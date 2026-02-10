Sanayide teknoloji dopingi! Bakan Şimşek rakamları değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleştiğini bildirerek, "Katma değeri, yatırımı ve verimliliği önceliklendiren politikalarımızla ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.