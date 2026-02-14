IMF’den Türkiye ekonomisine güçlü mesaj: Dezenflasyon programı başarı sağladı
Ekonomi yönetiminin kararlı adımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin uyguladığı dezenflasyon programının büyük bir başarı gösterdiğini ilan etti. Hazırlanan son raporda, Türkiye'nin büyüme ve enflasyonla mücadeledeki dengeli duruşuna dikkat çekilirken, Türk Lirası'na olan güvenin arttığı ve uluslararası rezervlerin güçlendiği vurgulandı. IMF, Türkiye'nin 2025 ve sonrası için çizdiği ekonomik rotaya tam destek verdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin uyguladığı dezenflasyon programının önemli başarılar gösterdiğini açıkladı. Enflasyonda düşüşün sürdüğü, büyümenin güçlü kaldığı ve mevcut politika bileşiminin istikrarlı büyüme ile fiyat istikrarını dengelediği vurgulandı.
ENFLASYONDA GERİLEME, BÜYÜMEDE GÜÇLÜ SEYİR
IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ile 2025 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamladı. Yapılan açıklamada, güçlü mali konsolidasyon, ihtiyatlı gelir politikaları ve sıkı para politikası sayesinde enflasyonun Eylül 2024'teki yüzde 49,4 seviyesinden Aralık 2025'te yüzde 30,9'a gerilediği belirtildi. IMF, "2024 yılı 4. Madde konsültasyonundan bu yana Türkiye'nin dezenflasyon programı başarılar gösterdi." ifadelerini kullandı.
2024 ortasında yaşanan geçici yavaşlamaya rağmen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesinin güçlü kaldığı aktarılan açıklamada, 2025 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,1 olduğu bildirildi. Türk lirasına talebin arttığı, bunun rezervleri desteklediği ve cari açığın yeterli düzeyde finanse edildiği kaydedildi.
2026'DA ENFLASYON YÜZDE 23 BEKLENİYOR
IMF, sıkı para politikası, ılımlı ücret artışı ve nötr maliye politikasının kademeli dezenflasyonu destekleyeceğini belirterek, "Mevcut politika bileşimi, dezenflasyon ile istikrarlı büyümeyi dengelemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İç talebin güçlü kalmasıyla 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 23 olmasının beklendiği, politika faizinde ilave indirim ve artan güven ortamıyla büyümenin 2026'da yüzde 4,2 seviyesine çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı. Cari açığın sürdürülebilir biçimde finanse edilmeye devam edeceği, güçlü altın fiyatlarının da rezervleri destekleyeceği ifade edildi.