Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te hak sahipleri belli oldu! İşte TOKİ sonuç sorgulama ekranı

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kura sonuçları nereden öğrenilir?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi olarak yayımlanır. Vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden sorgulayabilir.

Sıradaki kura hangi şehirde yapılacak?

Kura takvimine göre bir sonraki etap Bursa'da uygulanacak. 17.225 konut için kura çekimi 21 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Hak sahipleri aynı gün açıklanan takvim doğrultusunda ilan edilecek.

Anahtar teslimi ne zaman yapılacak?

Kura süreci 12 Mart'a kadar devam edecek. Projede yer alan konutların ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanır.

Taksit ödemeleri hangi tarihte başlayacak?

Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlatılır. Ödeme takvimi sözleşme tarihine göre belirlenir.