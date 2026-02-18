Avrupa'nın gazı bitiyor! Rezervler alarm seviyesinde

Avrupa kıtası, enerji arzında son yılların en kritik eşiklerinden birine girdi. Rus enerji şirketi Gazprom tarafından paylaşılan veriler, kış mevsimi boyunca kullanılan rezervlerin tükendiğini ve depolama tesislerindeki doluluk oranının alarm verici seviyelere gerilediğini ortaya koydu. Özellikle sanayi devleri Almanya ve Fransa'da stokların kritik sınırın altına düşmesi, enerji krizine dair endişeleri yeniden alevlendirdi.

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinde tablo daha da karanlık. Açıklamaya göre:

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın depolardaki doğal gazı hızla tükettiği belirtildi. Tesislerdeki doluluk oranının üçte birin altına düştüğü ve kışa hazırlık için doldurulan bütün gazın kullanıldığı uyarısında bulunuldu. Şu anki ihtiyacın önceki yıllarda biriken rezervlerden karşılandığı kaydedildi.

PAZAR PAYINDA TARİHİ ÇÖKÜŞ

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Gazprom, yaptırımlar nedeniyle pazar payını büyük oranda kaybetti. 2021 yılında Avrupa'ya 201,7 milyar metreküp gaz sevk eden şirket, 2024 yılında ancak 15 milyar metreküp sevkiyat gerçekleştirebildi. Avrupa, bu devasa boşluğu ABD, Katar ve Norveç'ten gelen LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ile kapatmaya çalışıyor.

REZERVLERİN BİTMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kış için ayrılan mevcut stokların tükendiği ve Avrupa'nın artık "geçmiş yılların rezervlerine" veya anlık pahalı dış alımlara (LNG) bağımlı hale geldiği anlamına geliyor.