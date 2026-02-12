Borsa İstanbul rekor kırdı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın enflasyona ilişkin pozitif mesajları ve Mart sonrası düşüş beklentisiyle rekor kırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aştı.
Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın enflasyona yönelik pozitif açıklamaları ve Mart'tan sonra enflasyonda düşüşün hız kazanacağı beklentisiyle BİST rekor kırdı.
REKORA KOŞTU
Borsa İstanbul yüzde 2'ye yakın primle 14 bin puanı aştı. Yükselişe ana desteği bankacılık sektörü hisseleri verdi. Bankacılık endeksi yüzde 5'e yakın primle 20 bin puanı devirdi.
