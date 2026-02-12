Tarım Kredi’den Ramazan hamlesi! Et ürünlerinde indirimli ve sabit fiyat uygulaması
Kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, Tarım Kredi KOOP Market’ten vatandaşın bütçesini rahatlatacak hamle geldi. Ramazan ayı öncesinde harekete geçen Tarım Kredi, temel gıda ürünlerinden kıymada sabit fiyat uygulamasını devreye aldı. Bu kapsamda Tarım Kredi’nin kendi tesislerinde üretilen 400 gram donuk kıyma ile Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle temin edilen 500 gram ve 1 kilogramlık donuk kıyma ürünleri, Ramazan ayı sonuna kadar indirimli ve sabit fiyatla satışa sunulacak.
KOOP Market, donuk kıyma ürünüyle perakende sektöründe güçlü bir konum hedefliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen donuk et ürünleri; sağlıklı, kullanışlı ve uzun raf ömrüne sahip yapısıyla öne çıkıyor. Günlük hayatta da taze etin ihtiyaç kadar kullanılıp dondurularak saklanması bu yöntemin doğal ve güvenli bir uygulama olduğunu gösteriyor.
KOOP Market' te yer alacak donuk kıyma ürünü, Et ve Süt Kurumu'nun yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor. Soğuk zincir korunarak tüketiciye ulaştırılan ürünler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatif sunuyor.
Uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak ürünler, 14 Şubat Cumartesi günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm KOOP Marketlerde satışa sunulacak. Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği Tarım Kredi 400 gram donuk kıyma 194 TL'den, Et ve Süt Kurumu ile yapılan iş birliği kapsamında temin edilen ESK 1 kilogram donuk kıyma ise Ramazan ayı boyunca 485 TL'den sabit fiyatla tüketiciyle buluşacak.