Tpao’dan dev enerji hamlesi: Petrol ve doğal gaz için düğmeye basıldı!

Türkiye, enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda uluslararası arenada kritik bir adım daha attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nun Libya'nın 17 yıl aradan sonra açtığı hidrokarbon arama ihalesinde biri denizde, biri karada olmak üzere iki sahayı kazandığını açıkladı. Bingazi açıklarını da kapsayan stratejik bölgelerde yürütülecek arama faaliyetleriyle Türkiye, Akdeniz'deki enerji denkleminde elini güçlendirirken yerli ve milli enerji vizyonunu sınır ötesine taşıdı.

FOTOĞRAF: AA

YERLİ VE MİLLİ ENERJİ VİZYONU SINIRLARI AŞTI

Türkiye'nin enerji filosunun başarısını sosyal medya hesabından duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide attığımız yerli ve millî adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz. Millî petrol şirketimiz TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı." ifadelerini kullandı. Bu gelişme, Türkiye'nin son yıllarda derin deniz sondajları ve sismik aramalarla elde ettiği tecrübenin uluslararası arenada tescillenmesi olarak yorumlandı.

17 YIL SONRA GELEN TARİHİ ZAFER

Libya'nın tam 17 yıllık uzun bir aranın ardından 22 ayrı sahada çıktığı hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde, TPAO büyük bir gövde gösterisi yaptı. Çok sayıda uluslararası şirketin yakından takip ettiği süreçte TPAO, biri açık deniz biri de karada olmak üzere iki kritik sahayı bünyesine katarak büyük bir başarıya imza attı. Bu kazanım, sadece bir ihale başarısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel bir enerji aktörü olma yolundaki kararlılığının bir göstergesi oldu.