Güneşten madene gazdan yatırıma: Suriye’nin enerji mimarı Türkiye

Yıkılan enerji altyapısı Türk mühendisliğiyle ayağa kalkıyor. Doğalgaz akışı başladı, dev güneş santralleri yolda; Suriye’nin yer altı zenginlikleri Türkiye ile ekonomiye kazandırılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için yaklaşık 300 milyar dolara ihtiyaç bulunduğunu, bunun da Şam'ın enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılmasıyla sağlanabileceğini ifade etti.

Bu kapsamda Suriye madenlerinin ülkenin ekonomisine kazandırılması için Türkiye'den bir heyet bölgeye giderken, petrol üretiminin artırılması için de TPAO'nun devreye girmesi hedefleniyor. Bakan Bayraktar, Suriye'ye yönelik süren enerji iş birliklerine ilişkin SABAH'a yaptığı değerlendirmede, "Suriye'ye 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona erdiği günden sonra ilk giden ekip biz olduk. Bakanlık olarak kara yolu ile ciddi bir ekip gönderdik. Suriye'de hayatı normale döndürmek, insanların asgari ihtiyaçlarını karşılamaları hedefi doğrultusunda gittik. Özellikle elektrikle ilgili tespitlerimiz, yaptıklarımız, yapacaklarımız var. Suriye'nin kuzeyine verdiğimiz elektrik miktarı artıyor" diye konuştu.

TÜRK ŞİRKETLER YAPACAK

Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, Suriye'de 7 milyar dolar yatırımla toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak 4 doğalgaz kombine çevrim santrali ve 1 güneş enerjisi santrali inşa edecek. Kasım 2025'te imzalanan anlaşmaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bayraktar, "Türk şirketleri Katarlı ortakları ile beraber orta ve uzun vadeli doğalgaz çevrim santrali yapacaklar. Suriye'nin muhtelif yerlerinde yapılacak santraller, ülke refahına önemli katkı sunacak" şeklinde konuştu.

300 MİLYAR $'LIK DÖNÜŞÜM

Suriye'ye doğalgaz ihracatı noktasında 2 Ağustos 2025'te Kilis üzerinden hattı Suriye'ye bağladıklarını ve doğalgaz ihracatının başladığını belirten Bakan Bayraktar, "Azerbaycan'dan gelen gazı Socar, Katar, Türkiye ortaklığında oraya ulaştırdık" dedi. Suriye'ye yapılan ihracatın ticari bir faaliyet olduğunu ve bedelsiz yapılmadığını anlatan Bayraktar, ortaya Katar'ın da büyük bir finansman koyduğunu belirterek "Bu işte Katar finansmanı var, ne kadar daha devam eder. Suriye'yi ayağa kaldırmak için 300 milyar dolara ihtiyaç var. Sonuçta Suriye'deki kaynakları ekonomiye katmak lazım. Bunlar maden, doğalgaz, petrol" ifadelerini kulandı.

MADEN İÇİN EKİP GİTTİ

"Maden konusunda şu anda bir ekibimiz Suriye'de, oradaki maden sahaları ile ilgili bir çalışmamız var" diyen Bayraktar, "Petrol ve doğalgazda imkân kabiliyetleri neyse o ekonomiye kazandırılabilir. Suriye savaştan önce yaklaşık 330 bin varil günde petrol üretiyordu. 2000'lerin başında günde 600 bin variller üretiyordu. Dolayısıyla o rezervler şu anda ne durumda, şimdi 25-30 bin varil üretim yapılıyor. Dolayısıyla tekrar bu üretimi artırma konusunda da Suriye tarafıyla konuşuyoruz. Türk şirketlerinin TPAO'nun yapacağı katkılar olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla Suriye içinden bunu üretebilirse o zaman daha kalıcı bir ekonomik ilerleme olur" açıklamasında bulundu.