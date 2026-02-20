CANLI YAYIN

Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te hak sahipleri belli oldu! İşte TOKİ sonuç sorgulama ekranı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi”nde yeni bir aşamaya geçildi. Adana, Çanakkale ve Gaziantep’te hak sahipleri tek tek açıklandı. Asil ve yedek isim listesi TOKİ resmi sitesinde yayımlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk dev projede kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te inşa edilen sosyal konutlar için kura süreci bugün tamamlandı. Hak sahiplerini belirleyen asil ve yedek isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden yayımlanıyor.

29 BİN 566 AİLE EV SAHİBİ

Toplam 29 bin 566 ailenin yeni yuvalarına kavuşacağı süreç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı olarak yayınlandı. Adana'da 12.400, Çanakkale'de 3.276, Gaziantep'te ise 13.890 konut için hak sahipleri belli oldu.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

İl Konut Sayısı Kura Saati Kura Yeri
Gaziantep 13.890 14:00 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu
Adana 12.400 11:00 Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu
Çanakkale 3.276 11:00 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre ve Fuar Merkezi İbrahim Bodur Salonu

SOSYAL KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

TOKİ'nin Adana, Çanakkale ve Gaziantep projelerinde konutlar ilçe bazlı kontenjanlara göre dağıtılıyor. Her ilde merkez ve çevre ilçeler için ayrı kura havuzu oluşturuldu. İlçelere göre konut dağılımları ise şu şekilde:

ÇANAKKALE ADANA GAZİANTEP
İlçe Konut İlçe Konut İlçe Konut
Merkez 1.350 Merkez (Çukurova-Sarıçam) 9.700 Merkez (Şahinbey-Şehitkamil) 12.000
Ayvacık 250 Aladağ 200 Araban 80
Biga 450 Ceyhan 600 İslahiye 330
Karabiga 100 Feke 200 Karkamış 30
Çan 300 İmamoğlu 200 Nizip 750
Ezine 450 Karaisalı 300 Nurdağı 200
Gelibolu 300 Karataş 300 Oğuzeli 300
Yenice (Kalkım) 76 Kozan 150 Yavuzeli 200
Pozantı 200
Saimbeyli 150
Tufanbeyli 200
Yumurtalık 200

KURA SIRASI BURSA'DA

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Bursa'da 17.225 konut için kura çekimi 21 Şubat 2026 (yarın) gerçekleştirilecek. Hak sahipleri belirlenen takvim doğrultusunda ilan edilecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kura sonuçları nereden öğrenilir?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi olarak yayımlanır. Vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden sorgulayabilir.

Sıradaki kura hangi şehirde yapılacak?
Kura takvimine göre bir sonraki etap Bursa'da uygulanacak. 17.225 konut için kura çekimi 21 Şubat 2026 tarihinde yapılacak. Hak sahipleri aynı gün açıklanan takvim doğrultusunda ilan edilecek.

Anahtar teslimi ne zaman yapılacak?
Kura süreci 12 Mart'a kadar devam edecek. Projede yer alan konutların ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanır.

Taksit ödemeleri hangi tarihte başlayacak?
Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlatılır. Ödeme takvimi sözleşme tarihine göre belirlenir.

