Tüketici güven endeksi arttı: Son 11 ayın en yüksek seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı. Ocak ayında 83,7 olan tüketici güven endeksi, Şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu. Endeks, bu yükselişle birlikte Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Anketin alt kalemleri incelendiğinde, vatandaşların maddi durum algısında iyileşme görüldü. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, Ocak ayındaki 68,2 seviyesinden Şubat'ta 71,3'e yükseldi. Bu kalemde aylık bazda yüzde 4,6 oranında artış kaydedildi. Gelecek 12 aya dair hanenin maddi durum beklentisi de toparlanarak 83,3'ten 86,8'e çıktı.

Tüketici güvenindeki toparlanma verilerle de desteklendi. 2024 yılının Şubat ayında 79,3 seviyesinde olan endeks, 2025 Şubat'ında 82,1 olarak kaydedilmişti. 2025 yılının ortalarında 85 puan sınırını aşan endeks, 2026 yılına 83,7 ile başlamasının ardından Şubat ayında 85,7'ye çıkarak son 11 ayın zirvesini gördü.

Tüketicilerin harcama yapma düşüncesinde de yükseliş gözlendi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 101,9'dan 103,2'ye yükseldi. Aylık artış oranı ise yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık döneme yönelik genel ekonomik durum beklentisi ise aylık bazda yatay bir seyir izledi. Ocak ayında 81,5 olan endeks, Şubat'ta yüzde 0,1'lik sınırlı bir düşüşle 81,4 seviyesine geriledi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Tüketici güven endeksi nedir? Tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye yönelik mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentilerini ölçen bir göstergedir.

2. Endeksin 85,7 olması ne anlama gelir? Endeksin 100'den küçük olması tüketici güvenindeki "kötümser" durumu, 100'den büyük olması ise "iyimser" durumu gösterir. Mevcut artış, kötümserlik düzeyinin azaldığını ve toparlanmanın sürdüğünü göstermektedir.

3. En yüksek artış hangi alanda görüldü? Şubat ayı verilerine göre en belirgin artış, yüzde 4,6 ile "mevcut dönemde hanenin maddi durumu" endeksinde yaşanmıştır.