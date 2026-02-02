Emlakta sahte ilan devri bitiyor! Satılık taşınmazlarda “EİDS onaylı” logo dönemi

Türkiye'de taşınmaz ticareti ve kiralama süreçlerinde yeni bir dönem resmen başladı. 1 Ocak 2025 itibarıyla kapsamı genişletilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile artık e-Devlet üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan hiçbir gayrimenkul ilanı yayınlanamayacak. Sahte ilanlar yoluyla yaşanan mağduriyetleri bitirmeyi hedefleyen sistem, 15 Şubat'tan itibaren tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek.

İLANLARDA "EİDS ONAYLI" LOGOSU DÖNEMİ

Bir konutun veya iş yerinin ilanı incelenirken bu logonun görülmesi, ilanın doğrulanmış ve gerçek bir portföy olduğu anlamına gelecek. Bu sayede ilan platformlarındaki bilgi kirliliğinin önüne geçilirken, vatandaşların "doğru ve güvenilir" ilana ulaşması sağlanacak.