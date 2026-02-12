Sırayla değil parayla! Vize randevusunda büyük vurgun
Vize randevularında "bot" devri başladı. Yapay zekalı yazılımlarla saniyeler içinde kapılan randevular, sosyal medya gruplarında fahiş fiyatlarla satışa sunuluyor. Şengen vizesi almak için aylar sonrasını beklemek istemeyenler, artık "sırayla değil parayla" randevu almak zorunda kalıyor. Yetkililer ise çözümün bütün konsoloslukların dijital sisteme geçmesiyle mümkün olacağını söylüyor. İşte vize başvuru sistemindeki büyük vurgunun detayları...
Avrupa hayali kuran vatandaşlar için vize süreci adeta bir kabusa dönüştü. Son yıllarda giderek zorlaşan Schengen vizesi alım süreci, daha başvuru aşamasında "karaborsa" engeline takılıyor. Teknolojiyi fırsat bilenler, yapay zekalı bot yazılımlarla vize randevularını saniyeler içinde kapatıp bu randevuları sosyal medya üzerinden fahiş fiyatlarla vatandaşa satmaya başladı.
BAŞVURU SIRASI BİLE ARTIK PARAYLA
Vize krizinin ulaştığı boyutları yerinde inceleyen ATV Muhabiri Samed Öztaylan, "Vize için başvuru sırası almak bile artık parayla. Avrupa vizesi almak son yıllarda epey zorlaştı. Üstelik bu zorluk daha Şengen başvurusunda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Sistemin nasıl tıkandığına dikkati çeken Öztaylan, "Bugün başvursanız randevu aylar sonrasına atılıyor" sözleriyle vatandaşın karşı karşıya kaldığı mağduriyeti özetledi.
YAPAY ZEKALI BOTLAR SİSTEMİ ELE GEÇİRDİ
Vize randevusu bulamayan vatandaşların önüne set çeken asıl sorun ise teknolojinin suistimal edilmesi. Durumdan yakınan sektör temsilcileri, "Özellikle yapay zekalı bot dediğimiz sistemle randevu almak son 3 yıldır çok revaçta. Her ayın belli günlerinde sistem açıldığında devreye giren bot yazılımlar randevuyu anında alıyor" diyor. Bu yöntemle toplanan randevuların nasıl pazarlandığını aktaran yetkililer, "Bot yazılımlardan alınan randevulara Telegram gibi sosyal medya hesaplarında fahiş fiyatlarla ulaşılabiliyor" şeklinde konuştu.