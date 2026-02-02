Emlakta sahte ilan devri bitiyor! Satılık taşınmazlarda “EİDS onaylı” logo dönemi
Gayrimenkul ilanlarında e-Devlet doğrulama dönemi başlıyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) 15 Şubat’tan itibaren tüm Türkiye’de zorunlu hale geleceğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistem sayesinde sahte ilanların ve manipülatif fiyat artışlarının büyük ölçüde engelleneceğini söyledi.
Türkiye'de taşınmaz ticareti ve kiralama süreçlerinde yeni bir dönem resmen başladı. 1 Ocak 2025 itibarıyla kapsamı genişletilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile artık e-Devlet üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan hiçbir gayrimenkul ilanı yayınlanamayacak. Sahte ilanlar yoluyla yaşanan mağduriyetleri bitirmeyi hedefleyen sistem, 15 Şubat'tan itibaren tüm Türkiye'de zorunlu hale gelecek.
İLANLARDA "EİDS ONAYLI" LOGOSU DÖNEMİ
Bir konutun veya iş yerinin ilanı incelenirken bu logonun görülmesi, ilanın doğrulanmış ve gerçek bir portföy olduğu anlamına gelecek. Bu sayede ilan platformlarındaki bilgi kirliliğinin önüne geçilirken, vatandaşların "doğru ve güvenilir" ilana ulaşması sağlanacak.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Yeni uygulamanın temelinde teknolojik entegrasyon yatıyor. İlan platformları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile e-Devlet üzerinden entegre şekilde çalışacak. Bir taşınmaz için ilan verilmek istendiğinde, sistem otomatik olarak mülkiyet bilgilerini kontrol edecek. Taşınmaz sahibi, e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak ilanın verilmesine onay verecek. Bu dijital onay mekanizması sayesinde, mülk sahibinin bilgisi ve izni dışında herhangi bir ilan girişi yapılamayacak.
BİREYSEL VE KURUMSAL İLANLARDA YENİ KRİTERLER
Düzenlemeyle birlikte ilan verme yetkilerine de sınırlandırma getirildi. Bireysel ilanlarda vatandaşlar sadece kendilerine veya birinci derece akrabalarına (anne, baba, eş ve çocuklar) ait taşınmazlar için ilan girişi yapabilecek. Emlak işletmeleri tarafında ise yetkilendirme sözleşmesi şartı aranacak. Emlakçılar, ancak mülk sahibiyle yaptıkları resmi sözleşmeyi sistem üzerinden onaylattıktan sonra ilanı yayına alabilecek.