Tarım Kredi’den Ramazan hamlesi! Et ürünlerinde indirimli ve sabit fiyat uygulaması

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Tarım Kredi ve ESK iş birliğinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Gerek kendi üretimimiz olan TK Et ürünleri gerekse ESK ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle önemli bir adım attık. Tüketicimizin ürünlere kesintisiz erişimini sağlamak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve mağazalarımıza haftada en az iki kez ürün sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Piyasanın en uygun fiyatlarıyla sunduğumuz donuk kıyma ürünündeki bu uygulama, Ramazan ayı ile sınırlı kalmayarak yıl boyunca devam edecek" dedi.

İŞ BİRLİĞİ TÜKETİCİ TALEBİ İLE GELDİ KOOP Market olarak ürünleri en uygun koşullarda tüketiciye sunma prensibi ile hareket ettiklerini ifade eden Kozan, şunları söyledi: "Sayılı marketimizde satışa sunduğumuz ESK donuk kıyma ürününü, tüketicilerimizden gelen yüksek talebi değerlendirerek tüm şubelerimizde satışa sunmak için harekete geçtik. ESK'nın farklı illerdeki tesislerinde yüksek hijyen standartlarında üretilen bu ürünleri soğuk zinciri kırmadan tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde gerek tüketicinin beğendiği bu uygulamayı daha ileri taşımak, gerekse tüketiciye sağlıklı ve güvenilir et ürünlerini sunmak adına bu iş birliğine imza attık."