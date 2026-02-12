Sırayla değil parayla! Vize randevusunda büyük vurgun

PEKİ ÇÖZÜM NE?

Yaşanan yoğunluğun sistemsel bir kilitlenmeye yol açtığını belirten uzmanlar, "Yoğunluğu konsolosluklar karşılayamıyor. Dolayısıyla aracı kurumlar da buna destek veremeyince böyle bir yığılma ve kilitlenme oluyor" sözleriyle krizin nedenlerini aktardı. Artık vizenin çıkıp çıkmayacağı sorusunun bile önüne geçen bu randevu borsasında, vatandaşlar sadece başvuru yapabilmek için dahi büyük meblağlar ödemek zorunda kalıyor. Uzmanlar, çözümün bütün konsoloslukların dijital sisteme geçmesiyle mümkün olacağını belirtiyor.