IMF’den Türkiye ekonomisine güçlü mesaj: Dezenflasyon programı başarı sağladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Ekonomi yönetiminin kararlı adımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin uyguladığı dezenflasyon programının büyük bir başarı gösterdiğini ilan etti. Hazırlanan son raporda, Türkiye'nin büyüme ve enflasyonla mücadeledeki dengeli duruşuna dikkat çekilirken, Türk Lirası'na olan güvenin arttığı ve uluslararası rezervlerin güçlendiği vurgulandı. IMF, Türkiye'nin 2025 ve sonrası için çizdiği ekonomik rotaya tam destek verdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin uyguladığı dezenflasyon programının önemli başarılar gösterdiğini açıkladı. Enflasyonda düşüşün sürdüğü, büyümenin güçlü kaldığı ve mevcut politika bileşiminin istikrarlı büyüme ile fiyat istikrarını dengelediği vurgulandı.

ENFLASYONDA GERİLEME, BÜYÜMEDE GÜÇLÜ SEYİR

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ile 2025 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamladı. Yapılan açıklamada, güçlü mali konsolidasyon, ihtiyatlı gelir politikaları ve sıkı para politikası sayesinde enflasyonun Eylül 2024'teki yüzde 49,4 seviyesinden Aralık 2025'te yüzde 30,9'a gerilediği belirtildi. IMF, "2024 yılı 4. Madde konsültasyonundan bu yana Türkiye'nin dezenflasyon programı başarılar gösterdi." ifadelerini kullandı.

2024 ortasında yaşanan geçici yavaşlamaya rağmen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesinin güçlü kaldığı aktarılan açıklamada, 2025 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,1 olduğu bildirildi. Türk lirasına talebin arttığı, bunun rezervleri desteklediği ve cari açığın yeterli düzeyde finanse edildiği kaydedildi.

2026'DA ENFLASYON YÜZDE 23 BEKLENİYOR

IMF, sıkı para politikası, ılımlı ücret artışı ve nötr maliye politikasının kademeli dezenflasyonu destekleyeceğini belirterek, "Mevcut politika bileşimi, dezenflasyon ile istikrarlı büyümeyi dengelemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İç talebin güçlü kalmasıyla 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 23 olmasının beklendiği, politika faizinde ilave indirim ve artan güven ortamıyla büyümenin 2026'da yüzde 4,2 seviyesine çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı. Cari açığın sürdürülebilir biçimde finanse edilmeye devam edeceği, güçlü altın fiyatlarının da rezervleri destekleyeceği ifade edildi.

DIŞ RİSKLER VE OLASI ŞOKLAR

IMF açıklamasında, küresel ticaretteki belirsizlik ve bölgesel çatışmalar nedeniyle dış risklerin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı. Enerji fiyatlarında artış veya olumsuz hava koşulları gibi ters şokların enflasyon sürecini uzatabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca kademeli dezenflasyon yaklaşımının finans sektörü üzerinde maliyet oluşturabileceği ve verimlilik artışını yavaşlatabileceği belirtildi.

YAPISAL REFORM VE MALİ SIKI DURUŞ VURGUSU

IMF İcra Direktörleri, Türkiye'nin dezenflasyon politikalarındaki başarısını takdir ederek, bu politikaların makroekonomik dengesizlikleri azalttığını ve güveni artırdığını bildirdi. Ancak enflasyonun halen hedefin üzerinde seyrettiğine ve ekonominin şoklara karşı kırılgan olduğuna dikkat çekildi.

Kalıcı fiyat istikrarı için daha sıkı makroekonomik politika bileşimi ve iddialı yapısal reformların gerekli olduğu vurgulandı. Vergi tabanının genişletilmesi, uyumun artırılması ve enerji sübvansiyonlarının kademeli kaldırılması yoluyla harcamaların rasyonelleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Mali alan genişledikçe kaynakların sosyal önceliklere yönlendirilebileceği kaydedildi.

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MESAJI

Açıklamada daha sıkı para politikası çağrısı yapılırken, faiz kararlarının veriye dayalı olması gerektiği belirtildi. Merkez Bankası bağımsızlığının ve güçlü iletişimin önemine işaret edildi. Döviz müdahalelerinin oynaklığı sınırlamakla kalması, enflasyon beklentileri iyileştikçe kurda daha fazla esnekliğe izin verilmesi tavsiye edildi.

Yetkililerin piyasa stresine hızlı müdahalesi sayesinde finansal sektörün sağlamlığını koruduğu vurgulandı. Yüksek döviz likidite risklerine karşı ihtiyatlı duruşun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

ORTA VADELİ TAHMİNLER

IMF tahminlerine göre Türkiye ekonomisinin 2027'de yüzde 4,1, 2028-2031 döneminde ise yıllık ortalama yüzde 4 büyümesi bekleniyor. İşsizlik oranının 2026'da yüzde 8,3, 2027'de yüzde 8,7 ve 2028-2031 döneminde yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Enflasyonun gelecek yıl yüzde 19'a, 2031'e kadar ise yüzde 15 seviyesine gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Cari açığın milli gelire oranının 2026-2028 döneminde yüzde 1,4, 2029-2031 döneminde ise yüzde 1,5 seviyesinde olacağı tahmin edildi.

