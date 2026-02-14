IMF’den Türkiye ekonomisine güçlü mesaj: Dezenflasyon programı başarı sağladı

(fotoğraf - AA)

DIŞ RİSKLER VE OLASI ŞOKLAR

IMF açıklamasında, küresel ticaretteki belirsizlik ve bölgesel çatışmalar nedeniyle dış risklerin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı. Enerji fiyatlarında artış veya olumsuz hava koşulları gibi ters şokların enflasyon sürecini uzatabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca kademeli dezenflasyon yaklaşımının finans sektörü üzerinde maliyet oluşturabileceği ve verimlilik artışını yavaşlatabileceği belirtildi.

YAPISAL REFORM VE MALİ SIKI DURUŞ VURGUSU

IMF İcra Direktörleri, Türkiye'nin dezenflasyon politikalarındaki başarısını takdir ederek, bu politikaların makroekonomik dengesizlikleri azalttığını ve güveni artırdığını bildirdi. Ancak enflasyonun halen hedefin üzerinde seyrettiğine ve ekonominin şoklara karşı kırılgan olduğuna dikkat çekildi.

Kalıcı fiyat istikrarı için daha sıkı makroekonomik politika bileşimi ve iddialı yapısal reformların gerekli olduğu vurgulandı. Vergi tabanının genişletilmesi, uyumun artırılması ve enerji sübvansiyonlarının kademeli kaldırılması yoluyla harcamaların rasyonelleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Mali alan genişledikçe kaynakların sosyal önceliklere yönlendirilebileceği kaydedildi.