Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te hak sahipleri belli oldu! İşte TOKİ sonuç sorgulama ekranı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi”nde yeni bir aşamaya geçildi. Adana, Çanakkale ve Gaziantep’te hak sahipleri tek tek açıklandı. Asil ve yedek isim listesi TOKİ resmi sitesinde yayımlandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk dev projede kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te inşa edilen sosyal konutlar için kura süreci bugün tamamlandı. Hak sahiplerini belirleyen asil ve yedek isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden yayımlanıyor.
29 BİN 566 AİLE EV SAHİBİ
Toplam 29 bin 566 ailenin yeni yuvalarına kavuşacağı süreç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı olarak yayınlandı. Adana'da 12.400, Çanakkale'de 3.276, Gaziantep'te ise 13.890 konut için hak sahipleri belli oldu.
|İl
|Konut Sayısı
|Kura Saati
|Kura Yeri
|Gaziantep
|13.890
|14:00
|Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu
|Adana
|12.400
|11:00
|Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu
|Çanakkale
|3.276
|11:00
|Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre ve Fuar Merkezi İbrahim Bodur Salonu