Tapuda 2B devrimi! Milyonlarca hak sahibi için düğmeye basıldı

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yasal düzenleme, yıllardır süregelen mülkiyet kördüğümünü çözmeyi hedefliyor. Orman vasfını yitirdiği halde resmi kayıtlarda hala orman görünen araziler için "yeni bir milat" kapıda.

Orman vasfını uzun yıllar önce yitirmesine rağmen mevzuat gereği hâlâ 'ormanlık alan' olarak görünen fakat 2B statüsünde de olmayan arazilerde yaşanan tapu sorunlarının çözümü için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Bu araziler orman kadastrosundan çıkarılıp genel kadastroya alınacak.

TEKLİF HAZIRLANDI



AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklif yasalaşırsa hem vatandaşların hem de ilgili kamu kurumlarının uzun süredir karşı karşıya kaldığı tapu ve devir sorunları ortadan kalkacak.

Orman vasfını yitirdiği için zamanla yerleşim alanına dönüşen, bu nedenle de üzerinde konut ve çeşitli yapılar bulunan ancak 2B vasfında da sayılmadığından hukuki statüsü netleşmeyen yaylak, mera ya da kent ve orman sınırları arasında kalan bölgelerde yaşanan mülkiyet anlaşmazlıkları giderilecek.

Düzenlemeden en yoğun etkilenecek iller arasında Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre düzenleme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde olduğu için kadastro işlemleri Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan orman arazilerini, Kontrolü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde bulunan ancak zaman içinde kentlerin genişlemesi yüzünden kullanım niteliğini kaybeden su yapıları ve çevresindeki alanları da kapsayacak.

STATÜ NETLEŞECEK

Teklifle kentleşmenin genişlemesiyle birlikte fiilen yerleşime açılmış ancak resmi kayıtlarda hâlâ orman ya da su yapısı alanı olarak görünen arazilerin hukuki statüsü netleştirilecek. Özellikle geçmişte orman vasfını kaybetmesine rağmen mevzuatta 'orman' sayılmaya devam eden taşınmazlarda, vatandaşların inşa ettiği konut ve diğer yapıların tapularından kaynaklanan sorunların çözülmesi planlanıyor.

BELİRSİZLİĞE SON

Teklif sadece eski orman arazilerini değil gölet, baraj, göl ve akarsu yatağı gibi alanları da kapsıyor. Kontrolü DSİ'de bulunan ancak zamanla kentleşme baskısıyla kullanım niteliğini kaybeden alanlarda da tapu ve devir işlemlerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, taşınmaz sınırlarına ilişkin ihtilaflar ele alınacak, fiili durum ile resmi kayıtlar arasındaki uyumsuzluk giderilecek, vatandaşların mülkiyet hakkına ilişkin yaşadığı belirsizlikler ortadan kaldırılacak.

DÜZENLEME KAPSAMI NE OLACAK?

Sabah'ın haberine göre; Düzenlemenin 2B uygulamasının yürürlüğe alındığı ve 31 Aralık 1981 sonrasında orman niteliğini kaybettiği iddia edilen alanları kapsaması bekleniyor. Bu tarihten sonra vasfını kaybeden yerler kural olarak orman sayılmaya devam ediyor.

Yine kadastro hatası ile ormanlık alanda gösterilen yerleşim yerleri, önceki tespitlerde yanlışlıkla orman alanına dahil edilen parseller, üzerinde yerleşim bulunan, ancak tapuda 'orman' görünen yerler, imar planına alınmış fakat orman şerhi bulunan alanlardaki yapıların tapularındaki belirsizlik giderilecek.

KISA ANALİZ

Türkiye'de yıllardır tapu ve mülkiyet statüsü netleşmemiş 2B arazilerinin sorununun çözüme kavuşturulmasına dönük yeni bir yasal adım atıldı.

Bu düzenleme, resmi kayıtlarda hâlâ "orman" veya su yapısı alanı olarak görülen fakat fiilen yerleşim, yaylak, mera gibi şekilde kullanılan ve 2B statüsüne dahi gir(e)meyen arazi parçaları için hukuki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Teklif yasalaşırsa, milyonlarca vatandaşın mülkiyet haklarının tespit edilmesi, tapu ve devir işlemlerinin hızlanması bekleniyor.

Aynı çerçevede Meclis'te kabul edilen diğer düzenlemeler (yanı haberlere göre) daha önce tapu alma fırsatını kaçırmış kişilere 31 Temmuz 2026'na kadar ek süre tanınarak yaklaşık 102 bin kişinin tapu sahibi olması hedefleniyor.

Konu Başlığı Düzenleme Detayları Düzenlemenin Amacı Orman vasfını yitirmiş ancak 2B statüsünde olmayan arazilerdeki mülkiyet ve tapu sorunlarını yasal zeminde çözmek. Temel İşlem Söz konusu arazilerin orman kadastrosundan çıkarılarak genel kadastroya devredilmesi ve hukuki statülerinin netleştirilmesi. Kapsam Dahilindeki Alanlar Orman vasfını kaybetmiş yerleşim yerleri, yaylaklar, meralar, kent-orman sınırındaki bölgeler ve DSİ kontrolündeki su yapısı çevresi alanlar (gölet, baraj, akarsu yatağı vb.). Kritik Tarih Kriteri 31 Aralık 1981 tarihinden sonra orman niteliğini kaybettiği iddia edilen alanları kapsaması bekleniyor. En Çok Etkilenecek İller Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin. Çözülecek Sorunlar Kadastro hataları, yanlışlıkla orman sınırına dahil edilen parseller, imar planında olup üzerinde orman şerhi bulunan yapılar, tapu devir engelleri. İlgili Kurumlar AK Parti (Kanun teklifi hazırlığı), Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ). Mevcut Durum Kanun teklifi hazırlanarak TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. 2B ARAZİSİ NEDİR?

2B arazisi, geçmişte orman vasfında olup bilim ve fen bakımından bu niteliğini kaybetmiş, fakat hukukî kayıtlarda orman olarak görülen Hazine arazileridir. Bu araziler tapu sorunu yaşanmadan önce 2B kapsamında değerlendirilir.

2. BU YENİ DÜZENLEME NEYİ HEDEFLİYOR?

Resmî kayıtlarda hâlâ "orman" veya benzeri vasıflarla görünen ancak fiilen yerleşim ve kullanımda olan taşınmazların mülkiyet statüsünü netleştirmek ve hak sahiplerinin tapu almalarını kolaylaştırmak.

3. KAÇ KİŞİ BU DÜZENLEMEDEN FAYDALANACAK?

Yaklaşık 102 bin kişi, daha önce başvuru yapamayan veya ödeme şartlarını yerine getiremeyen hak sahibi için yeniden başvuru yapma ve tapu alma fırsatı bulacak.

4. TAPU ALMA İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Ek düzenleme kapsamında hak sahipleri 31 Temmuz 2026'ya kadar yeniden başvuru yapabilecekler.

5. HANGİ ALANLAR BU KAPSAMA GİRİYOR?

Orman vasfını kaybetmiş ancak hâlâ hukuki statüsü netleşmemiş arazi parçaları ve benzeri taşınmazlar ile gölet, baraj, göl ve akarsu yataklarındaki belirsizlikler giderilecek.

6. DÜZENLEMENİN EKONOMİK ETKİSİ NE OLABİLİR?