Gaziantep 13.890
21 Şubat 2026 - Bursa 17.225
